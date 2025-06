Browser Company kondigt Arc Search voor Android aan

Er komt een Android-versie van Arc Search, een zoekmachine die pagina's samenvat voor gebruikers. De dienst is tot nu toe alleen te gebruiken als app op iOS.

Het is onbekend wanneer de Android-versie uitkomt. Daarover zegt het bedrijf niets, behalve het woord 'soon'. De app kwam in januari uit voor iOS. Arc Search bezoekt zes webpagina's per zoekopdracht en vat die samen in een enkele lijst met belangrijke punten.

Op de achtergrond werkt Arc Search met diverse taalmodellen om de software de zoekopdrachten te laten begrijpen. Het bedrijf geeft weinig details over de werking. Het Amerikaanse bedrijf is meer op Apple gericht; ook de Arc Browser kwam eerst voor macOS uit en daarna pas voor Windows.