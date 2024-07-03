Door Eric van Ballegoie

Reviewcoördinator

Feedback • 03-07-2024 06:00 128

Veel sporthorloge voor weinig geld

Garmin Forerunner 165 Review

03-07-2024 • 06:00

128

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Inleiding

Samengevat

De Garmin Forerunner 165 is een betaalbare, allround sport- en smartwatch met vooral goede sport- en gezondheidsfuncties. Ook deze instap-Forerunner is nu voorzien van een oledscherm, terwijl de accuduur nog altijd ongeveer zes dagen bedraagt. Minpunten zijn het ontbreken van een triatlonmodus en de matige krasvastheid van het scherm.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

Garmin Forerunner 165 Zwart (Grijs, Zwart)

Prijs bij publicatie: € 255,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 149,46

Bekijk alle uitvoeringen (6)

De populaire Forerunner-serie sport- en smartwatches van Garmin heeft een nieuw instapmodel gekregen: de Forerunner 165. Dit horloge voor 'beginnende sporters' is te koop vanaf ongeveer 250 euro. Het is daarmee een stuk betaalbaarder dan de Forerunner 265, die ongeveer 450 euro kost, en de eerder door ons gereviewde Forerunner 965, van net geen 600 euro.

Ook deze goedkoopste Forerunner heeft nu een oledscherm en hoewel het horloge niet alle functies van zijn grotere broers heeft, is het op papier een prima sport- en smartwatch. Zoals de naam doet vermoeden, zijn de Forerunners vooral ingestoken als sporthorloges voor hardlopers, maar ook met de Forerunner 165 kun je veel meer. Naast tal van andere sportprofielen biedt het horloge uitgebreide inzichten in sportvoortgang, en biedt het algemene gezondheidsfuncties, zoals hartslag, stappen, slaap, stress en herstel. De smartfuncties zijn, zoals we van Garmin gewend zijn, wat beperkt, maar het horloge kan uiteraard notificaties weergeven en ondersteunt contactloos betalen. De Forerunner 165 Music-variant biedt daarnaast de mogelijkheid om muziek van onder andere Spotify te downloaden en offline via een bluetoothheadset weer te geven. En in tegenstelling tot meer allround smartwatches, zoals die van Google, Samsung en Apple, kunnen Garmin-horloges bogen op een lange accuduur.

Over de Forerunner 965 waren we enthousiast, tijd om uit te zoeken of dat we dat ook kunnen zijn over deze, veel goedkopere Forerunner 165.

Garmin Forerunner 165
Garmin Forerunner 165

Forerunners ontcijferd

Als je op Garmin.com navigeert naar de Forerunner-serie, krijg je maar liefst zeventien verschillende modellen voorgeschoteld. Een overweldigend aanbod, waar op het eerste gezicht weinig lijn in lijkt te zitten, maar schijn bedriegt, want er zit logica in de modelnummers.

De horloges hebben een productcode van drie cijfers die altijd eindigt op 5. Het eerste cijfer geeft aan hoe geavanceerd het horloge is; de 965 is het huidige topmodel, de 265 heeft iets minder functies en de Forerunner 165 die we hier bespreken, is op dit moment de instapper. In het verleden hadden de instap-Forerunners ook weleens een typenummer onder de 100, zoals de Forerunner 45 en 55. Garmin zou dus ook nog een Forerunner 65 kunnen uitbrengen, maar dat model is niet aangekondigd. Het tweede cijfer, de 6 in het geval van de door ons geteste 165, geeft de generatie aan. De voorlopers van de Forerunner 265 waren de 255 en 245.

Garmin vernieuwt niet elk type. De 645 en 745 hebben bijvoorbeeld nooit een directe opvolger gekregen, terwijl de 165 het eerste model uit de '100-serie' is. Dat maakt het lastig om horloges van verschillende generaties met elkaar te vergelijken, vooral ook omdat Garmin nieuwe functies blijft toevoegen. De Forerunner 265 heeft bijvoorbeeld meer en nieuwere functies dan de oudere Forerunner 645. Hoewel die laatste dus uit een hogere serie komt, is de Forerunner 265 eigenlijk op alle punten een geavanceerder horloge. Het afgelopen jaar heeft Garmin de x65-generatie Forerunners geïntroduceerd en dat zijn dus de up-to-dateste modellen.

Uiterlijk, bediening en oledscherm

De Forerunner 165 lijkt uiterlijk sterk op eerdere Forerunners. Het ronde scherm is gevat in een behuizing met links drie en rechts twee knoppen. De kast van het horloge heeft een diagonaal van 43mm en is gemaakt van 'glasvezelversterkt polymeer', ofwel stevig kunststof. Dat is minder luxueus dan rvs of titanium, maar zorgt er wel voor dat het klokje maar 39g weegt en dus lekker licht is. De matte behuizing ziet er bovendien chic uit en hoewel kunststof uiteraard minder krasvast is dan metaal, is de kast van mijn testhorloge na een maand intensief gebruik nog als nieuw. Het horloge wordt geleverd met flexibele siliconenbandjes met standaard 20mm-snelsluitingen, waardoor je ze gemakkelijk kunt wisselen voor bandjes van andere merken.

De Forerunner 165 is voorzien van een 1,2"-touchscreen waarmee je gemakkelijk door de menu's van het horloge kunt navigeren, maar heeft daarnaast dus vijf fysieke knoppen. Dat laatste lijkt misschien ouderwets, maar is in de praktijk ideaal tijdens het sporten. Met de up-, down-, start/stop-, lap- en menuknoppen bedien je het horloge namelijk ook feilloos met bezwete vingers, in een regenbui en zelfs tijdens het zwemmen, terwijl een touchscreen in dergelijke situaties lastig of niet werkt. Garmin heeft de menu-interface bovendien zo opgebouwd dat je het touchscreen helemaal niet hoeft te gebruiken als je dat niet wilt. Alles kan met knopbediening en je kunt de touchfunctie ook helemaal uitschakelen om te voorkomen dat het horloge per ongeluk op een aanraking van het scherm reageert.

Definitief over naar oled

Wat het meest in het oog springt bij de Forerunners uit de nieuwe x65-sere, is dat ze allemaal gebruikmaken van amoledschermen, waar eerdere modellen transflectieve memory-in-pixeldisplays gebruikten. Garmin lijkt de overstap naar oledschermen daarmee definitief gemaakt te hebben. Die overstap heeft voor- en nadelen. De voordelen van oled mogen bekend zijn; de schermen zijn kleurrijk, in helderheid goed aanpasbaar aan het omgevingslicht en kunnen een hoge resolutie hebben. Nadeel is dat oledschermen relatief veel energie gebruiken, vooral als ze helder moeten oplichten. Daarnaast kan het lastig zijn om oleds in fel zonlicht af te lezen, hoewel de huidige generatie schermen zo helder is dat dit in de praktijk geen probleem meer is.

Transflectieve schermen hebben in direct zonlicht echter nog altijd een streepje voor. Doordat dit schermtype invallend licht reflecteert om het scherm zichtbaar te maken, wordt de afleesbaarheid alleen maar beter als er meer licht op valt. Een ander voordeel van transflectieve schermen is dat ze zeer energiezuinig zijn en vrijwel geen energie gebruiken als ze een statisch beeld weergeven. Transflectieve schermen zijn in de basis always-on en horloges met deze technologie kunnen desondanks makkelijk een week meegaan op een acculading.

Garmin Forerunner 165
Garmin Forerunner 165

Garmin vindt dus dat we inmiddels op het punt zijn aangekomen dat de voordelen van oled zwaarder wegen dan de nadelen en daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Na jaren horloges met transflectieve schermen gebruikt te hebben, ben ik inmiddels ruim op het punt dat ik oled fijner vindt. Het scherm van de Forerunner 165 bevestigt dat. Het 1,2" grote scherm heeft een resolutie van 390x390 pixels en een prima helderheid die in drie stappen aanpasbaar is, waarbij het horloge zich ook automatisch aanpast aan het omgevingslicht. Standaard werkt het scherm in raise-to-wakemodus, waarbij het scherm uitgeschakeld is totdat je je pols naar je gezicht draait. Het is ook mogelijk het scherm always-on te gebruiken, maar dat heeft uiteraard gevolgen voor de accuduur. Het enige nadeel van het scherm van de Forerunner 165 is wat mij betreft de toplaag. Deze is gemaakt van 'chemisch gehard glas' dat in de praktijk helaas niet zo hard blijkt. Na een maand gebruik zijn op mijn testexemplaar diverse kleine krasjes zichtbaar. Gebruik van een screenprotector is dus aan te raden.

Gezondheid en sportfuncties

Ten opzichte van veel andere fabrikanten blinkt Garmin uit in sport- en gezondheidsfuncties, en het samenbrengen van die twee. Buiten profielen voor een groot aantal sporten, waarbij Garmin bovendien per sport verschillende data toont en vastlegt, zit dat hem vooral in de inzichten die gegeven worden in trainingsvoortgang, fitheid, herstel en suggesties voor volgende trainingen.

Garmin biedt op het gebied van sport en gezondheid veel verschillende functies en inzichten voor sport in het algemeen en hardlopen in het bijzonder. Om onderscheid te maken tussen de duurdere en goedkopere modellen, worden die laatste (softwarematig) beperkt. De Forerunner 165 is zoals gezegd het goedkoopste model uit de huidige Forerunner-serie. Daarom mis je functionaliteit die de Forerunner 265 en 965 wél hebben.

Het horloge maakt gebruik van Garmins Connect-platform, dat bestaat uit een webportal en smartphoneapp waar je een schat aan gezondheids- en sportgerelateerde gegevens kunt vinden. Data wordt hierbij standaard geüpload naar de cloud. Mocht je dat niet willen, dan zijn Garmin-horloges ook standalone te gebruiken zonder dat het aanmaken van een account of het koppelen met een smartphone verplicht is. Het gros van alle data-analyse wordt op het horloge gedaan; je mist bij offlinegebruik vooral inzicht over een langere periode, want voor de meeste inzichten gaan de horloges niet verder dan zeven dagen terug.

Garmin Connect - Hoofdscherm en gezondheidsfuncties
Garmin Connect: hoofdscherm en gezondheidsfuncties

De nieuwe Forerunner 165 biedt alle basisfuncties die we van Garmin-horloges gewend zijn. Er is ondersteuning voor tientallen verschillende sporten, waaronder hardlopen, fietsen en zwemmen, maar bijvoorbeeld ook krachtsport, cardio en yoga worden ondersteund. Ten opzichte van Garmins duurdere horloges ontbreekt een triatlonfunctie, waarbij je in één activiteit makkelijk kunt wisselen tussen zwemmen, fietsen en hardlopen. Ook heeft het horloge één profiel voor outdoor fietsen, waar duurdere horloges onderscheid maken tussen wielrennen, gravelfietsen en mountainbiken. Maakt dat uit? Niet echt, tenzij je voor die sporten verschillende gegevensschermen wil gebruiken. De Forerunner 165 kan verbinding maken met externe ANT+-sensors voor hartslag, snelheid, cadans en tempo. Daarnaast kun je verbinding maken met een voetsensor, lamp en radar. Vermogensmeters voor fietsen worden níet ondersteund.

Het horloge laat je je trainingstatus, en het aerobe en anaerobe effect van trainingen zien, berekent je VO₂max, hersteltijd en de tijd waarbinnen je met jouw huidige trainingsniveau een 5k, 10k, halve of hele marathon kunt lopen. Ook heeft de Forerunner 165 wrist-based runningpower, waarbij zonder extra sensors het vermogen wordt berekend tijdens hardloopactiviteiten. Het horloge berekent bij hardloopsessies daarnaast automatisch je staplengte, verticale beweging en grondcontacttijd. Al die data krijg je achteraf overzichtelijk als grafieken te zien in de Connect-app.

Garmin Health - Inzichten na hardloopsessie
Garmin Health: inzichten na hardloopsessie

Het horloge logt 24/7 stappen, slaap en bloedzuurstofverzadiging. Op basis van slaap, hartslag en hartslagvariabiliteit berekent de Forerunner je body battery, een getal dat globaal aangeeft hoeveel energie je hebt en hoe uitgerust je bent. Daarnaast toont het horloge wat jouw hrv-status is en in hoeverre je last hebt van stress. Verder wordt je ademhaling gemeten. Het morning report dat Garmin eerder introduceerde en dat aan het begin van de dag een overzicht geeft van jouw trainings- en herstelstatus, is ook bij de Forerunner 165 aanwezig, zij het wat beperkter dan bij Garmins duurdere horloges.

Als smartwatch hebben Garmin-horloges beperkte functionaliteit en daar verandert de nieuwe Forerunner 165 niets aan. Het horloge kan uiteraard smartphonenotificaties weergeven en, bij apps die dat ondersteunen, kun je met een aantal vooraf ingestelde antwoorden reageren. De Music-variant van de Forerunner 165 ondersteunt bovendien offline muziek, waarbij het mogelijk is om playlists van Spotify naar het horloge te kopiëren en deze via een bluetoothheadset af te spelen. Op die manier kun je tijdens het hardlopen naar muziek luisteren zonder je telefoon mee te nemen. Ook is er ondersteuning voor Garmin Pay, zodat je contactloos kunt betalen met ING-, ABN AMRO- en Rabobank-Maestro-kaarten, en verschillende Visa- en Mastercard-creditcards. Via Garmins Connect IQ-store kun je extra apps downloaden, maar deze zijn vooral op sport gericht.

Verwacht dus niet dat je met dit Garmin-horloge gemakkelijk je smarthome kunt bedienen, Google Maps-navigatie kunt gebruiken, handsfree kunt bellen of je agenda kunt inzien. Ook ondersteuning voor Google Assistent, Siri en Amazon Alexa ontbreekt. Op die punten doen de Forerunners onder voor meer allroundsmartwachtes, zoals de Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch en Apple Watch.

Verschillen tussen Forerunner 165, 265 en 965

Hieronder vind je een overzicht van functies die de Forerunner 165 biedt, met daaronder de extra's die de duurdere modellen daarbovenop hebben.

Specificaties en functies Forerunner 165

  • 1,2"-360x360-pixelamoledscherm met 'chemisch gehard glas'
  • 4GB opslaggeheugen
  • behuizing van glasvezelversterkt polymeer
  • multi-GNSS (single band)
  • smartphonemeldingen
  • weerbericht
  • agenda
  • zon op en zon onder
  • Garmin Pay
  • offline muziek (bij Forerunner 165 Music)
  • stappenteller
  • hartslagmeter
  • hrv-status
  • stresstracking
  • slaapmonitoring en slaapscore
  • slaapcoach
  • detectie van dutjes overdag
  • body battery
  • morning report
  • SPO₂-tracking
  • work-outs: hardlopen, hardlopen op outdoortracks, trailrunning, ultrahardlopen, lopen binnen, hardlopen op een loopband, hardlopen op indoortracks, fietsen, indoor fietsen, kracht, hiit, cardio, crosstraining, step-aerobics, traplopen, wandelen, pilates, hiking, yoga, virtueel hardlopen, zwemmen in een zwembad, zwemmen in open water, tennis, pickleball, padel
  • daily suggested work-outs: geeft afhankelijk van voorgaande trainingen, trainingsbelasting, herstel en eventueel ingeplande races suggesties voor hardloop- en fietstrainingen
  • Garmin Coach: (vaste) trainingsplannen voor het toewerken naar hardloopafstanden van 5km, 10km en halvemarathon
  • trainingeffect
  • VO₂-maxberekening
  • fitnessleeftijd
  • running dynamics
  • hardloopvermogen
  • trackmodus voor hardlopen
  • PacePro-racestrategie voor tempo/hartslag
  • hersteltijd
  • raceprognose
  • livetrack
  • sensors via bluetooth en Ant+ (hartslag, voetsensor, lamp, radar, snelheid, cadans, tempo)

Specificaties en functies Forerunner 265

  • Alle functies van de Forerunner 165 plus:
  • 1,3"-416x416-pixelamoledscherm met Corning Gorilla Glass 3
  • 8GB opslaggeheugen
  • hoogteacclimatisatie
  • redshiftmodus (alleen rood scherm voor 's avonds)
  • trainingreadyness
  • uitgebreide trainingsstatus
  • prestatieconditie
  • lactaatdrempelberekening (met optionele borstband)
  • loadratio korte versus lange termijn
  • extra sportprofielen: triatlon, indoorroeien, jumproping, mountainbiken, e-bike, e-mountainbiken, veldrijden, wielrennen, gravelbiken, gewoon fietsen, toerfietsen, peddelsurfen, roeien, badminton, squash, tafeltennis, platformtennis, racquetball, skiën, snowboarden, XC-klassiek skiën, langlaufen vrije stijl, basketbal, volleybal, veldhockey, ijshockey, voetbal, American football, lacrosse, rugby, ultieme frisbee, cricket, softbal, honkbal, boksen, gemengde vechtsporten, inline skaten
  • multiband-gps en automatisch wisselen tussen single- en multibandontvangst
  • triatlonmodus
  • multisportautotransitie
  • verschillende sporten combineren in één activiteit
  • geavanceerde zwemfuncties (tempowaarschuwingen, work-outs, synchronisatie achteraf van externe hartslagmeter)
  • virtual parter / virtual racer
  • bediening indoortainer
  • sensors via bluetooth en Ant+ (hartslag, voetsensor, lamp, radar, snelheid, cadans, tempo, vermogen, indoortrainer)

Specificaties en functies Forerunner 965

  • Alle functies van de Forerunner 265 plus:
  • 1,4"454x454-pixelamoledscherm met Corning Gorilla Glass DX
  • 32GB opslaggeheugen
  • extra sportprofielen: combi zwemmen/hardlopen, boulderen, klimmen, golfen, discgolf, motorrijden, overlanding, motorcrossen, off-road-atv, sneeuwscooter, off-pisteskiën, schaatsen, sneeuwwandelen
  • ingebouwde kaarten
  • grouplivetrack
  • realtime stamina
  • endurance score
  • mbt-grit en -flow
  • geavanceerde fietsdynamica

Hoewel de duurdere Forerunners meer functies hebben, biedt de Forerunner 165 prima functionaliteit voor niet alleen beginnende, maar ook gevorderde sporters. Het belangrijkste verschil met de Forerunner 265 en 965 is wat mij betreft het ontbreken van de eerder genoemde triatlonmodus. Doe je aan multisport, dan is de Forerunner 165 dus niet ideaal. Ook de trainingreadyness-score, een getal tussen de 0 en 100 dat op basis van voorgaande work-outs, hersteltijd, rusthartslag, stress en slaap aangeeft of je klaar bent voor een lichtere of een zwaardere training, is wat mij betreft een gemis. Samen met de ook ontbrekende trainingsstatus-, prestatieconditie- en loadratioberekeningen betekent dit dat de Forerunner 165 wat minder inzicht geeft in training en herstel. Of dat een gemis is? Als je serieus met een trainingsplan bezig bent, vind ik van wel, al is luisteren naar je lichaam is natuurlijk de beste raadgever en moet je dit soort inzichten vooral als ondersteuning gebruiken.

Ik heb de Forerunner 165 tegelijk getest met een Garmin Epix Pro, die ik al meer dan een jaar als referentie gebruik. Dit is een van de topmodellen van Garmin, die over alle functies van de Forerunner 965 beschikt. In de praktijk bleek de data die beide horloges tijdens mijn testperiode van ruim vier weken verzamelden, vrijwel identiek. En hoewel ik de hierboven genoemde extra inzichten fijn vind als ondersteuning bij keuzes of ik een extra training doe of juist hersteltijd neem, is ook de data die de Forerunner 165 geeft over sport en gezondheid, ruim voldoende om inzicht in je gesteldheid te krijgen.

Accuduur, hartslagregistratie en gps

Bij de Forerunner 965 zagen we dat de overgang naar oled betekende dat de accuduur zo'n 35 procent minder was dan die van de oudere Forerunner 955 en uitkwam op ongeveer vijf tot zes dagen bij vrij intensief gebruik. Voor de Forerunner 165 belooft Garmin een accuduur tot elf dagen, maar dat is heel enthousiast bedacht en daarvoor moet je de nodige functies uitschakelen. Ik heb het horloge getest met continue harslagmeting, slaaptracking, smartphonenotificaties en gemiddeld ongeveer een uur sportregistratie met gps. Ik gebruikte het scherm daarbij in raise-to-wakemodus en behaalde gedurende mijn test gemiddeld net geen zes dagen. Minder dan opgegeven dus, maar nog altijd prima voor een smartwatch. Opladen gaat ook vrij snel. Binnen een uur is het horloge van leeg naar 90 procent geladen en over de laatste 10 procent doet de Forerunner nog eens een klein halfuur om in totaal in ongeveer anderhalf uur helemaal op te laden.

Hartslagmeting

De Forerunner 165 heeft dezelfde Elevate V4 4-kanaals-optische hartslagsensor als de andere Forerunnermodellen. Deze hartslagmeter gaat alweer een paar jaar mee en is over het algemeen betrouwbaar tot zeer betrouwbaar. Verderop op deze pagina zie je hoe deze in de praktijk presteert. De Elevate V4 is overigens niet Garmins nieuwste hartslagmeter. De vernieuwde V5 heeft een iets gewijzigde lay-out met vier extra leds en metalen contacten die ecg-metingen mogelijk maken. Deze nieuwste hartslagmeter wordt onder andere gebruikt in de Epix Pro, die we bij onze tests als referentie gebruiken.

Onderstaand vind je hartslaggrafieken van verschillende sportsessies, met daarbij hardlopen, wielrennen, mountainbiken en gravelbiken. De Forerunner 165 is steeds aangegeven in groen. Data van de optische hartslagmeter van de Garmin Epix Pro die ik ter vergelijking heb gebruikt, zie je in rood en bij activiteiten waarbij ik een ecg-borstband heb gebruikt, zie je die data in zwart. Een ecg-borstband kan gezien worden als een nauwkeurige referentie.

Over het algemeen presteerde de Forerunner 165 goed en maar nipt minder dan de Epix Pro, die met zijn nieuwere generatie optische hartslagmeter soms iets nauwkeuriger is. Wil je de betrouwbaarste hartslagdata, dan is gebruik van een ecg-borstband nog altijd aan te raden. In het geval van de Forerunner 165 is dat ook mogelijk, want externe hartslagsensors zijn gemakkelijk te koppelen.

Garmin Forerunner 165 hartslagdata

Hartslagdata: outdoor mountainbiken

Garmin Forerunner 165 hartslagdata

Hartslagdata: outdoor mountainbiken (uitsnede)

Garmin Forerunner 165 hartslagdata

Hartslagdata: indoorfietstrainer met tempoblokken

Garmin Forerunner 165 hartslagdata

Hartslagdata: indoorfietstrainer met tempoblokken (uitsnede)

Garmin Forerunner 165 hartslagdata

Hartslagdata: wielrennen met wisselend tempo

Garmin Forerunner 165 hartslagdata

Hartslagdata: wielrennen met wisselend tempo (uitsnede)

Garmin Forerunner 165 hartslagdata

Harstslagdata: hardloopsessie

Gps-registratie

Waarin de Forerunner 165 wél verschilt van de 265 en 965, is de ingebouwde GNSS-ontvanger. De Forerunner 165 heeft een multi-GNSS ontvanger zónder ondersteuning voor multiband-gps. Multiband helpt om in lastige omstandigheden, zoals tussen hoogbouw of onder bomen, nauwkeurigere positiebepaling mogelijk te maken. De Forenunner 265 en 965 hebben dit wel; de 165 moet het dus zonder stellen.

In de praktijk blijkt dat nauwelijks een probleem, want ook de lokatieregistratie van de Forerunner 165 is doorgaans erg goed. Onderstaand zie je voorbeelden van de Forerunner 165 in groen, afgezet tegen de Garmin Epix Pro met mulitband-gps in rood en de Garmin Edge 1030-fietscomputer in zwart.

Conclusie

De Forerunner 165 is het nieuwste en goedkoopste horloge in de Forerunner-serie van Garmin. Ook dit klokje is nu voorzien van een fraai oledscherm, dat helder, scherp en kleurrijk is. Helaas is de toplaag van het scherm niet bijzonder hard, waardoor er snel kleine krasjes ontstaan. Gebruik van een screenprotector is dus aan te raden. De Forerunner 165 kan naar wens met zijn touchscreen of de vijf aanwezige knoppen bediend worden. Die knoppen zijn écht fijn tijdens het sporten, omdat ze de bediening met bezwete vingers veel gemakkelijker maken.

Het horloge gaat in de praktijk bij intensief gebruik een kleine zes dagen mee op een acculading, wat in vergelijking tot veel andere smartwatches uitstekend is. In smart functies is ook deze Forerunner wat beperkt. Verwacht geen appstore met tal van verschillende apps, zoals bij wearOS-horloges en de Apple Watch. De basis-smart functies zijn in orde, met ondersteuning voor notificaties, contactloos betalen en, bij de Forerunner 165 Music, ook de mogelijkheid om Spotify-muziek te downloaden en zonder telefoon af te spelen via een bluetoothheadset.

De Forerunner 165 maakt gebruik van Garmins Connect-platform, biedt ondersteuning voor veel verschillende sporten en biedt goede inzichten in jouw algemene gezondheidsstatus en sportvoortgang. Ten opzichte van de duurdere Garmin-horloges ontbreekt een triatlonfunctie en geeft de Forerunner 165 minder gedetailleerde inzichten in herstel en trainingsvoortgang. Of je die functies mist? Voor de meeste mensen zal dat niet het geval zijn.

Ben je dus op zoek naar een horloge met basis-smart functies en goede sport- en gezondheidstracking? Dan is de Forerunner 165 een goede keuze. Met ongeveer 250 euro kost dit klokje de helft van de Forerunner 265, terwijl je meer dan 80 procent van de functionaliteit krijgt.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

Garmin Forerunner 165 Zwart (Grijs, Zwart)

Prijs bij publicatie: € 255,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 149,46

Bekijk alle uitvoeringen (6)

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Garmin Forerunner 165

vanaf € 149,46

4.5 van 5 sterren

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Reacties (128)

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dnserror 3 juli 2024 11:23
Onlangs voor €193 een nieuwe Garmin Instinct 2 gekocht. Die heeft weliswaar een heel simpel scherm (monochrome, MIP), maar wel veel meer features vergeleken met de 165. En een batterij die in smartwatch modus tot 28 dagen meegaat. Wordt ook wel de Fenix-light genoemd gezien de ruime feature set, helemaal vergeleken met de 165 die toch aardig wat dingen mist.

Subjectief, maar de Instinct vind ik ook een stuk mooier. Vind juist die G-Shock stijl wel mooi. Die 165 is helaas veel te klein voor mij en gaat er haast vrouwelijk uitzien.

Ik zag overigens afgelopen week op Amazon BE dat de Fenix 7 voor €333 te koop stond, ook een onwijs goeie deal.

[Reactie gewijzigd door dnserror op 22 juli 2024 13:24]

Rolucious @dnserror3 juli 2024 15:45
Ik was geintigeerd door je bericht, maar als ik dan beide horloges in de vergelijking gooi, lijkt de forerunner wel meer sensoren te bevatten.
Welke features heeft de instinct 2 die jou zo aanspreken en welke ontbreken tov de forerunner?
dnserror @Rolucious3 juli 2024 17:39
https://www.garmin.com/en...21&compareProduct=1055469

Via deze link kun je eenvoudig de verschillen zien. "Show only differences" maakt het nog overzichtelijker.

Maar voor mij persoonlijk: meer sportmodi, 10 atm vs 5 atm, training status, training load, customisable hotkeys, gps coordinates, sight n go.

Vooral die training status/load vind ik heel erg handig.
SpazzII @dnserror3 juli 2024 19:39
Vooral die training status/load vind ik heel erg handig.
Sterker nog, wat mij betreft zijn die twee en zaken als training readiness, recovery time, training effect / primary benefit, performance condition, lactate threshold en mogelijk nog een paar andere (en afgeleiden daarvan) zijn wat mij betreft de voornaamste reden om voor Garmin te kiezen. Buiten die functies worden het al snel prijzige en relatief matige smart watches en dan is een Apple Watch misschien wel een betere keuze (kan je ook je hardlooprondje mee op Strava zetten). De genoemde functies (en goede sensoren) maken van deze horloges echt goede sporthorloges.
ElPaco 3 juli 2024 10:04
De ING rentepuntewinkel heeft de horloges er al op staan.
Forerunner 165 (€195): https://www.ing.nl/punten/productdetail/1019748
Forerunner 165 Music (€230): https://www.ing.nl/punten/productdetail/1019749
YoshiBignose @ElPaco4 juli 2024 18:01
Bedankt, gisteren besteld vandaag binnen. Mooie prijs voor de music }>
Sjah 3 juli 2024 14:07
Is er nog een reden om Apple te kopen, moet wel melden dat ik een iPhone 12 heb...? Zoja welke Apple?
Flipm0de @Sjah3 juli 2024 14:23
Apple; smartwatch met sportfeatures. Elke dag opladen.
Garmin; sporthorloge met smartwatch features (werkt niet zo goed samen met een iPhone als een Apple Watch) maar veel betere batterij.
Spockz @Flipm0de4 juli 2024 22:21
Elke dag opladen? Mijn Ultra 2 gaat 4 dagen mee als ik always-on van het scherm uit zet. 2 dagen als ik intensief activiteiten registreer. En dit is met de hele dag door Teams/Mail/WA/Signal notificaties.
gysman11 @Spockz5 juli 2024 13:49
Ja. En die kost 800 euro.
mac1987 @Spockz5 juli 2024 22:53
En een Garmin Fenix 7(X) van vergelijkbare grootte en prijs gaat met scherm continu aan en intensieve registratie van activiteiten weken mee. Een 7X doet 89 uur met een acculading bij continue (!) GPS meting. Een Apple Watch Ultra 2 doet volgens specs 36 uur met always-on display met 1.5 uur aan GPS meting... Bij continue GPS meting is de accu na 12 uur leeg (en bij die spec wordt niks gezegd over always-on display).
Het blijft een andere orde van grootte, maar het blijven ook horloges met een totaal andere primaire focus.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 22 juli 2024 13:24]

PrimusIP @Sjah4 juli 2024 02:57
Hangt er heel erg vanaf wat je met dat horloge wilt doen. Wil je hem primair voor sporten gebruiken en hem Max een paar keer per week opladen: Garmin. Wil je hem voor health dingen gebruiken, er verschillende dingen mee doen wat je met je telefoon ook kunt: Apple Watch. Wil je gewoon de tijd lezen en hem de komende tien jaar niet opladen: koop een Casio of een ander gewoon horloge.
punishedbrains 3 juli 2024 07:22
Ik heb de (impuls aankoop, lang verhaal) epix pro 2. Maar buiten dat ik de krasbestendigheid van saffier erg prettig vind zijn de functies en iets mindere hartslag nauwkeurigheid op het model als hier beschreven dat verschil niet waard. Eerst was het grootste verschil nog wel het scherm. En ik mis ECG, wat er op zou moeten zitten. Maar goed, als horloge en sport mogelijkheden blijf ik ze ongeëvenaard vinden zeker qua aqquduur.
Croqy @punishedbrains3 juli 2024 07:56
de kaartfunctionaliteit is best wel handig als je veel wandelt of fietst in onbekend gebied. Dat je daar premium voor betaalt raakt de portemonnee, maar is wel logisch.
iqcgubon @Croqy3 juli 2024 08:07
Ik heb indertijd gekozen voor de 955 boven de 255 omwille van de kaartfunctie en nog geen seconde spijt van gehad! Op hiking trails is dat echt waanzinnig handig.
MatyGirl @iqcgubon3 juli 2024 15:18
Zelfde hier, en de 955 boven de 965 omdat ik het MIP-scherm beter vind dan een OLED
jap85 @MatyGirl3 juli 2024 15:31
Ik heb ook veel liever MIP dan OLED en heb om die reden zelfs nog een extra 955 als reserve gekocht omdat dit waarschijnlijk de laatse Forerunner met MIP is ;(
Kan ik de komende jaren iig nog vooruit, ik heb het idee dat de sport horloges toch ook redelijk uitontwikkeld zijn qua (voor mij nuttige) metrics en kwalitieit van de sensoren (Elevate V5 in Fenix 7pro doet het eigenlijk niet beter dan de V4).
Joen7 @jap853 juli 2024 19:25
Ik heb na 7 jaar de 935 begin dit jaar ingeruild voor de 965 (ook via de ING rentepunten winkel).
Het OLED scherm vind ik juist veel fijner en zo veel mooier. Hij hangt ongeveer 1x per 10 dagen aan de oplader. Ik heb hem bijna altijd aan en gebruik hem voor een km of 40 per week met hardlopen.
jap85 @Joen74 juli 2024 07:15
965 is ook een prima horloge natuurlijk en OLED vs MIP is vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur. Voornaamste reden waarom ik MIP prefereer is dat het scherm niet 'aan' hoeft te springen / licht te geven om er even snel op te kunnen kijken maar gewoon altijd aan staat zonder dat er licht vanaf komt en je je pols moet draaien om het scherm te activeren (always on kan met OLED ook natuurlijk maar kost weer meer batterij). Het is voor mij een functioneel ding en het scherm van de 955 is voor mij duidelijk genoeg, daarnaast prefereer ik de minder 'flashy' uitstraling van MIP, ook dat is persoonlijk natuurlijk.
sn33ky @Croqy3 juli 2024 09:11
Ik gebruik al jaren een Garmin-horloge met kaarten en turn-by-turn navigatie. Wat een verademing!
Ik heb geen fietscomputer of andere gps-apparaten nodig; ik hoef alleen maar op mijn horloge te kijken. Ook tijdens (actieve) vakanties gebruik ik het veelzijdig om de weg te vinden. :)

Het is een investering, maar geen seconde spijt van gehad.
Croqy @sn33ky3 juli 2024 09:44
ik pas sinds kort, en het is inderdaad heel prettig! Kaarten mooie toevoeging, maar turn by turn is misschien wel het handigste van de beide opties. Hoewel het best even duurt voordat het horloge klaar is met de route uitrekenen voordat je begin.
En in alle eerlijkheid: turn by turn draait natuurlijk ook op de minder dure horloges. Maar ja ik ben een sucker voor kaartjes, dus toch maar voor de fenix sapphire pro gegaan :)
punishedbrains @Croqy3 juli 2024 08:35
Ah goed punt, die gebruik ik dan ook regelmatig.
jap85 @Croqy3 juli 2024 10:14
Zeker handig en je hebt een 955 met kaarten tegenwoordig al voor 380eu, dus zo heel veel meer tov de alternatieven is dat nou ook weer niet (maar of dat veel geld is, is natuurlijk persoonijk).
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @punishedbrains3 juli 2024 07:32
ECG is hardwarematig aanwezig op de Epix 2, maar wordt in Europa vanwege certificering nog niet ondersteund.
punishedbrains @Eric van Ballegoie3 juli 2024 07:35
Wat best gek is, is niks qua tijdframe van bekend neem ik aan? Andere horloges hebben het al jaren zou je zeggen.
delphium @punishedbrains3 juli 2024 08:42
Als je het graag nu al wilt kun je dit proberen:

YouTube: How to activate Garmin ECG app outside the US

Bij mij werkt de ECG-app nu. Niet dat ik hem veel gebruik, maar het gaat om het principe ;-)
ilaurensnl @delphium3 juli 2024 09:33
Wel een beetje jammer dat ze dit ook niet aanbieden buiten US terwijl het erin zit.

Omdat er geen certificatie bestaat in eu begrijp ik, maar hadden ze geen tabblad kunnen maken met experimentele features? Dan weten we dat dit nog niet gebruiksklaar is, maar wel in gebruik genomen kan worden (extra meldingen om het netjes te houden).

Nu moet je rare fratsen uitvoeren, maar zal vast wel tegengehouden worden door bepaalde regels (helaas)

[Reactie gewijzigd door ilaurensnl op 22 juli 2024 13:24]

J_van_Ekris
@ilaurensnl3 juli 2024 11:06
Omdat er geen certificatie bestaat in eu begrijp ik, maar hadden ze geen tabblad kunnen maken met experimentele features? Dan weten we dat dit nog niet gebruiksklaar is, maar wel in gebruik genomen kan worden (extra meldingen om het netjes te houden).
Dat mag expliciet niet van de toezichthouders: je mag op geen enkele manier suggereren dat het product voor medische toepassingen gebruikt kan worden totdat het door goedkeuring aangetoond is dat het ook veilig genoeg werkt. Anders creeer je de situatie dat een beta-feature aangekondigd is, en vervolgens onvoldiende veilig blijkt te zijn. Dan kun je niet tegen de dodelijke slachtoffers zeggen "Beta feature he?". Aankondigen van een beta-feature terwijl de approval nog loopt is zelfs een reden tot opschorting en kan leiden tot een direct verkoopverbod.
DigitalExorcist @J_van_Ekris3 juli 2024 17:02
Dan heeft Apple dat dus goed voor elkaar, daar werkt de ECG wel 'gewoon'.
J_van_Ekris
@DigitalExorcist3 juli 2024 18:05
Apple heeft ook op FDA approval en CE markering onder de MDD moeten wachten. Maar dat was in 2019, en ook zij hebben moeten wachten met vrijgave tot alle handtekeningen van de Notified Bodies stonden.

Enige verschil is dat Garmin het nu onder de MDR probeert, terwijl er belachelijk veel equipment overnieuw gecertificeerd moet worden (om de upgrade van MDD naar MDR te maken). En met alle respect voor Garmin, maar als Siemens en Philips voor je in de rij staan bij de NoBo, met hun hele assortiment aan medical devices, dan kan dat even duren.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 22 juli 2024 13:24]

DigitalExorcist @J_van_Ekris3 juli 2024 19:41
De termen MDD en MDR zeggen me niet zoveel.. maar zoals ik zei, dan heeft Apple het dus goed voor elkaar.
J_van_Ekris
@punishedbrains3 juli 2024 08:25
Het verschil is dat Garmin mikt op een formele medische toelating (Garmin gebruikt haar horloges ook voor medische toepassingen). In de VS is dat al rond en daar werkt die dunctie dus ook, in de EU nog niet.
Veendammer @punishedbrains3 juli 2024 09:03
Let op dat je wel 2 factor authenticatie verplicht moet inregelen voor de ECG functie. Nu valt het aantal keren dat je dit moet gebruiken best wel mee, als je bv 1 keer met authenticatie bent ingelogd in de garmin app dan vraagt hij dit niet meer na een andere keer opstarten, wel als je uitlogt en inlogt. Je kan er gedoe mee krijgen als je een gpx training van een andere app zoals kinomap gaat importeren in garmin connect website. Zo'n import geeft dan een foutmelding dat het mislukt is, maar als je bv 2 of 3 keer importeert met dezelfde foutmelding dan staat hij er een half uurtje later wel bij als geimporteerd, soms 2 keer. Althans dat is mijn ervaring.

[Reactie gewijzigd door Veendammer op 22 juli 2024 13:24]

punishedbrains @Veendammer3 juli 2024 09:14
Ja ik ga het ook niet meteen aan zetten idd, die ervaring heb ik ook. Ik denk er even rustig over na. ;)
olson @Eric van Ballegoie3 juli 2024 10:34
Op mijn Fenix 7 saphire pro heb ik dit kunnen activeren met fakegps.
US locatie pakken en klaar :) ECG erop.
digital-IMEI @punishedbrains3 juli 2024 07:33
Off-Topic; ECG is actief te krijgen met wat omwegen.
Ik heb het actief op mijn fēnix 7 pro. Uitgezonderd van hartpatiënten heeft het mijn inziens weinig toegevoegde waarde.

Voor mij heeft het in ieder geval een hoog “omdat het kan” gehalte.
punishedbrains @digital-IMEI3 juli 2024 07:34
Ben wel benieuwd naar de omwegen. :) Ik kan het toevallig door een conditie wel gebruiken.
digital-IMEI @punishedbrains3 juli 2024 08:15
Hier moet je een end mee kunnen komen. PM me maar als je vragen hebt.

https://www.reddit.com/r/...mpatible_watches_outside/
punishedbrains @digital-IMEI3 juli 2024 08:21
Dank
Prosperot @digital-IMEI3 juli 2024 14:01
De Forerunners hebben geen Elevate V5 sensor, dus werkt ECG hier niet op, ook niet met een 'omweg'
OriginalFlyingdutchman @punishedbrains3 juli 2024 09:25
Heb de epix pro gen2 wit, saffier 51 mm. De knoppen vind ik zo fijn dat ik het touch-screen heb uitgezet. Dat levert me een batterijduur van meer dan een maand! (ECHT!) op. Daarnaast is het ding fantastisch met skien, je ziet de kaarten van je skigebied, welke runs je gedaan hebt etc. Je kan zelf de liften zien e.d. Kaarten bij wandelen in de US en Canada is ook erg tof.

De DSW zijn ook nice, maar dat zul je bij een goedkopere ook wel hebben.

Heb daarnaast een hartslagmeter (we hebben er 2 gekocht omdat de venu 3s van mijn vrouw niet zo best was met hartslag metingen), maar ik moet zeggen dat de hartslag band, niet heel erg afwijkt van wat de epyx pro gen 2 doet.

Vind het echt een prachtig product en zijn geld meer dan waard, dus het is maar net hoe je er naar kijkt :)

[Reactie gewijzigd door OriginalFlyingdutchman op 22 juli 2024 13:24]

punishedbrains @OriginalFlyingdutchman3 juli 2024 10:04
Oh absoluut, het blijft een prachtig ding, maar zat totaal niet in mijn budget verder. :) Een maand zonder touchscreen? Dat ga ik ook eens testen, ik vind het screen p zich wel fijn met Garmin Pay en code intoetsen ipv klikken, en met maps, maar geen dealbreaker nee.
J_van_Ekris
@OriginalFlyingdutchman3 juli 2024 11:12
Heb de epix pro gen2 wit, saffier 51 mm. De knoppen vind ik zo fijn dat ik het touch-screen heb uitgezet. Dat levert me een batterijduur van meer dan een maand! (ECHT!) op.
Wow, dat maakt het interessant. Nu moet ik zeggen dat ik de touchscreen op mijn Gen2 (niet pro) in praktijk ook niet gebruik, de knoppen werken inderdaad veel prettiger. Ga dit ook eens uitproberen.
MatthiasDS @punishedbrains3 juli 2024 16:43
Ik heb de (impuls aankoop, lang verhaal) epix pro 2. Maar buiten dat ik de krasbestendigheid van saffier erg prettig vind zijn de functies en iets mindere hartslag nauwkeurigheid op het model als hier beschreven dat verschil niet waard. Eerst was het grootste verschil nog wel het scherm. En ik mis ECG, wat er op zou moeten zitten. Maar goed, als horloge en sport mogelijkheden blijf ik ze ongeëvenaard vinden zeker qua aqquduur.
Een goedkoper model als dit is zeker een slimme aankoop (indien je geen kaarten nodig hebt en de extra metrics). Kan veel voor weinig :)

Naast het kaartmateriaal en de stevigheid, zou ik nog 1 belangrijk aspect niet vergeten en dat is de duurzaamheid. Ik heb zelf een Fenix 7X Sapphire Solar en dat ding heeft veel gekost, maar aan de andere kant: door de grotere accu en de enorme zuinigheid heb je weinig laadcyclussen nodig, waardoor de degradatie maar traag verloopt, waardoor de uiteindelijke levensduur ook verlengt.

Vergelijk met een smartphone: die laad je quasi dagelijks op waardoor je op 2 jaar tijd al richting 750 laadcyclussen gaat.
Ik heb m'n Fenix ondertussen dik 2 jaar en ik heb die misschien 50 keer opgeladen, als ik een gemiddelde van 2 keer per maand neem (en dat zijn nog geeneens volledige cyclussen, want ik laat die nooit leeglopen en trek hem meestal al uit voor hij vol zit). Ik merk echt nog niets qua degradatie.

Kunnen natuurlijk nog ettelijke laadcyclussen bijkomen. En dan heb je ook nog weer het voordeel dat zelfs als de accuduur al met 60-70% teruggelopen is na vele jaren gebruik, dat nog steeds niet dramatisch is want dan hou je nog lekker 10 dagen over.

Je doet gewoon heel veel langer met zo'n ding.

[Reactie gewijzigd door MatthiasDS op 22 juli 2024 13:24]

alwinus @punishedbrains3 juli 2024 14:01
ECG is te installeren op de epix pro 2. Wel via een workaround. Door op verschillende plekken je locatie aan te passen. Heb het zelf ook gedaan en ECG blijft werken als je het weer terug verandert. Vind het zelf niet zo veel toevoegen overigens ;)
punishedbrains @alwinus3 juli 2024 14:02
Als je je ecg niet in de gaten wilt houden dan idd niet, moet ik helaas wel af en toe.
Dr C @punishedbrains3 juli 2024 17:29
Ik ben benieuwd wat voor jou de use-case zou zijn om ECG functionaliteit te hebben. Het is eigenlijk een ritmestrook, die wel ritmestoornissen kan ontdekken, maar meer ook niet. Daarbij moet je het meerendeel zelf interpreteren (Apple Watch kan geloof boezemfibrilleren (AF) detecteren, wellicht Garmin ook). Imho niet meer dan een gimmick.
thanx 3 juli 2024 07:11
Gelden er uitzonderingen voor horloges als het gaat om opladen via usb C ?
Voor Garmin is nu nog een speciaal snoertje nodig.
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @thanx3 juli 2024 07:31
Een USB-C poort op een horloge is onpraktisch, want veel te groot en diep. Er is geen enkel horloge met een USB-C aansluiting op het apparaat zelf. Garmin levert zijn horloges tegenwoordig overigens wel met een kabel met een USB-C connector (ipv USB-A).
punishedbrains @Eric van Ballegoie3 juli 2024 07:33
Die zijn erg fijn ja, maar de connectie op het horloge voelt me nooit super degelijk op de lange duur. Is dat ooit een punt geweest?
thanx @punishedbrains3 juli 2024 07:46
Nee, connectie geeft geen problemen, tenminste niet bij bij. Maar de kast van moderne horloges is relatief groot. USB-C zou er wel in passen. Natuurlijk verlies je dan wat ruimte en aansluiting kan vermoedelijk niet aan de onderzijde dus het zal er misschien minder fraai uit zien. Maar ik ben meer van gebruiksgemak :)
Finraziel @thanx3 juli 2024 08:07
Maar dan heb je of die poort open en in no time vol stof en andere zooi, of je zit met een rubber flapje wat onhandig is en op den duur minder goed gaat zitten. Dat zou ik dan juist geen gebruikersgemak vinden.
punishedbrains @Finraziel3 juli 2024 08:20
Nee dat zou ik ook niet willen ook met waterdichtheid. Alleen nooit verliezen en de pogo achtige pinnetjes, daar vroeg ik me bij af hoe lang die degelijk blijven.
HuisRocker @punishedbrains3 juli 2024 09:57
... de pogo achtige pinnetjes, daar vroeg ik me bij af hoe lang die degelijk blijven.
Gemiddeld (want; alles kan kapot) langer dan andere opties, uiteraard bij 'uitvoering in goede kwaliteit' maar dat is bij Garmin wel het geval.
LordSinclair @thanx3 juli 2024 10:32
De behuizing is niet zo groot omdat er veel lucht in zit.. die is zo groot omdat die vol zit met accu/elektronica. Dus of je raakt accucapaciteit kwijt of je krijgt nog grotere units om je pols bij USB-C.
Timmy @punishedbrains3 juli 2024 10:26
Ik heb verschillende Garmin horloges gehad maar de connector is nooit een probleem geweest. Ze trekken niet bovenmatig veel vuil aan en ook na jaren dagelijks gebruik voel je dat de kabel nog steeds "klikt" bij het koppelen.
punishedbrains @Timmy3 juli 2024 10:46
Mooi, dat is goed te horen, ook een horloge wat jaar gebruikt neem in aan?
Timmy @punishedbrains3 juli 2024 10:52
Jazeker. Een Vivoactive 3 bijvoorbeeld is pakweg 3 jaar zonder problemen gebruikt.
Momenteel heb ik een Venu 3 en in het gezin worden ook andere Garmin's gebruikt.
rammes @Eric van Ballegoie3 juli 2024 07:42
Ik heb zelf deze mini sleutelhangers met een Garmin connector. Ideaal voor aan de sleutelbos en een usb-c kabel heb ik altijd wel in de buurt. Zo kan ik altijd mijn Garmin horloge opladen en hoef ik niet het speciale kabeltje bij me te hebben.

https://www.amazon.nl/Hor...in+usbc%2Caps%2C89&sr=8-1
djcasl @rammes3 juli 2024 07:51
Dank voor de tip
thanx @rammes3 juli 2024 08:14
Prima tip!
punishedbrains @rammes3 juli 2024 08:39
Ohhh super handig, dank;
Logic @rammes3 juli 2024 08:40
Bedankt voor de tip! Wist niet dat er zo iets bestond
M_Peror @rammes3 juli 2024 08:59
Goeie tip, thnx!
cedal @rammes3 juli 2024 09:57
Goede tip, thanks!
sympa @Eric van Ballegoie3 juli 2024 08:03
Er zijn zelfs (Chinese) horloges met een USB-A aansluiting. Heel slim, het horlogebandje verbindt met de de USB-stekker die uit het horloge steekt zeg maar.
Kan je het horloge zo in een USB-poort duwen na losklikken van het bandje.
Dit is nu een kwestie van "out of the box/case thinking".
Sissors @sympa3 juli 2024 08:25
Interessante optie. Nadeel is wel dat je geen generieke bandjes meer kan gebruiken voor je horloge natuurlijk.
sympa @Sissors3 juli 2024 08:52
Mij lijkt het ook niet ideaal eerlijk gezegd. Maar voor een horloge van 10 euro een interessante optie omdat ook het kabeltje wordt uitgespaard.
MikeyMan @thanx3 juli 2024 09:18
Snap eerlijk gezegd niet waarom er uberhaupt nog een connector op horloges aanwezig is. Draadloos opladen maakt het m.i. makkelijker om waterdicht te houden.
Huubertus 3 juli 2024 08:29
Ik kom van een 55. Twee jaar lang mee gelopen en heeft eigenlijk alle functies die je nodig hebt voor een hardloper. M'n enige kritiekpunt op de 55 was dat ik'm niet zo mooi vond. Nu de 55 verkocht voor +- 100 euro. De 165 kopen in de ING winkel en je hebt voor <100 euro een leuke upgrade.
barbarbar @Huubertus3 juli 2024 08:45
Wat is voor een hardloper dan een verbetering die de 165 heeft? Heb nu namelijk ook de 55 en eigenlijk mis ik er niks aan.
Huubertus @barbarbar3 juli 2024 08:51
Niets essentieels. De 165 is vooral mooier. Mooiere weergaves, iets meer detail(informatie) in het scherm en sneller. In mijn ogen is er maar 1 echte killerfunctie boven een 55, en dat is kaartnavigatie. Maar dan moet je bij Forerunners direct naar de 965.
jap85 @Huubertus3 juli 2024 10:16
955 kan ook, die is een stuk goedkoper en is praktisch hetzelfde als de 965. Alleen geen oled scherm maar dat vind ik persoonlijk alleen maar een voordeel.
zyxnor @jap853 juli 2024 11:17
Eens.
Nog een voordeel: van de 955 is er ook een solarversie, van de 965 niet. Dat betekent nóg minder vaak opladen - en die goudkleurige solar-rand vind ik nog best chic staan.
Kr7Br 3 juli 2024 09:30
Ik vind het aanbod van Garmin wel héél verwarrend. De uitleg hier helpt, maar wat is het verschil met bijvoorbeeld de Vivoactive 5 die in dezelfde price range zit?
iqcgubon @Kr7Br3 juli 2024 10:04
Bij Forerunners ligt de focus net iets meer op hardlopen, en gaat specifiek hiervoor meer data aanleveren. De vivoactive-reeks is meer een "allround" fitness horloge.

Het zit 'm wel in de details, maar de hardloopfuncties zijn bij de FR veel uitgebreider:

https://www.garmin.com/nl-BE/p/1055469#specs
vs
https://www.garmin.com/nl-BE/p/1057989#specs

Mijn FR955 is voor mij een onmisbare kompaan geworden bij looptrainingen.

[Reactie gewijzigd door iqcgubon op 22 juli 2024 13:24]

BCage @iqcgubon3 juli 2024 13:13
En dan heb je ook nog de Venu series, wat eigenlijk een iets luxere Vivoactive is (was?). Plus de verschillende golfhorloges, die ook vrijwel gelijk zijn, maar een iets uitgebreidere golf app hebben. Ik heb zelf al jaren de Venu, dat was de eerste met een OLED scherm en die bevalt zeer goed, ook de golf app is uitstekend.
iqcgubon @BCage3 juli 2024 13:44
En de Fenix en Epix, die dan weer zeer high-end zijn en vooral focussen op heel actieve outdoor-mensen.

De aankoop van een Garmin vergt wel wat huiswerk, inderdaad. :P
arjan1010 3 juli 2024 07:06
250 vind ik niet echt een instapprijs, heb zelf de 45 die met de 55 waren instappers
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @arjan10103 juli 2024 07:29
Klopt. De 55 blijft voorlopig ook doorlopen. Maar in de nieuwe x65-serie is dit de instapper, in ieder geval tot het moment dat Garmin met een Forerunner 65 komt.
Bio1ogics 3 juli 2024 08:14
Ik heb nu een jaar of 4 een 245, maar de knopjes beginnen 'plakkerig' te worden; blijft soms hangen na ingedrukt te zijn. Zo te zien kan dit een mooie opvolger worden, maar is er iets bekend of ze bij Garmin iets aan het design van de knopjes veranderd hebben?
m0ridin
@Bio1ogics3 juli 2024 09:19
Wat kan helpen is het horloge even in een bakje lauw-warm water te laten weken... gewoon kwartiertje oid en dan 'normaal' op laten drogen.

"plakkende" knoppen is een bekend/irritant issue (Heb het ook op al mijn forerunners zoals 935, 945 en nu ook 955 gehad in meer of mindere mate)
Bio1ogics @m0ridin3 juli 2024 10:26
Dank voor de tip!
Ik wou inderdaad liever niet aan de gang met druppeltjes olie oid.
m0ridin
@Bio1ogics3 juli 2024 10:36
Volgens mij ook het officiele advies van Garmin zelf btw (bakje lauw water) en kan me herinneren dat ik dit met mijn vorige horloge ook heb gedaan en het idd hielp.

Vind het alsnog erg matig dat dit zo'n veelvoorkomend iets is bij deze modellen wel.
barbarbar @Bio1ogics4 juli 2024 09:11
Na een training spoel ik het horloge af met lauw water en laat hem even drogen. Heb nog een garmin forerunner 405 liggen van 12/13 jaar oud, die doet het nog steeds als nieuw (al heb ik die inmiddels vervangen door de 55).
IStealYourGun 3 juli 2024 09:33
Persoonlijk toch geen fan van oled scherm, zeker als je dan leest dat de batterij minder dan een week meegaat. En touch is een nice to have, maar ook niet meer dan dst.

Voor mij was het gebruik van transflectieve schermen en lange batterijduur net de reden dat ik ooit een Garmin heb gekocht.
BlaBla1973 @IStealYourGun3 juli 2024 10:05
Ik heb de 165 nu een paar maanden in gebruik, loop 3x per week hard (10km) en kan een week met een batterij lading doen, als ik 24/7 het horloge om heb.

Vind zelf dat 1x per week opladen niet echt een probleem is.

[Reactie gewijzigd door BlaBla1973 op 22 juli 2024 13:24]

Sissors @BlaBla19733 juli 2024 12:18
Ik vind 1x per week opladen ook acceptabel. Maar dan wil ik liever always-on hebben, en dat is hier dus niet het geval. Gok dat met always-on het meer naar ~3 dagen op zijn batterij doen gaat. (Even snel gechecked, zelf geven ze 4 dagen op, en Garmin batterijduren zijn niet onrealistisch, maar met wat activiteiten kom je wel snel iets eronder uit, dus ja, een dag of 3). En dat vind ik wel behoorlijk beperkt.

OLED is natuurlijk mooier dan transreflectief, tegelijk blijft voor mij (als eigenaar van eentje met transreflectief) de vraag of het in gebruik nou echt uitmaakt dat het mooier is.

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