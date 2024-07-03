Inleiding

Samengevat De Garmin Forerunner 165 is een betaalbare, allround sport- en smartwatch met vooral goede sport- en gezondheidsfuncties. Ook deze instap-Forerunner is nu voorzien van een oledscherm, terwijl de accuduur nog altijd ongeveer zes dagen bedraagt. Minpunten zijn het ontbreken van een triatlonmodus en de matige krasvastheid van het scherm. Pluspunten Fraai oledscherm

Fraai oledscherm Goede sport- en gezondheidsfuncties

Goede sport- en gezondheidsfuncties Goede hartslag- en gps-registratie

Goede hartslag- en gps-registratie Goede accuduur Minpunten Krasvastheid scherm

Krasvastheid scherm Triatlonmodus ontbreekt Getest Garmin Forerunner 165 Zwart (Grijs, Zwart) Prijs bij publicatie: € 255,- Vergelijk prijzen Vanaf € 149,46 Bekijk alle uitvoeringen (6) De populaire Forerunner-serie sport- en smartwatches van Garmin heeft een nieuw instapmodel gekregen: de Forerunner 165. Dit horloge voor 'beginnende sporters' is te koop vanaf ongeveer 250 euro. Het is daarmee een stuk betaalbaarder dan de Forerunner 265, die ongeveer 450 euro kost, en de eerder door ons gereviewde Forerunner 965, van net geen 600 euro. Ook deze goedkoopste Forerunner heeft nu een oledscherm en hoewel het horloge niet alle functies van zijn grotere broers heeft, is het op papier een prima sport- en smartwatch. Zoals de naam doet vermoeden, zijn de Forerunners vooral ingestoken als sporthorloges voor hardlopers, maar ook met de Forerunner 165 kun je veel meer. Naast tal van andere sportprofielen biedt het horloge uitgebreide inzichten in sportvoortgang, en biedt het algemene gezondheidsfuncties, zoals hartslag, stappen, slaap, stress en herstel. De smartfuncties zijn, zoals we van Garmin gewend zijn, wat beperkt, maar het horloge kan uiteraard notificaties weergeven en ondersteunt contactloos betalen. De Forerunner 165 Music-variant biedt daarnaast de mogelijkheid om muziek van onder andere Spotify te downloaden en offline via een bluetoothheadset weer te geven. En in tegenstelling tot meer allround smartwatches, zoals die van Google, Samsung en Apple, kunnen Garmin-horloges bogen op een lange accuduur. Over de Forerunner 965 waren we enthousiast, tijd om uit te zoeken of dat we dat ook kunnen zijn over deze, veel goedkopere Forerunner 165. Garmin Forerunner 165 Forerunners ontcijferd Als je op Garmin.com navigeert naar de Forerunner-serie, krijg je maar liefst zeventien verschillende modellen voorgeschoteld. Een overweldigend aanbod, waar op het eerste gezicht weinig lijn in lijkt te zitten, maar schijn bedriegt, want er zit logica in de modelnummers.



De horloges hebben een productcode van drie cijfers die altijd eindigt op 5. Het eerste cijfer geeft aan hoe geavanceerd het horloge is; de 965 is het huidige topmodel, de 265 heeft iets minder functies en de Forerunner 165 die we hier bespreken, is op dit moment de instapper. In het verleden hadden de instap-Forerunners ook weleens een typenummer onder de 100, zoals de Forerunner 45 en 55. Garmin zou dus ook nog een Forerunner 65 kunnen uitbrengen, maar dat model is niet aangekondigd. Het tweede cijfer, de 6 in het geval van de door ons geteste 165, geeft de generatie aan. De voorlopers van de Forerunner 265 waren de 255 en 245. Garmin vernieuwt niet elk type. De 645 en 745 hebben bijvoorbeeld nooit een directe opvolger gekregen, terwijl de 165 het eerste model uit de '100-serie' is. Dat maakt het lastig om horloges van verschillende generaties met elkaar te vergelijken, vooral ook omdat Garmin nieuwe functies blijft toevoegen. De Forerunner 265 heeft bijvoorbeeld meer en nieuwere functies dan de oudere Forerunner 645. Hoewel die laatste dus uit een hogere serie komt, is de Forerunner 265 eigenlijk op alle punten een geavanceerder horloge. Het afgelopen jaar heeft Garmin de x65-generatie Forerunners geïntroduceerd en dat zijn dus de up-to-dateste modellen.

Uiterlijk, bediening en oledscherm

De Forerunner 165 lijkt uiterlijk sterk op eerdere Forerunners. Het ronde scherm is gevat in een behuizing met links drie en rechts twee knoppen. De kast van het horloge heeft een diagonaal van 43mm en is gemaakt van 'glasvezelversterkt polymeer', ofwel stevig kunststof. Dat is minder luxueus dan rvs of titanium, maar zorgt er wel voor dat het klokje maar 39g weegt en dus lekker licht is. De matte behuizing ziet er bovendien chic uit en hoewel kunststof uiteraard minder krasvast is dan metaal, is de kast van mijn testhorloge na een maand intensief gebruik nog als nieuw. Het horloge wordt geleverd met flexibele siliconenbandjes met standaard 20mm-snelsluitingen, waardoor je ze gemakkelijk kunt wisselen voor bandjes van andere merken. De Forerunner 165 is voorzien van een 1,2"-touchscreen waarmee je gemakkelijk door de menu's van het horloge kunt navigeren, maar heeft daarnaast dus vijf fysieke knoppen. Dat laatste lijkt misschien ouderwets, maar is in de praktijk ideaal tijdens het sporten. Met de up-, down-, start/stop-, lap- en menuknoppen bedien je het horloge namelijk ook feilloos met bezwete vingers, in een regenbui en zelfs tijdens het zwemmen, terwijl een touchscreen in dergelijke situaties lastig of niet werkt. Garmin heeft de menu-interface bovendien zo opgebouwd dat je het touchscreen helemaal niet hoeft te gebruiken als je dat niet wilt. Alles kan met knopbediening en je kunt de touchfunctie ook helemaal uitschakelen om te voorkomen dat het horloge per ongeluk op een aanraking van het scherm reageert. Definitief over naar oled Wat het meest in het oog springt bij de Forerunners uit de nieuwe x65-sere, is dat ze allemaal gebruikmaken van amoledschermen, waar eerdere modellen transflectieve memory-in-pixeldisplays gebruikten. Garmin lijkt de overstap naar oledschermen daarmee definitief gemaakt te hebben. Die overstap heeft voor- en nadelen. De voordelen van oled mogen bekend zijn; de schermen zijn kleurrijk, in helderheid goed aanpasbaar aan het omgevingslicht en kunnen een hoge resolutie hebben. Nadeel is dat oledschermen relatief veel energie gebruiken, vooral als ze helder moeten oplichten. Daarnaast kan het lastig zijn om oleds in fel zonlicht af te lezen, hoewel de huidige generatie schermen zo helder is dat dit in de praktijk geen probleem meer is. Transflectieve schermen hebben in direct zonlicht echter nog altijd een streepje voor. Doordat dit schermtype invallend licht reflecteert om het scherm zichtbaar te maken, wordt de afleesbaarheid alleen maar beter als er meer licht op valt. Een ander voordeel van transflectieve schermen is dat ze zeer energiezuinig zijn en vrijwel geen energie gebruiken als ze een statisch beeld weergeven. Transflectieve schermen zijn in de basis always-on en horloges met deze technologie kunnen desondanks makkelijk een week meegaan op een acculading. Garmin Forerunner 165 Garmin vindt dus dat we inmiddels op het punt zijn aangekomen dat de voordelen van oled zwaarder wegen dan de nadelen en daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Na jaren horloges met transflectieve schermen gebruikt te hebben, ben ik inmiddels ruim op het punt dat ik oled fijner vindt. Het scherm van de Forerunner 165 bevestigt dat. Het 1,2" grote scherm heeft een resolutie van 390x390 pixels en een prima helderheid die in drie stappen aanpasbaar is, waarbij het horloge zich ook automatisch aanpast aan het omgevingslicht. Standaard werkt het scherm in raise-to-wakemodus, waarbij het scherm uitgeschakeld is totdat je je pols naar je gezicht draait. Het is ook mogelijk het scherm always-on te gebruiken, maar dat heeft uiteraard gevolgen voor de accuduur. Het enige nadeel van het scherm van de Forerunner 165 is wat mij betreft de toplaag. Deze is gemaakt van 'chemisch gehard glas' dat in de praktijk helaas niet zo hard blijkt. Na een maand gebruik zijn op mijn testexemplaar diverse kleine krasjes zichtbaar. Gebruik van een screenprotector is dus aan te raden.

Gezondheid en sportfuncties

Ten opzichte van veel andere fabrikanten blinkt Garmin uit in sport- en gezondheidsfuncties, en het samenbrengen van die twee. Buiten profielen voor een groot aantal sporten, waarbij Garmin bovendien per sport verschillende data toont en vastlegt, zit dat hem vooral in de inzichten die gegeven worden in trainingsvoortgang, fitheid, herstel en suggesties voor volgende trainingen. Garmin biedt op het gebied van sport en gezondheid veel verschillende functies en inzichten voor sport in het algemeen en hardlopen in het bijzonder. Om onderscheid te maken tussen de duurdere en goedkopere modellen, worden die laatste (softwarematig) beperkt. De Forerunner 165 is zoals gezegd het goedkoopste model uit de huidige Forerunner-serie. Daarom mis je functionaliteit die de Forerunner 265 en 965 wél hebben. Het horloge maakt gebruik van Garmins Connect-platform, dat bestaat uit een webportal en smartphoneapp waar je een schat aan gezondheids- en sportgerelateerde gegevens kunt vinden. Data wordt hierbij standaard geüpload naar de cloud. Mocht je dat niet willen, dan zijn Garmin-horloges ook standalone te gebruiken zonder dat het aanmaken van een account of het koppelen met een smartphone verplicht is. Het gros van alle data-analyse wordt op het horloge gedaan; je mist bij offlinegebruik vooral inzicht over een langere periode, want voor de meeste inzichten gaan de horloges niet verder dan zeven dagen terug. Garmin Connect: hoofdscherm en gezondheidsfuncties De nieuwe Forerunner 165 biedt alle basisfuncties die we van Garmin-horloges gewend zijn. Er is ondersteuning voor tientallen verschillende sporten, waaronder hardlopen, fietsen en zwemmen, maar bijvoorbeeld ook krachtsport, cardio en yoga worden ondersteund. Ten opzichte van Garmins duurdere horloges ontbreekt een triatlonfunctie, waarbij je in één activiteit makkelijk kunt wisselen tussen zwemmen, fietsen en hardlopen. Ook heeft het horloge één profiel voor outdoor fietsen, waar duurdere horloges onderscheid maken tussen wielrennen, gravelfietsen en mountainbiken. Maakt dat uit? Niet echt, tenzij je voor die sporten verschillende gegevensschermen wil gebruiken. De Forerunner 165 kan verbinding maken met externe ANT+-sensors voor hartslag, snelheid, cadans en tempo. Daarnaast kun je verbinding maken met een voetsensor, lamp en radar. Vermogensmeters voor fietsen worden níet ondersteund. Het horloge laat je je trainingstatus, en het aerobe en anaerobe effect van trainingen zien, berekent je VO₂max, hersteltijd en de tijd waarbinnen je met jouw huidige trainingsniveau een 5k, 10k, halve of hele marathon kunt lopen. Ook heeft de Forerunner 165 wrist-based runningpower, waarbij zonder extra sensors het vermogen wordt berekend tijdens hardloopactiviteiten. Het horloge berekent bij hardloopsessies daarnaast automatisch je staplengte, verticale beweging en grondcontacttijd. Al die data krijg je achteraf overzichtelijk als grafieken te zien in de Connect-app. Garmin Health: inzichten na hardloopsessie Het horloge logt 24/7 stappen, slaap en bloedzuurstofverzadiging. Op basis van slaap, hartslag en hartslagvariabiliteit berekent de Forerunner je body battery, een getal dat globaal aangeeft hoeveel energie je hebt en hoe uitgerust je bent. Daarnaast toont het horloge wat jouw hrv -status is en in hoeverre je last hebt van stress. Verder wordt je ademhaling gemeten. Het morning report dat Garmin eerder introduceerde en dat aan het begin van de dag een overzicht geeft van jouw trainings- en herstelstatus, is ook bij de Forerunner 165 aanwezig, zij het wat beperkter dan bij Garmins duurdere horloges. Als smartwatch hebben Garmin-horloges beperkte functionaliteit en daar verandert de nieuwe Forerunner 165 niets aan. Het horloge kan uiteraard smartphonenotificaties weergeven en, bij apps die dat ondersteunen, kun je met een aantal vooraf ingestelde antwoorden reageren. De Music-variant van de Forerunner 165 ondersteunt bovendien offline muziek, waarbij het mogelijk is om playlists van Spotify naar het horloge te kopiëren en deze via een bluetoothheadset af te spelen. Op die manier kun je tijdens het hardlopen naar muziek luisteren zonder je telefoon mee te nemen. Ook is er ondersteuning voor Garmin Pay, zodat je contactloos kunt betalen met ING-, ABN AMRO- en Rabobank-Maestro-kaarten, en verschillende Visa- en Mastercard-creditcards. Via Garmins Connect IQ-store kun je extra apps downloaden, maar deze zijn vooral op sport gericht. Verwacht dus niet dat je met dit Garmin-horloge gemakkelijk je smarthome kunt bedienen, Google Maps-navigatie kunt gebruiken, handsfree kunt bellen of je agenda kunt inzien. Ook ondersteuning voor Google Assistent, Siri en Amazon Alexa ontbreekt. Op die punten doen de Forerunners onder voor meer allroundsmartwachtes, zoals de Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch en Apple Watch. Verschillen tussen Forerunner 165, 265 en 965 Hieronder vind je een overzicht van functies die de Forerunner 165 biedt, met daaronder de extra's die de duurdere modellen daarbovenop hebben. Specificaties en functies Forerunner 165 1,2"-360x360-pixelamoledscherm met 'chemisch gehard glas'

4GB opslaggeheugen

behuizing van glasvezelversterkt polymeer

multi-GNSS (single band)

smartphonemeldingen

weerbericht

agenda

zon op en zon onder

Garmin Pay

offline muziek (bij Forerunner 165 Music)

stappenteller

hartslagmeter

hrv-status

stresstracking

slaapmonitoring en slaapscore

slaapcoach

detectie van dutjes overdag

body battery

morning report

SPO₂-tracking

work-outs: hardlopen, hardlopen op outdoortracks, trailrunning, ultrahardlopen, lopen binnen, hardlopen op een loopband, hardlopen op indoortracks, fietsen, indoor fietsen, kracht, hiit , cardio, crosstraining, step-aerobics, traplopen, wandelen, pilates, hiking, yoga, virtueel hardlopen, zwemmen in een zwembad, zwemmen in open water, tennis, pickleball, padel

, cardio, crosstraining, step-aerobics, traplopen, wandelen, pilates, hiking, yoga, virtueel hardlopen, zwemmen in een zwembad, zwemmen in open water, tennis, pickleball, padel daily suggested work-outs: geeft afhankelijk van voorgaande trainingen, trainingsbelasting, herstel en eventueel ingeplande races suggesties voor hardloop- en fietstrainingen

Garmin Coach: (vaste) trainingsplannen voor het toewerken naar hardloopafstanden van 5km, 10km en halvemarathon

trainingeffect

VO₂-maxberekening

fitnessleeftijd

running dynamics

hardloopvermogen

trackmodus voor hardlopen

PacePro-racestrategie voor tempo/hartslag

hersteltijd

raceprognose

livetrack

sensors via bluetooth en Ant+ (hartslag, voetsensor, lamp, radar, snelheid, cadans, tempo) Specificaties en functies Forerunner 265 Alle functies van de Forerunner 165 plus:

1,3"-416x416-pixelamoledscherm met Corning Gorilla Glass 3

8GB opslaggeheugen

hoogteacclimatisatie

redshiftmodus (alleen rood scherm voor 's avonds)

trainingreadyness

uitgebreide trainingsstatus

prestatieconditie

lactaatdrempelberekening (met optionele borstband)

loadratio korte versus lange termijn

extra sportprofielen: triatlon, indoorroeien, jumproping, mountainbiken, e-bike, e-mountainbiken, veldrijden, wielrennen, gravelbiken, gewoon fietsen, toerfietsen, peddelsurfen, roeien, badminton, squash, tafeltennis, platformtennis, racquetball, skiën, snowboarden, XC-klassiek skiën, langlaufen vrije stijl, basketbal, volleybal, veldhockey, ijshockey, voetbal, American football, lacrosse, rugby, ultieme frisbee, cricket, softbal, honkbal, boksen, gemengde vechtsporten, inline skaten

multiband-gps en automatisch wisselen tussen single- en multibandontvangst

triatlonmodus

multisportautotransitie

verschillende sporten combineren in één activiteit

geavanceerde zwemfuncties (tempowaarschuwingen, work-outs, synchronisatie achteraf van externe hartslagmeter)

virtual parter / virtual racer

bediening indoortainer

sensors via bluetooth en Ant+ (hartslag, voetsensor, lamp, radar, snelheid, cadans, tempo, vermogen, indoortrainer) Specificaties en functies Forerunner 965 Alle functies van de Forerunner 265 plus:

1,4"454x454-pixelamoledscherm met Corning Gorilla Glass DX

32GB opslaggeheugen

extra sportprofielen: combi zwemmen/hardlopen, boulderen, klimmen, golfen, discgolf, motorrijden, overlanding, motorcrossen, off-road-atv, sneeuwscooter, off-pisteskiën, schaatsen, sneeuwwandelen

ingebouwde kaarten

grouplivetrack

realtime stamina

endurance score

mbt-grit en -flow

geavanceerde fietsdynamica Hoewel de duurdere Forerunners meer functies hebben, biedt de Forerunner 165 prima functionaliteit voor niet alleen beginnende, maar ook gevorderde sporters. Het belangrijkste verschil met de Forerunner 265 en 965 is wat mij betreft het ontbreken van de eerder genoemde triatlonmodus. Doe je aan multisport, dan is de Forerunner 165 dus niet ideaal. Ook de trainingreadyness-score, een getal tussen de 0 en 100 dat op basis van voorgaande work-outs, hersteltijd, rusthartslag, stress en slaap aangeeft of je klaar bent voor een lichtere of een zwaardere training, is wat mij betreft een gemis. Samen met de ook ontbrekende trainingsstatus-, prestatieconditie- en loadratioberekeningen betekent dit dat de Forerunner 165 wat minder inzicht geeft in training en herstel. Of dat een gemis is? Als je serieus met een trainingsplan bezig bent, vind ik van wel, al is luisteren naar je lichaam is natuurlijk de beste raadgever en moet je dit soort inzichten vooral als ondersteuning gebruiken. Ik heb de Forerunner 165 tegelijk getest met een Garmin Epix Pro, die ik al meer dan een jaar als referentie gebruik. Dit is een van de topmodellen van Garmin, die over alle functies van de Forerunner 965 beschikt. In de praktijk bleek de data die beide horloges tijdens mijn testperiode van ruim vier weken verzamelden, vrijwel identiek. En hoewel ik de hierboven genoemde extra inzichten fijn vind als ondersteuning bij keuzes of ik een extra training doe of juist hersteltijd neem, is ook de data die de Forerunner 165 geeft over sport en gezondheid, ruim voldoende om inzicht in je gesteldheid te krijgen.

Accuduur, hartslagregistratie en gps

Bij de Forerunner 965 zagen we dat de overgang naar oled betekende dat de accuduur zo'n 35 procent minder was dan die van de oudere Forerunner 955 en uitkwam op ongeveer vijf tot zes dagen bij vrij intensief gebruik. Voor de Forerunner 165 belooft Garmin een accuduur tot elf dagen, maar dat is heel enthousiast bedacht en daarvoor moet je de nodige functies uitschakelen. Ik heb het horloge getest met continue harslagmeting, slaaptracking, smartphonenotificaties en gemiddeld ongeveer een uur sportregistratie met gps. Ik gebruikte het scherm daarbij in raise-to-wakemodus en behaalde gedurende mijn test gemiddeld net geen zes dagen. Minder dan opgegeven dus, maar nog altijd prima voor een smartwatch. Opladen gaat ook vrij snel. Binnen een uur is het horloge van leeg naar 90 procent geladen en over de laatste 10 procent doet de Forerunner nog eens een klein halfuur om in totaal in ongeveer anderhalf uur helemaal op te laden. Hartslagmeting De Forerunner 165 heeft dezelfde Elevate V4 4-kanaals-optische hartslagsensor als de andere Forerunnermodellen. Deze hartslagmeter gaat alweer een paar jaar mee en is over het algemeen betrouwbaar tot zeer betrouwbaar. Verderop op deze pagina zie je hoe deze in de praktijk presteert. De Elevate V4 is overigens niet Garmins nieuwste hartslagmeter. De vernieuwde V5 heeft een iets gewijzigde lay-out met vier extra leds en metalen contacten die ecg-metingen mogelijk maken. Deze nieuwste hartslagmeter wordt onder andere gebruikt in de Epix Pro, die we bij onze tests als referentie gebruiken. Onderstaand vind je hartslaggrafieken van verschillende sportsessies, met daarbij hardlopen, wielrennen, mountainbiken en gravelbiken. De Forerunner 165 is steeds aangegeven in groen. Data van de optische hartslagmeter van de Garmin Epix Pro die ik ter vergelijking heb gebruikt, zie je in rood en bij activiteiten waarbij ik een ecg-borstband heb gebruikt, zie je die data in zwart. Een ecg-borstband kan gezien worden als een nauwkeurige referentie. Over het algemeen presteerde de Forerunner 165 goed en maar nipt minder dan de Epix Pro, die met zijn nieuwere generatie optische hartslagmeter soms iets nauwkeuriger is. Wil je de betrouwbaarste hartslagdata, dan is gebruik van een ecg-borstband nog altijd aan te raden. In het geval van de Forerunner 165 is dat ook mogelijk, want externe hartslagsensors zijn gemakkelijk te koppelen. Hartslagdata: outdoor mountainbiken Hartslagdata: outdoor mountainbiken (uitsnede) Hartslagdata: indoorfietstrainer met tempoblokken Hartslagdata: indoorfietstrainer met tempoblokken (uitsnede) Hartslagdata: wielrennen met wisselend tempo Hartslagdata: wielrennen met wisselend tempo (uitsnede) Harstslagdata: hardloopsessie Gps-registratie Waarin de Forerunner 165 wél verschilt van de 265 en 965, is de ingebouwde GNSS-ontvanger. De Forerunner 165 heeft een multi-GNSS ontvanger zónder ondersteuning voor multiband-gps. Multiband helpt om in lastige omstandigheden, zoals tussen hoogbouw of onder bomen, nauwkeurigere positiebepaling mogelijk te maken. De Forenunner 265 en 965 hebben dit wel; de 165 moet het dus zonder stellen. In de praktijk blijkt dat nauwelijks een probleem, want ook de lokatieregistratie van de Forerunner 165 is doorgaans erg goed. Onderstaand zie je voorbeelden van de Forerunner 165 in groen, afgezet tegen de Garmin Epix Pro met mulitband-gps in rood en de Garmin Edge 1030-fietscomputer in zwart.

Conclusie