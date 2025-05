Verschillende Garmin-sportwatches crashen en raken in een bootloop

De eigenaren van diverse Garmin-sportwatches zeggen last te hebben van een bug die hun horloges laat crashen en in een bootloop laat belanden. Wat de oorzaak achter de bug is, is nog niet bekend. Garmin heeft nog geen permanente oplossing voor het probleem.

Hoe wijdverspreid het probleem precies is, is niet duidelijk. De bug lijkt vooral voor te komen in versie 21.22 en bètaversie 21.14 van Garmin OS voor verschillende Forerunner-modellen, waaronder de 255 en 265. Een Venu 3-gebruiker en de eigenaar van een Vivoactive 5-smartwatch zeggen echter ook last te hebben van de bug. Ook op het Tweakers-forum melden gebruikers problemen met de bug.

De klachten van de meeste gebruikers komen met elkaar overeen: ze gebruiken hun smartwatch voor het tracken van hun activiteit, de smartwatch crasht, start opnieuw op en komt niet verder dan het startscherm. Het horloge terugzetten naar de fabrieksinstellingen lijkt maar tijdelijk te werken, omdat het apparaat na verloop van tijd weer dezelfde problemen krijgt. Verschillende gebruikers hebben contact opgenomen met de klantenservice van Garmin, maar die kan nog geen blijvende oplossing bieden of zeggen wanneer het probleem is opgelost.

Garmin schrijft op een supportpagina dat het op de hoogte is van de bug. "Een reset door de aan-uitknop ingedrukt te houden kan de functionaliteit herstellen. We zullen meer informatie verstrekken over een permanente oplossing wanneer deze beschikbaar is."

Update, 13.47 uur - Reactie Garmin toegevoegd.

Update, 29-01 - Link naar GoT-reacties toegevoegd.