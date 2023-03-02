Inleiding

Samengevat Het nieuwe 1,4”-oledscherm van de Forerunner 965 ziet er een stuk fraaier uit dan de transflectieve schermen van eerdere Forerunners, maar qua functionaliteit biedt het nieuwe horloge niet heel veel nieuws ten opzichte van zijn directe voorganger. De Forerunner 965 levert goede sport- en gezondheidsfunctie, nauwkeurige hartslag- en gps-registratie én houdt het ondanks het oledscherm ongeveer een week uit op een acculading. Ben je in de markt voor een high-end sporthorloge, dan is de Forerunner 965 een van de beste horloges die je kunt kopen, als je tenminste waarde hecht aan het oledscherm. Doe je dat niet, dan zijn er goedkopere alternatieven, ook van Garmin zelf. Pluspunten Mooi oledscherm

Mooi oledscherm Uitstekende sport- en gezondheidsfuncties

Uitstekende sport- en gezondheidsfuncties Nauwkeurige gps-registratie

Nauwkeurige gps-registratie Goede accuduur Minpunten Weinig écht nieuwe functies

Weinig écht nieuwe functies Geen saffierglas Getest Garmin Forerunner 965 (Zwart) Prijs bij publicatie: € 649,- Vergelijk prijzen Vanaf € 509,99 Bekijk alle uitvoeringen (3) Met de Forerunner 265 en Forerunner 965 luidt Garmin het begin van een nieuw tijdperk in, want het zijn de eerste Forerunners, Garmins modelserie bedoeld voor hardlopers en triatleten, met een oledscherm. Dat betekent dus een hoger contrast en betere kleurweergave dan de memory-in-pixelschermen die Garmin tot nu toe gebruikte, maar in potentie ook een hoger energiegebruik. Wegen de voordelen op tegen de nadelen, en welke andere vernieuwingen en verbeteringen bieden de nieuwe horloges? Wij testten het duurdere model, de Forerunner 965, de afgelopen maand uitgebreid en zochten naar antwoorden op deze vragen. De Forerunners zijn de populairste sporthorloges van Garmin, met modellen die erop gericht zijn zoveel mogelijk sportfuncties te bieden in een compacte, lichte behuizing en dat in combinatie met een redelijke prijs. De Forerunners zijn daarom wat uiterlijk betreft minder luxe dan de duurdere outdoormodellen uit Fenix- en Epix-series, maar bieden meer sportfuncties en mogelijkheden voor prestatieanalyse dan de lifestylemodellen uit de Vivoactive- en Venu-series die voor een bredere doelgroep bedoeld zijn. Garmin Forerunner 965 met oledscherm Daarmee viel de Forerunner-serie de afgelopen tijd wel een beetje tussen wal en schip. Want zowel in het duurdere luxesegement als voor de bredere doelgroep van fitnessbewuste consumenten heeft Garmin de afgelopen jaren modellen met een oledschermen geïntroduceerd, terwijl de primair op sporters gerichte Forerunners het nog altijd zonder moesten doen. En dat had een goede reden, want hoewel oledschermen er prachtig uitzien, verbruiken ze veel meer energie dan de transflectieve memory-in-pixelschermen van de Forerunners. In het kader van functie boven vorm, was het dus logisch dat Garmin voor de zuinigere beeldschermtechnologie koos, waarmee die horloges het makkelijk een week op een acculading volhouden. Dat ook deze nieuwe Forerunners nu een oledschermen krijgen, betekent niet dat Garmin accuduur niet meer belangrijk vindt. Dankzij zuinigere socs, sensoren en schermen claimt Garmin dat de Forerunner 265 en 965 het ook tot ruim een week kunnen volhouden op een acculading. Spoiler: uit onze tests blijkt dat dat inderdaad klopt, zij het met wat kanttekeningen. Een andere kanttekening moeten we zetten bij de prijs, want de nieuwe modellen zijn aanzienlijk duurder dan hun voorlopers. De Forerunner 265 krijgt een adviesprijs van 500 euro en de Forerunner 965 kost maar liefst 650 euro.

Uiterlijk en oledscherm

De Forerunner 965 die wij testen, lijkt als je hem uit de doos haalt in eerste instantie op elke andere Forerunner. Het ronde klokje wordt omgeven door vijf fysieke knoppen die ervoor zorgen dat je het horloge ook met natte vingers en zelfs met dikkere handschoenen kunt bedienen. Heb je liever touchscreenbediening, dan kan dat ook: net als het voorgaande model, de Forerunner 955, is het nieuwe horloge voorzien van een aanraakgevoelig scherm. Garmin Forerunner 965 (links) en Forerunner 955 Solar Rondom het scherm is een dunne bezel die bij de Forerunner 965 voor het eerst van titanium gemaakt is; bij andere Forerunner-modellen is de schermrand opgetrokken uit composietkunststof. Het voordeel van de titaniumrand is dat deze minder krasgevoelig is dan kunststof. Over krasgevoeligheid gesproken: het scherm is voorzien van Gorilla Glass DX en is dus niet gemaakt van saffier. Dat is, zeker met het oog op de prijsstelling, toch wel een misser wat ons betreft. Wil je saffierglas, dan zul je bij Garmin moeten kiezen voor een nog duurder model uit bijvoorbeeld de Fenix- of Epix-serie. Ons testmodel was nog voorzien van een bandje gemaakt van één soort rubberachtig kunststof; de modellen die je in de winkel koopt hebben aan de binnenzijde een ander materiaal dan aan de buitenkant. Dit moet ervoor zorgen dat het klokje fijn om de pols zit, maar dat de buitenkant tegelijkertijd wat slijtvaster zou moeten zijn dan de Garmin-bandjes tot nu toe waren. Garmin Forerunner 965 Elevate V4 hartslagsensor Aan de onderkant van het horloge vinden we de inmiddels bekende Elevate V4 optische sensor die hartslag en bloedzuurstofsaturatie kan meten. Het horloge biedt geen ecg-functie en de onderzijde van de behuizing is geheel van kunststof, waardoor het ook niet voor de hand ligt dat Garmin deze functionaliteit achteraf kan toevoegen, zoals het onlangs deed voor de Venu 2 Plus. Beeldscherm Zodra je het horloge inschakelt, wordt meteen duidelijk dat dit geen normale Forerunner is. Het 1,4"-oledscherm met 454x545 pixels is groter en scherper dan de oledschermen die Garmin tot nu toe gebruikte in de Venu 2-, Epix 2- en Marq-modellen. Het oledscherm is ook veel helderder, heeft een hoger contrast en betere kleurweergave dan de transflectieve schermen die de Forerunners tot nu toe gebruikten. Garmin levert de Forerunner 965 met meerdere kleurrijke watchfaces die de betere kleurweergave duidelijk laten zien. De menu-indeling is zoals we van de Forerunner horloges gewend zijn, maar alles ziet er net even wat gelikter uit door gebruik van kleurrijkere icoontjes en een aangepast font. Tijdens mijn test de afgelopen anderhalve maand heb ik de Forerunner 965 vergeleken met zijn voorganger, de Forerunner 955, die beschikt over een transflectief scherm. De schermen van de Forerunner 965 en 955 binnenshuis (boven) en buiten in vol zonlicht Vooral binnenshuis is het oledscherm van de 965 een stap vooruit. Bovenstaande vergelijkingsfoto’s laten dat goed zien. Op de bovenste foto zie je de Forerunner 965 naast de Forerunner 955 Solar, beide binnenshuis bij kunstlicht. Het oledscherm komt dan duidelijk beter uit de verf. Buiten in daglicht zijn de verschillen kleiner, of zijn de rollen zelfs omgekeerd, zoals de bovenstaande vergelijkingsfoto laat zien. In vol zonlicht is de Forerunner 955 juist beter af te lezen, omdat transflectieve schermen invallend licht weerkaatsen en daardoor juist ‘helderder’ worden bij meer omgevingslicht, terwijl het beeld van normale lcd- en oledschermen juist lastiger te zien is bij veel invallend licht. Nu is de winter niet de beste periode om dit te testen; tijdens runs op zonnige winterdagen was het oledscherm van de Forerunner 965 tijdens mijn tests ook prima afleesbaar. Uiteraard heeft de keuze voor een oledscherm ook impact op de accuduur van het horloge. Terwijl het transflectieve scherm van de Forerunner 955 per definitie in always-onmodus werkt en daarbij heel weinig energie gebruikt, kan je bij de Foreruner 965 kiezen tussen always-on en een kortere accuduur of een modus waarin het scherm automatisch uitschakelt om energie te besparen.

Sport- en gezondheidsfuncties

Uiteraard beschikken de Forerunner 265 en 965 weer over een aantal nieuwe functies. Zoals we inmiddels van Garmin gewend zijn, worden ook bestaande horloges voorzien van nieuwe features. Garmin heeft inmiddels bevestigd dat de nieuw features van de Forerunner 265 en 965 ook voor enkele andere modellen beschikbaar zullen komen via software-updates. We kijken eerst welke bestaande functies beide nieuwe Forerunners aan boord hebben. Beide horloges maken gebruik van Garmins Connect-platform dat bestaat uit een webportal en smartphoneapp waar je een schat aan gezondheids- en sportgerelateerde gegevens kunt vinden. Data wordt hierbij standaard geüpload naar de cloud. Mocht je dat niet willen, dan zijn Garmin-horloges ook standalone te gebruiken, zonder dat het aanmaken van een account of het koppelen met een smartphone verplicht is. Het gros van alle data-analyse wordt op het horloge gedaan; je mist bij offlinegebruik vooral inzicht over een langere periode, want voor de meeste inzichten gaan de horloges niet verder dan zeven dagen terug. Garmin Connect-homescreen De nieuwe Forerunners bieden alle basisfuncties die we van Garmin-horloges gewend zijn. Er is ondersteuning voor tientallen verschillenden sporten, waaronder hardlopen, fietsen en zwemmen, maar bijvoorbeeld ook een gecombineerd profiel voor triatlon, profielen voor krachttraining, HIIT, loopbandtraining, mountainbiken, hiken, golf, klimmen, skiën, snowboarden, roeien, suppen, tennis en padel. De horloges kunnen verbinding maken met externe ANT+-sensoren voor onder andere hartslag, runningdynamics, (fiets)cadans, snelheid, temperatuur en fietsvermogen. Beide horloges laten je je trainingstatus en het aerobe en anaerobe effect van trainingen zien, berekenen je VO2max, lactaatdrempel, hersteltijd en de tijd waarbinnen je met jouw huidige trainingsniveau een 5k, 10k, halve of hele marathon kunt lopen. De horloges bieden ‘wrist-based runningpower’, waarbij zonder extra sensoren het vermogen wordt berekend tijdens hardloopactiviteiten. Daarnaast loggen de klokjes 24/7 stappen, slaap, en bloedzuurstofverzadiging. De horloges berekenen op basis van slaap, hartslag en hartslagvariabiliteit jouw body battery, een getal dat globaal aangeeft hoeveel energie je hebt en hoe uitgerust je bent. Ook geven beide klokjes aan wat jouw HRV-status is, in hoeverre je last hebt van stress en wordt je ademhalding gemeten. Het morning report dat Garmin vorig jaar introduceerde en dat aan het begin van de dag een overzicht geeft van jouw trainings- en herstelstatus, is ook bij beide horloges aanwezig. Als smartwatch is de functionaliteit van Garmin-horloges beperkt en daar veranderen de nieuwe Forerunners niets aan. De horloges kunnen uiteraard smartphonenotificaties weergeven en, bij apps die dat ondersteunen, kun je met een aantal vooraf ingestelde antwoorden reageren. Beide horloges bieden daarnaast ondersteuning voor offline muziek, waarbij het mogelijk is om playlists van Spotify naar het horloge te kopiëren en deze muziek via een bluetoothheadset af te spelen. Op die manier kun je tijdens het hardlopen naar muziek luisteren, zonder je telefoon mee te nemen. De Forerunner 265 en 965 bieden ook ondersteuning voor Garmin Pay, zodat je contactloos kunt betalen, met ABN AMRO- en Rabobank- Maestro-kaarten en meerdere Visa- en Mastercard-creditcards. Via Garmins Connect IQ-store kun je extra apps downloaden, maar deze zijn vooral op sport gericht. Verwacht dus niet dat je met deze Garmin-horloges gemakkelijk je smarthome kunt bedienen, Google Maps-navigatie kunt gebruiken of handsfree kunt bellen of je agenda kunt inzien. Ook ondersteuning voor Google Assistant, Siri of Amazon Alexa ontbreekt. Op die punten doen de Forerunners dus onder voor meer allroundsmartwachtes, zoals de Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch en Apple Watch. Zelfs Garmins Venu 2 Plus biedt met ondersteuning voor spraakassistenten meer algemene smartwatchfunctionaliteit dan de Forerunner 265 en 965. Maakt dat beide horloges tot slechte smartwatches? Dat hangt af van wat je van een smartwatch gebruikt. Voor mij zijn het lezen van notificaties, contactloos betalen en het afspelen van muziek, functies die ik onmisbaar vind, en die functionaliteit is goed op orde. Nieuwe functies Uiteraard introduceert Garmin met deze nieuwe horloges ook weer een aantal nieuwe functies, al is het lijstje ditmaal vrij kort. De Forerunner 265 en 965 zijn de eerste Garmin-horloges die wrist-based runningpower bieden. Dat vergt wat uitleg. Tot nu toe konden meerdere Garmin-horloges gedetailleerde informatie geven over hoe je precies hardloopt, op voorwaarde dat het horloge gekoppeld is aan een van de specifieke Garmin-borstbandhartslagmeters of Garmins Running Dynamics Pod die midden achterop aan de broekband gedragen wordt. Denk daarbij niet alleen aan standaardzaken als cadans en staplengte, maar ook aan verticale oscillatie (hoeveel je op en neer beweegt), verticale ratio (verhouding tussen horizontale en verticale beweging), grondcontacttijd en grondcontacttijdbalans tussen het linker- en rechterbeen. Door die data, al dan niet samen met een coach, te analyseren, kun je specifiek trainen op het verbeteren van jouw looptechniek. De Forerunner 265 en 965 bieden bijna al deze inzichten nu ook zonder dat je een speciale hartslagband of runningpod hoeft te koppelen. Alleen de specifieke informatie over links-rechtsbalans ontbreekt; deze kan niet vanaf één pols berekend worden. De Forerunner 965 biedt voor hardlopen nu ook een datascherm met grondcontacttijd en verticale oscillatie. Ik heb de afgelopen weken meerdere runs gedaan met de Forerunner 965 zonder extra pod en de Forerunner 955 gekoppeld aan de Garmin Running Dynamics Pod. De data die beide horloges genereren, komt redelijk overeen, al schat de Forerunner 965 mijn verticale ratio vaak iets hoger in dan de runningpod dat doet. Is de data die Running Dynamics biedt van meerwaarde? Voor mij niet, maar als je jouw looptechniek wilt optimaliseren, kan het net dat kleine beetje extra bieden. Workoutanalyse van de Forerunner 965 in de Connect App (links) en in het webportal (rechts). In beide gevallen zonder gebruik van externe sensoren. Wrist-based runningpower is in eerste instantie alleen beschikbaar op de Forerunner 265 en 965, maar zal in het tweede kwartaal ook als een gratis update beschikbaar komen voor de Forerunner 255, 945LTE en 955, en voor de Fenix 7 (Pro), Epix (Pro), Enduro 2, Tactix 7 en Marq 2. De Forerunner 965 biedt ook de functie acute-chronictrainingload. Dit geeft aan wat de naam doet vermoeden: de verhouding tussen jouw trainingsbelasting op dit moment en over de afgelopen periode. Om beter te worden moet jouw acute belasting idealiter iets boven het gemiddelde van de afgelopen periode liggen, maar om overtraining te voorkomen niet te ver erboven. Is het een grote toevoeging? Ik vind van niet, want je belasting was ook bij eerdere modellen al over een langere periode te bekijken, waarbij je zelf kunt zien wat de trend is. Een need-to-havefunctie is het dus zeker niet, maar het geeft wel in één oogopslag inzicht. Ook deze functie zal naar andere horloges komen. Niet naar oudere Forerunner-modellen, maar wel naar de Fenix 7 (Pro), Epix (Pro), Enduro 2, Tactix 7 en Marq 2. Extra features Forerunner 965 De Forerunner 265 en 965 delen veel functionaliteit, maar uiteraard zijn er verschillen. Zo ook wat formaat betreft: de Forerunner 965 is in één maat beschikbaar, met een 1,4”-scherm. De 265 komt in twee varianten: de normale 265 en de kleinere 265S. Die eerste heeft een 1,3”-scherm; het kleinere model moet het met een 1,1”-scherm doen. De accu is in beide modellen wel identiek. In tegenstelling tot wat we gewend zijn, belooft de kleinere 265S daarom een betere accuduur dan zijn grotere broer, omdat het kleinere scherm minder energie gebruikt. De schermen van beide 265-modellen zijn niet alleen kleiner dan die van de Forerunner 965; ze hebben met respectievelijk 416x416 en 360x360 pixels ook een lagere resolutie dan de 454x545 pixels die de Forerunner 965 heeft. De Forerunner 265-modellen hebben een Gorilla Glass 3-afwerking in plaats van de betere DX-variant en missen ook de titanium bezel van de Forerunner 965. Dat laatste horloge biedt ook wat functionaliteit betreft een aantal functies die de 265-modellen moeten missen. De hierboven besproken acute-chronictrainingload en de staminafunctie, die berekent hoe ver je op het huidige tempo nog kunt hardlopen of fietsen, zijn wel beschikbaar op de 965, maar niet op de 265. Daarnaast beschikt de Forerunner 965 over gedetailleerde fullcolourkaarten. Standaard komt het horloge met één kaart voorgeladen, maar je kunt gratis kaarten van alle werelddelen downloaden. Hiermee is het mogelijk om tijdens activiteiten turn-by-turnnavigatie te gebruiken. Je moet hiervoor wel vooraf op je smartphone een route maken en die inladen bij een fiets-, wandel- of hardloopactiviteit.

Nauwkeurigheid hartslagregistratie en gps

Uiteraard hebben we de nauwkeurigheid van de ingebouwde optische hartslagmeter en gps-ontvanger uitgebreid getest. Ik heb de nieuwe Forerunner 965 hierbij vergeleken met zijn voorganger, de Forerunner 955, en met de Apple Watch Series 8. Die laatste komt, afhankelijk van de uitvoering, qua prijs in de buurt van de Forerunner 965 en staat bekend om zijn nauwkeurige hartslagmeter. Daarnaast heb ik hartslagmetingen ter referentie gelijktijdig gedaan met een derde horloge, dat gekoppeld was aan een Garmin HRM-Dual-borstband, waarmee de hartslag niet optisch, maar aan de hand van een elektrocardiogram wordt gemeten. Ecg-hartslagmeting geldt nog altijd als de nauwkeurigste methode, die in tegenstelling tot optische meting ook abrupte veranderingen in de hartslag altijd nauwkeurig vastlegt. Over de nauwkeurigheid van de Elevate V4-hartslagmeter van de Forerunner 965 kunnen we kort zijn: deze is hardwarematig feitelijk identiek aan die van andere Garmin-horloges die de afgelopen jaren zijn uitgekomen, zoals de Forerunner 955 en de Epix die wij eerder getest hebben. Hoewel de softwarematige tuning ondertussen mogelijk is bijgewerkt, is ons oordeel over Garmins optische hartslagmeter niet veranderd. Deze werkt doorgaans goed, maar is niet onfeilbaar. Zeker bij plotselinge heftige veranderingen in de hartslag, zoals bij het lopen van intervallen, wil de optische meter nog wel eens achterlopen op de feiten, iets wat we bij vrijwel alle optische hartslagmeters zien. Bij activiteiten met minder sterke hartslagschommelingen, zoals doorloopjes en fietsritten op de weg, is de nauwkeurigheid zeer goed. Garmins optische hartslagmeters behoren tot de betere, maar wil je de nauwkeurigst mogelijke hartslagregistratie, dan blijft gebruik van een borstband aanbevolen. Hardlopen met meerdere intervallen (1): Garmin Forerunner 965 (groen), Apple Watch Series 8 (rood) en ecg-borstband (zwart) Hardlopen met meerdere intervallen (2): Garmin Forerunner 965 (groen), Apple Watch Series 8 (rood) en ecg-borstband (zwart) Wegwielrennen: Garmin Forerunner 965 (groen), Forerunner 955 (rood) en ecg-borstband (zwart) Gravelrit op onverharde paden: Garmin Forerunner 965 (groen), Forerunner 955 (rood) en ecg-borstband (zwart) Multi-GNSS De Forerunner 965 en 265 beschikken over multi-band GNSS. Dat betekent dat de horloges niet alleen meerdere positiebepalingssystemen ondersteunen, maar bovendien gelijktijdig de L1- en L5-band van het GPS-systeem kunnen uitlezen. Dat laatste komt de nauwkeurigheid van de positiebepaling sterk ten goede, vooral in lastige omstandigheden, zoals onder een dicht bladerdek of tussen hoge gebouwen. Dit is geen nieuwe functionaliteit; we zagen dit eerder ook al bij onder andere de Epix en de Forerunner 955. In de praktijk presteert de Forerunner 965 net zo goed als die horloges. Tijdens meerdere runs door onder andere het centrum van Rotterdam liet de Forerunner 965 bijna geen fouten in de gps-traces zien. Hoewel het niet helemaal nieuw is, is dit wel een duidelijke verbetering ten opzichte van eerdere Garmin-horloges en -smartwatches van andere merken die het zonder multi-band GNSS moeten stellen. Hardlopen tussen de hoogbouw in Rotterdam met de Forerunner 965 (groen) en 955 (rood)

Accuduur

Als het gaat om nieuwe features en nauwkeurigheid op het gebied van hartslag en gps-registratie heeft de Forerunner 965 niet zo veel te bieden ten opzichte van zijn voorganger, maar het oledscherm is wel een grote verandering. Over de beeldkwaliteit hebben we het eerder in deze review gehad, maar minimaal net zo belangrijk is natuurlijk de weerslag van dit scherm op de accuduur. Om inzichtelijk te maken hoe de Forerunner 965 het wat dat betreft doet ten opzichte van zijn voorganger, heb ik beide horloges gedurende vijf weken non-stop gedragen. Het testexemplaar van de Forerunner 955 dat ik gebruikte, is de Solar-versie, die door zonlicht bijgeladen kan worden. Ik heb er echter voor gezorgd dat het horloge tijdens outdooractiviteiten altijd onder mijn mouw zat, zodat van bijladen in de praktijk geen sprake was. Volgens Garmins claims zou de Forernunner 955 tot 15 dagen werktijd moeten bieden in ‘smartwatchmodus’, terwijl dit voor de nieuwe Forerunner 965 tot 12 dagen zou moeten zijn. Om daarbij in de buurt te komen, moet je in de praktijk veel functionaliteiten, zoals continue hartslagmeting, uitschakelen, wat ongewenst is. Ik heb daarom getest met realistischere scenario’s met de hartslagmeting 24/7 ingeschakeld, de SpO2-meting ingeschakeld tijdens mijn slaap en het oledscherm van de Forerunner 965 in alway-onmodus. Ik heb daarbij elke dag gemiddeld een uur gesport, met gebruik van Multi-GNSS met elke seconde datarecording. Met die instellingen behaalde ik tussen de vijf en zes dagen accuduur op één lading. Dat is goed voor een horloge met een oledscherm, maar niet zo goed als de Forerunner 955 met zijn transflectieve scherm, die op het moment dat de 965 leeg was, gemiddeld ongeveer 35 procent aan acculading overhad en dus nog meerdere dagen extra door zou kunnen. Met de always-onfunctie van het oledscherm uitgeschakeld en raise-to-wake ingeschakeld, hield de Forerunner 965 het tijdens mijn tests langer uit, gemiddeld ongeveer acht dagen. Ook dat is minder dan de Forerunner 955, die dan ongeveer 10 procent acculading over had. Dat maakt dus dat de accuwerktijd van de Forerunner 965 voor een horloge met oledscherm indrukwekkend goed is, maar dat het horloge op dit punt achterblijft bij zijn voorganger, en zeker bij modellen als de Fenix 7 en Enduro die het met hun grotere accu’s veel langer kunnen volhouden. Toch is het knap dat Garmin zoveel accuwerktijd uit een horloge met oledscherm weet te persen. Hoe het dat precies voor elkaar krijgt, is mij niet duidelijk, maar als we het energiegebruik tijdens sportactiviteiten vergelijken, dan is de Forerunner 965 bij gelijke instellingen consequent zuiniger dan de Forerunner 955. Waar die laatste bij gebruik van multi-band GPS tussen de 4,2 en 6,0 procentpunt aan acculading per uur opsnoept, heeft de Forerunner 965 genoeg aan 3,3 tot 4,8 procentpunt per uur. Het lijkt er dus op dat Garmin of zuinigere componenten gebruikt, of erin geslaagd is het energiegebruik softwarematig omlaag te krijgen, zodat het horloge ondanks zijn oledscherm juist minder energie gebruikt tijdens sportactiviteiten.

Conclusie