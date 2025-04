Garmin introduceerde onlangs de fēnix 8, een nieuwe serie high-end smartwatches gericht op outdoorsporters en triatleten. De Garmin fēnix 8 volgt zowel de fēnix 7 Pro als de epix Pro (review) van vorig jaar op, en bij het nieuwe horloge kun je kiezen voor een transflectief memory-in-pixelscherm (mip-scherm) of een amoledscherm. De fēnix 8 belooft een aantal verbeteringen en nieuwe functies. Zo is het solardisplay van de mip-versies verbeterd, heeft Garmin de menu’s flink onder handen genomen, en zijn de routefuncties verbeterd. Daarnaast is de fēnix 8 geschikt om tot 40 meter diep te duiken en kun je dankzij de ingebouwde microfoon en luidspreker niet alleen handsfree bellen, maar ook gebruikmaken van spraakassistenten.

Dat zijn potentieel mooie upgrades, maar helaas hebben ook de prijzen een upgrade gekregen. De goedkoopste fēnix 8 staat op de prijslijst voor 1000 euro, terwijl de duurste 1300 euro kost. Misschien komt Garmin daarom tegelijkertijd ook met de goedkopere fēnix E. Deze mist een aantal van de nieuwe functies, maar kost 'slechts' 800 euro. Daarnaast is er de nieuwe Enduro 3, het neefje van de fēnix, dat helemaal gericht is op een zo lang mogelijke accuduur. Ik testte de fēnix 8 met amoledscherm, een titaniumbehuizing van 47mm en saffierglas de afgelopen twee maanden uitgebreid en heb ook de fēnix E en Enduro 3 kort getest. Hoe verhouden al deze nieuwe horloges zich tot elkaar en hun voorgangers? Die vragen ga ik in deze review proberen te beantwoorden.

Keuze te over

In goede Garmin-traditie is er dus niet één nieuwe fēnix, maar bestaat de fēnix 8 uit een hele familie van horloges. De nieuwe ‘standaard’ fēnix 8-horloges zijn nu voorzien van een amoledscherm en verkrijgbaar in drie maten: 43mm, 47mm en 51mm. De toevoegingen S en X voor de kleine en grote versies zijn verdwenen; Garmin geeft het formaat nu gewoon aan in millimeters. De fēnix 8-amoledhorloges zijn feitelijk de opvolgers van de epix Pro. Wat opvalt, is dat het 43mm- en 47mm-model nu smallere bezels en een groter oledscherm hebben.

De fēnix 8 van 47mm (links) heeft een even groot 1,4"-amoledscherm als de 51mm-versie van zijn voorganger, de epix Pro.

Het scherm van de 47mm-fēnix 8 met amoled meet nu 1,4 inch en is net zo groot als dat van de grootste 51mm-fēnix 8. Die laatste heeft daardoor als enige voordeel dat hij door zijn grotere accu langer meegaat. De fēnix-horloges met amoled zijn verkrijgbaar met een roestvrijstalen bezel in combinatie met Gorilla Glass, of in duurdere uitvoeringen met een titaniumrand en extra krasbestendig saffierglas. Afhankelijk van het formaat kun je ook kiezen uit verschillende kleuren, met overwegend zwart-, goud- of zilvertinten. Daarnaast zijn er extra dure 'Exclusive' versies die met een metalen of leren band geleverd worden.

Alle varianten van de Garmin fēnix 8

De fēnix 8-horloges met mip-scherm heten ‘fēnix 8 Solar’, omdat al deze horloges zijn voorzien van tweede generatie solarglas. Met zonne-energie kan de accu van deze horloges worden bijgeladen, wat volgens Garmin moet zorgen voor een accuduur tot maximaal 48 dagen. De fēnix 8 Solar is alleen verkrijgbaar in 47mm en 51mm, waarbij de mip-schermen ongewijzigd zijn ten opzichte van de fēnix 7.

Diameter Scherm Resolutie Glas Prijs fēnix 8 Solar 47mm 1,3"-mip 260x260 Power Sapphire € 1100 fēnix 8 Solar 51mm 1,4"-mip 280x280 Power Sapphire € 1200 fēnix 8 43mm 43mm 1,3"-oled 416x416 Gorilla Glass € 1000 fēnix 8 43mm Sapphire 43mm 1,3"-oled 416x416 Sapphire € 1100 fēnix 8 43mm Exclusive 43mm 1,3"-oled 416x416 Sapphire € 1200 fēnix 8 47mm 47mm 1,4"-oled 454x454 Gorilla Glass € 1000 fēnix 8 47mm Sapphire 47mm 1,4"-oled 454x454 Sapphire € 1100 fēnix 8 47mm Exclusive 47mm 1,4"-oled 454x454 Sapphire € 1300 fēnix 8 51mm 51mm 1,4"-oled 454x454 Gorilla Glass € 1100 fēnix 8 51mm Sapphire 51mm 1,4"-oled 454x454 Sapphire € 1200 fēnix 8 51mm Exclusive 51mm 1,4"-oled 454x454 Sapphire € 1300

In de tabel hierboven vind je de belangrijkste specificaties en de prijzen van de fēnix 8-horloges. Wat opvalt, is dat de amoledmodellen van de fēnix 8 een 50 euro hogere adviesprijs hebben ten opzichte van de epix Pro's bij introductie, terwijl de fēnix 8 Solar-horloges met een mip-scherm maar liefst 150 euro duurder zijn dan hun fēnix 7 Pro-voorgangers. Dat komt vooral doordat alle versies met mip-scherm nu altijd een titaniumbehuizing én solar hebben; er is geen goedkopere versie met rvs en Gorilla Glass meer. Inmiddels zijn de fēnix 7 Pro- en epix Pro-horloges van vorig jaar ook nog eens behoorlijk in prijs gezakt, waardoor de prijsverschillen in de praktijk nog groter zijn.