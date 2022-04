Garmin heeft dinsdag twee nieuwe topmodellen in zijn portfolio sporthorloges geïntroduceerd: de fēnix 7-serie en de epix Gen 2. Beide lijken sterk op elkaar, maar waar de fēnix 7-modellen gebruikmaken van een transflectief memory-in-pixelbeeldscherm, beschikt de epix Gen 2 over een oledscherm. De verbeteringen ten opzichte van de fēnix 6-serie uit 2019 zijn onder andere multiband-multi-gnss voor nauwkeurige positiebepaling, verbeterd solarglas voor sneller opladen met zonlicht, een nieuwe hartslagmeter, verbeterde finishtijdvoorspelling bij races en live weergave van je uithoudingsvermogen en energieniveau. Daarnaast zijn de nieuwe klokjes voorzien van een touchscreen, naast knopbediening.

Garmin epix Gen 2 Sapphire

In deze uitgebreide preview bespreken we de epix Gen 2 Sapphire Titanium, de duurste variant van de epix Gen 2. Hij krijgt een adviesprijs van 999 euro: heel veel geld voor een smartwatch. Krijg je daar ook heel veel horloge voor terug? Wij hebben de epix een week lang getest en delen onze ervaringen. De reden dat we dit artikel een preview noemen en geen review, is dat we in de beperkte testtijd niet alle functies goed hebben kunnen beoordelen. Daarom komen we binnenkort terug op de epix Gen 2 in een round-up met meer smartwatches.

De line-up van Garmin

Waar de meeste smartwatchfabrikanten hooguit een handjevol verschillende modellen voeren, is dat bij Garmin heel anders. De Amerikaanse fabrikant richtte zich tot een paar jaar terug vooral op actieve sporters en heeft daarvoor modelseries als de Forerunner, bedoeld voor hardlopers en fietsers, en de duurdere fēnix-modellen voor triatleten. In de afgelopen jaren zijn daaraan meer op lifestyle gerichte modelversies toegevoegd, zoals de Vivosmart, Vivomove en Venu, terwijl voor horlogeconnaisseurs ook de exclusieve Marq-serie in het leven is geroepen. Binnen die verschillende modelseries biedt Garmin bovendien een veelheid aan verschillende modellen aan.

Zo ook bij de vandaag geïntroduceerde fēnix 7 en de daarop gebaseerde epix Gen 2. Die nieuwe epix is in naam de opvolger van het eerste horloge, uit 2015, dat sportfuncties én navigatie samenvoegde. In de praktijk is de epix Gen 2 zowel uiterlijk als wat functionaliteit betreft een fēnix 7, maar dan met oledscherm. Garmin lijkt zelf nog niet helemaal te weten hoe het de epix Gen 2 wil noemen. Schrijfwijzen die wij tegenkomen op de website, in marketingmateriaal en in de Garmins eigen app zijn 'epix (Gen2)', 'EPIX' en 'epix'. Wij houden het in dit artikel op 'epix'.

De fēnix 7 komt beschikbaar in maar liefst acht verschillende varianten, waarbij we verschillende kleurversies niet meerekenen. Allereerst is er een ‘basis’-fēnix 7, die verkrijgbaar is in drie verschillende maten en met of zonder solarglas, waarmee het horloge met invallend zonlicht kan opladen. Vervolgens is er de Sapphire-versie met gehard saffiersolarglas en een titaniumbehuizing, die ook in drie maten beschikbaar is. Die Sapphire-versie is er bovendien in tal van kleuren en met verschillende polsbandjes, waarbij geldt dat een deel van de modellen alleen via juweliers verkocht wordt. Prijzen van de fēnix 7-modellen beginnen bij 699 euro en lopen door tot maar liefst 1199 euro.

Garmin fēnix 7-serie

Alle fēnixen hebben met elkaar gemeen dat ze over een transflectieve lcd beschikken. Dit schermtype weerkaatst invallend licht en wordt dus beter leesbaar naarmate er meer licht op valt, ideaal voor buitensport dus. Een ander voordeel is dat de schermen (vrijwel) geen energie gebruiken zolang de pixels niet geüpdatet worden, waardoor horloges met dit schermtype een always-on-scherm hebben en in de regel toch met gemak dagen werktijd uit één acculading halen. Nadelen zijn er ook. Zo is het beeld niet zo contrastrijk, zien kleuren er relatief flets uit en is de reactiesnelheid beperkt, wat transflectieve schermen minder fraai maakt dan bijvoorbeeld oleddisplays.

Fēnix 7 + oled = epix

Om die reden komt Garmin nu ook met de epix, een horloge dat gebruikmaakt van dezelfde basis als de fēnix 7-serie, maar voorzien is van een oledscherm dat er een stuk mooier uitziet en ook een aanzienlijk hogere resolutie heeft. Nadelen heeft het gebruik van een oledscherm uiteraard ook en die laten zich raden. In direct zonlicht is de afleesbaarheid minder goed en zeker in always-on-modus trekt het scherm een wissel op de accuduur.

Garmin epix

Waar de fēnix 7-modellen het volgens opgave van Garmin maximaal 37 dagen uithouden op een acculading, is dat bij de epix maximaal 5 dagen met alle smartwatchfuncties ingeschakeld en het scherm in alway-on-modus. Dat is nog steeds érg goed voor een klokje met een oledscherm en als je ervoor kiest om het scherm alleen in te schakelen als je het horloge met een raise-to-wake gebaar naar je gezicht toe draait, neemt de geclaimde accuduur toe tot 16 dagen.