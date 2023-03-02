Door Eric van Ballegoie

Reviewcoördinator

Feedback • 02-03-2023 13:00 113

Garmin Forerunner 965 Review

Oled, sportfuncties én goede accuduur?

02-03-2023 • 13:00

113

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Inleiding

Samengevat

Het nieuwe 1,4”-oledscherm van de Forerunner 965 ziet er een stuk fraaier uit dan de transflectieve schermen van eerdere Forerunners, maar qua functionaliteit biedt het nieuwe horloge niet heel veel nieuws ten opzichte van zijn directe voorganger. De Forerunner 965 levert goede sport- en gezondheidsfunctie, nauwkeurige hartslag- en gps-registratie én houdt het ondanks het oledscherm ongeveer een week uit op een acculading. Ben je in de markt voor een high-end sporthorloge, dan is de Forerunner 965 een van de beste horloges die je kunt kopen, als je tenminste waarde hecht aan het oledscherm. Doe je dat niet, dan zijn er goedkopere alternatieven, ook van Garmin zelf.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

Garmin Forerunner 965 (Zwart)

Prijs bij publicatie: € 649,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 509,99

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Met de Forerunner 265 en Forerunner 965 luidt Garmin het begin van een nieuw tijdperk in, want het zijn de eerste Forerunners, Garmins modelserie bedoeld voor hardlopers en triatleten, met een oledscherm. Dat betekent dus een hoger contrast en betere kleurweergave dan de memory-in-pixelschermen die Garmin tot nu toe gebruikte, maar in potentie ook een hoger energiegebruik. Wegen de voordelen op tegen de nadelen, en welke andere vernieuwingen en verbeteringen bieden de nieuwe horloges? Wij testten het duurdere model, de Forerunner 965, de afgelopen maand uitgebreid en zochten naar antwoorden op deze vragen.

De Forerunners zijn de populairste sporthorloges van Garmin, met modellen die erop gericht zijn zoveel mogelijk sportfuncties te bieden in een compacte, lichte behuizing en dat in combinatie met een redelijke prijs. De Forerunners zijn daarom wat uiterlijk betreft minder luxe dan de duurdere outdoormodellen uit Fenix- en Epix-series, maar bieden meer sportfuncties en mogelijkheden voor prestatieanalyse dan de lifestylemodellen uit de Vivoactive- en Venu-series die voor een bredere doelgroep bedoeld zijn.

Garmin Forerunner 965 met oledscherm
Garmin Forerunner 965 met oledscherm

Daarmee viel de Forerunner-serie de afgelopen tijd wel een beetje tussen wal en schip. Want zowel in het duurdere luxesegement als voor de bredere doelgroep van fitnessbewuste consumenten heeft Garmin de afgelopen jaren modellen met een oledschermen geïntroduceerd, terwijl de primair op sporters gerichte Forerunners het nog altijd zonder moesten doen. En dat had een goede reden, want hoewel oledschermen er prachtig uitzien, verbruiken ze veel meer energie dan de transflectieve memory-in-pixelschermen van de Forerunners. In het kader van functie boven vorm, was het dus logisch dat Garmin voor de zuinigere beeldschermtechnologie koos, waarmee die horloges het makkelijk een week op een acculading volhouden.

Dat ook deze nieuwe Forerunners nu een oledschermen krijgen, betekent niet dat Garmin accuduur niet meer belangrijk vindt. Dankzij zuinigere socs, sensoren en schermen claimt Garmin dat de Forerunner 265 en 965 het ook tot ruim een week kunnen volhouden op een acculading. Spoiler: uit onze tests blijkt dat dat inderdaad klopt, zij het met wat kanttekeningen. Een andere kanttekening moeten we zetten bij de prijs, want de nieuwe modellen zijn aanzienlijk duurder dan hun voorlopers. De Forerunner 265 krijgt een adviesprijs van 500 euro en de Forerunner 965 kost maar liefst 650 euro.

Uiterlijk en oledscherm

De Forerunner 965 die wij testen, lijkt als je hem uit de doos haalt in eerste instantie op elke andere Forerunner. Het ronde klokje wordt omgeven door vijf fysieke knoppen die ervoor zorgen dat je het horloge ook met natte vingers en zelfs met dikkere handschoenen kunt bedienen. Heb je liever touchscreenbediening, dan kan dat ook: net als het voorgaande model, de Forerunner 955, is het nieuwe horloge voorzien van een aanraakgevoelig scherm.

Garmin Forerunner 965 (links) en Forerunner 955 Solar
Garmin Forerunner 965 (links) en Forerunner 955 Solar

Rondom het scherm is een dunne bezel die bij de Forerunner 965 voor het eerst van titanium gemaakt is; bij andere Forerunner-modellen is de schermrand opgetrokken uit composietkunststof. Het voordeel van de titaniumrand is dat deze minder krasgevoelig is dan kunststof. Over krasgevoeligheid gesproken: het scherm is voorzien van Gorilla Glass DX en is dus niet gemaakt van saffier. Dat is, zeker met het oog op de prijsstelling, toch wel een misser wat ons betreft. Wil je saffierglas, dan zul je bij Garmin moeten kiezen voor een nog duurder model uit bijvoorbeeld de Fenix- of Epix-serie.

Ons testmodel was nog voorzien van een bandje gemaakt van één soort rubberachtig kunststof; de modellen die je in de winkel koopt hebben aan de binnenzijde een ander materiaal dan aan de buitenkant. Dit moet ervoor zorgen dat het klokje fijn om de pols zit, maar dat de buitenkant tegelijkertijd wat slijtvaster zou moeten zijn dan de Garmin-bandjes tot nu toe waren.

Garmin Forerunner 965 Elevate V4 hartslagsensor
Garmin Forerunner 965 Elevate V4 hartslagsensor

Aan de onderkant van het horloge vinden we de inmiddels bekende Elevate V4 optische sensor die hartslag en bloedzuurstofsaturatie kan meten. Het horloge biedt geen ecg-functie en de onderzijde van de behuizing is geheel van kunststof, waardoor het ook niet voor de hand ligt dat Garmin deze functionaliteit achteraf kan toevoegen, zoals het onlangs deed voor de Venu 2 Plus.

Beeldscherm

Zodra je het horloge inschakelt, wordt meteen duidelijk dat dit geen normale Forerunner is. Het 1,4"-oledscherm met 454x545 pixels is groter en scherper dan de oledschermen die Garmin tot nu toe gebruikte in de Venu 2-, Epix 2- en Marq-modellen. Het oledscherm is ook veel helderder, heeft een hoger contrast en betere kleurweergave dan de transflectieve schermen die de Forerunners tot nu toe gebruikten.

Garmin levert de Forerunner 965 met meerdere kleurrijke watchfaces die de betere kleurweergave duidelijk laten zien. De menu-indeling is zoals we van de Forerunner horloges gewend zijn, maar alles ziet er net even wat gelikter uit door gebruik van kleurrijkere icoontjes en een aangepast font. Tijdens mijn test de afgelopen anderhalve maand heb ik de Forerunner 965 vergeleken met zijn voorganger, de Forerunner 955, die beschikt over een transflectief scherm.

De schermen van de Forerunner 965 en 955 binnenshuis (boven) en buiten in vol zonlicht (onder)
De schermen van de Forerunner 965 en 955 binnenshuis (boven) en buiten in vol zonlicht

Vooral binnenshuis is het oledscherm van de 965 een stap vooruit. Bovenstaande vergelijkingsfoto’s laten dat goed zien. Op de bovenste foto zie je de Forerunner 965 naast de Forerunner 955 Solar, beide binnenshuis bij kunstlicht. Het oledscherm komt dan duidelijk beter uit de verf. Buiten in daglicht zijn de verschillen kleiner, of zijn de rollen zelfs omgekeerd, zoals de bovenstaande vergelijkingsfoto laat zien. In vol zonlicht is de Forerunner 955 juist beter af te lezen, omdat transflectieve schermen invallend licht weerkaatsen en daardoor juist ‘helderder’ worden bij meer omgevingslicht, terwijl het beeld van normale lcd- en oledschermen juist lastiger te zien is bij veel invallend licht. Nu is de winter niet de beste periode om dit te testen; tijdens runs op zonnige winterdagen was het oledscherm van de Forerunner 965 tijdens mijn tests ook prima afleesbaar. Uiteraard heeft de keuze voor een oledscherm ook impact op de accuduur van het horloge. Terwijl het transflectieve scherm van de Forerunner 955 per definitie in always-onmodus werkt en daarbij heel weinig energie gebruikt, kan je bij de Foreruner 965 kiezen tussen always-on en een kortere accuduur of een modus waarin het scherm automatisch uitschakelt om energie te besparen.

Sport- en gezondheidsfuncties

Uiteraard beschikken de Forerunner 265 en 965 weer over een aantal nieuwe functies. Zoals we inmiddels van Garmin gewend zijn, worden ook bestaande horloges voorzien van nieuwe features. Garmin heeft inmiddels bevestigd dat de nieuw features van de Forerunner 265 en 965 ook voor enkele andere modellen beschikbaar zullen komen via software-updates.

We kijken eerst welke bestaande functies beide nieuwe Forerunners aan boord hebben. Beide horloges maken gebruik van Garmins Connect-platform dat bestaat uit een webportal en smartphoneapp waar je een schat aan gezondheids- en sportgerelateerde gegevens kunt vinden. Data wordt hierbij standaard geüpload naar de cloud. Mocht je dat niet willen, dan zijn Garmin-horloges ook standalone te gebruiken, zonder dat het aanmaken van een account of het koppelen met een smartphone verplicht is. Het gros van alle data-analyse wordt op het horloge gedaan; je mist bij offlinegebruik vooral inzicht over een langere periode, want voor de meeste inzichten gaan de horloges niet verder dan zeven dagen terug.

Garmin Connect Homescreen
Garmin Connect-homescreen

Garmin Forerunner 965 trainingsstatusDe nieuwe Forerunners bieden alle basisfuncties die we van Garmin-horloges gewend zijn. Er is ondersteuning voor tientallen verschillenden sporten, waaronder hardlopen, fietsen en zwemmen, maar bijvoorbeeld ook een gecombineerd profiel voor triatlon, profielen voor krachttraining, HIIT, loopbandtraining, mountainbiken, hiken, golf, klimmen, skiën, snowboarden, roeien, suppen, tennis en padel. De horloges kunnen verbinding maken met externe ANT+-sensoren voor onder andere hartslag, runningdynamics, (fiets)cadans, snelheid, temperatuur en fietsvermogen.

Beide horloges laten je je trainingstatus en het aerobe en anaerobe effect van trainingen zien, berekenen je VO2max, lactaatdrempel, hersteltijd en de tijd waarbinnen je met jouw huidige trainingsniveau een 5k, 10k, halve of hele marathon kunt lopen. De horloges bieden ‘wrist-based runningpower’, waarbij zonder extra sensoren het vermogen wordt berekend tijdens hardloopactiviteiten.

Daarnaast loggen de klokjes 24/7 stappen, slaap, en bloedzuurstofverzadiging. De horloges berekenen op basis van slaap, hartslag en hartslagvariabiliteit jouw body battery, een getal dat globaal aangeeft hoeveel energie je hebt en hoe uitgerust je bent. Ook geven beide klokjes aan wat jouw HRV-status is, in hoeverre je last hebt van stress en wordt je ademhalding gemeten. Het morning report dat Garmin vorig jaar introduceerde en dat aan het begin van de dag een overzicht geeft van jouw trainings- en herstelstatus, is ook bij beide horloges aanwezig.

Als smartwatch is de functionaliteit van Garmin-horloges beperkt en daar veranderen de nieuwe Forerunners niets aan. De horloges kunnen uiteraard smartphonenotificaties weergeven en, bij apps die dat ondersteunen, kun je met een aantal vooraf ingestelde antwoorden reageren. Beide horloges bieden daarnaast ondersteuning voor offline muziek, waarbij het mogelijk is om playlists van Spotify naar het horloge te kopiëren en deze muziek via een bluetoothheadset af te spelen. Op die manier kun je tijdens het hardlopen naar muziek luisteren, zonder je telefoon mee te nemen. De Forerunner 265 en 965 bieden ook ondersteuning voor Garmin Pay, zodat je contactloos kunt betalen, met ABN AMRO- en Rabobank- Maestro-kaarten en meerdere Visa- en Mastercard-creditcards. Via Garmins Connect IQ-store kun je extra apps downloaden, maar deze zijn vooral op sport gericht.

Verwacht dus niet dat je met deze Garmin-horloges gemakkelijk je smarthome kunt bedienen, Google Maps-navigatie kunt gebruiken of handsfree kunt bellen of je agenda kunt inzien. Ook ondersteuning voor Google Assistant, Siri of Amazon Alexa ontbreekt. Op die punten doen de Forerunners dus onder voor meer allroundsmartwachtes, zoals de Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch en Apple Watch. Zelfs Garmins Venu 2 Plus biedt met ondersteuning voor spraakassistenten meer algemene smartwatchfunctionaliteit dan de Forerunner 265 en 965. Maakt dat beide horloges tot slechte smartwatches? Dat hangt af van wat je van een smartwatch gebruikt. Voor mij zijn het lezen van notificaties, contactloos betalen en het afspelen van muziek, functies die ik onmisbaar vind, en die functionaliteit is goed op orde.

Nieuwe functies

Uiteraard introduceert Garmin met deze nieuwe horloges ook weer een aantal nieuwe functies, al is het lijstje ditmaal vrij kort. De Forerunner 265 en 965 zijn de eerste Garmin-horloges die wrist-based runningpower bieden. Dat vergt wat uitleg. Tot nu toe konden meerdere Garmin-horloges gedetailleerde informatie geven over hoe je precies hardloopt, op voorwaarde dat het horloge gekoppeld is aan een van de specifieke Garmin-borstbandhartslagmeters of Garmins Running Dynamics Pod die midden achterop aan de broekband gedragen wordt. Denk daarbij niet alleen aan standaardzaken als cadans en staplengte, maar ook aan verticale oscillatie (hoeveel je op en neer beweegt), verticale ratio (verhouding tussen horizontale en verticale beweging), grondcontacttijd en grondcontacttijdbalans tussen het linker- en rechterbeen. Door die data, al dan niet samen met een coach, te analyseren, kun je specifiek trainen op het verbeteren van jouw looptechniek. De Forerunner 265 en 965 bieden bijna al deze inzichten nu ook zonder dat je een speciale hartslagband of runningpod hoeft te koppelen. Alleen de specifieke informatie over links-rechtsbalans ontbreekt; deze kan niet vanaf één pols berekend worden.

De Forerunner 965 biedt voor hardlopen nu ook een datascherm met Running Dynamics gegevens
De Forerunner 965 biedt voor hardlopen nu ook een datascherm met grondcontacttijd en verticale oscillatie.

Ik heb de afgelopen weken meerdere runs gedaan met de Forerunner 965 zonder extra pod en de Forerunner 955 gekoppeld aan de Garmin Running Dynamics Pod. De data die beide horloges genereren, komt redelijk overeen, al schat de Forerunner 965 mijn verticale ratio vaak iets hoger in dan de runningpod dat doet. Is de data die Running Dynamics biedt van meerwaarde? Voor mij niet, maar als je jouw looptechniek wilt optimaliseren, kan het net dat kleine beetje extra bieden.

Garmin Forerunner 965 workoutGarmin Foreruner 965 workout

Workoutanalyse van de Forerunner 965 in de Connect App (links) en in het webportal (rechts). In beide gevallen zonder gebruik van externe sensoren.

Wrist-based runningpower is in eerste instantie alleen beschikbaar op de Forerunner 265 en 965, maar zal in het tweede kwartaal ook als een gratis update beschikbaar komen voor de Forerunner 255, 945LTE en 955, en voor de Fenix 7 (Pro), Epix (Pro), Enduro 2, Tactix 7 en Marq 2.

Forerunner 965 Acute vs Chronic training loadDe Forerunner 965 biedt ook de functie acute-chronictrainingload. Dit geeft aan wat de naam doet vermoeden: de verhouding tussen jouw trainingsbelasting op dit moment en over de afgelopen periode. Om beter te worden moet jouw acute belasting idealiter iets boven het gemiddelde van de afgelopen periode liggen, maar om overtraining te voorkomen niet te ver erboven. Is het een grote toevoeging? Ik vind van niet, want je belasting was ook bij eerdere modellen al over een langere periode te bekijken, waarbij je zelf kunt zien wat de trend is. Een need-to-havefunctie is het dus zeker niet, maar het geeft wel in één oogopslag inzicht. Ook deze functie zal naar andere horloges komen. Niet naar oudere Forerunner-modellen, maar wel naar de Fenix 7 (Pro), Epix (Pro), Enduro 2, Tactix 7 en Marq 2.

Extra features Forerunner 965

De Forerunner 265 en 965 delen veel functionaliteit, maar uiteraard zijn er verschillen. Zo ook wat formaat betreft: de Forerunner 965 is in één maat beschikbaar, met een 1,4”-scherm. De 265 komt in twee varianten: de normale 265 en de kleinere 265S. Die eerste heeft een 1,3”-scherm; het kleinere model moet het met een 1,1”-scherm doen. De accu is in beide modellen wel identiek. In tegenstelling tot wat we gewend zijn, belooft de kleinere 265S daarom een betere accuduur dan zijn grotere broer, omdat het kleinere scherm minder energie gebruikt. De schermen van beide 265-modellen zijn niet alleen kleiner dan die van de Forerunner 965; ze hebben met respectievelijk 416x416 en 360x360 pixels ook een lagere resolutie dan de 454x545 pixels die de Forerunner 965 heeft. De Forerunner 265-modellen hebben een Gorilla Glass 3-afwerking in plaats van de betere DX-variant en missen ook de titanium bezel van de Forerunner 965.

Dat laatste horloge biedt ook wat functionaliteit betreft een aantal functies die de 265-modellen moeten missen. De hierboven besproken acute-chronictrainingload en de staminafunctie, die berekent hoe ver je op het huidige tempo nog kunt hardlopen of fietsen, zijn wel beschikbaar op de 965, maar niet op de 265.

Garmin Forerunner 965 fullcolor kaarten

Daarnaast beschikt de Forerunner 965 over gedetailleerde fullcolourkaarten. Standaard komt het horloge met één kaart voorgeladen, maar je kunt gratis kaarten van alle werelddelen downloaden. Hiermee is het mogelijk om tijdens activiteiten turn-by-turnnavigatie te gebruiken. Je moet hiervoor wel vooraf op je smartphone een route maken en die inladen bij een fiets-, wandel- of hardloopactiviteit.

Nauwkeurigheid hartslagregistratie en gps

Uiteraard hebben we de nauwkeurigheid van de ingebouwde optische hartslagmeter en gps-ontvanger uitgebreid getest. Ik heb de nieuwe Forerunner 965 hierbij vergeleken met zijn voorganger, de Forerunner 955, en met de Apple Watch Series 8. Die laatste komt, afhankelijk van de uitvoering, qua prijs in de buurt van de Forerunner 965 en staat bekend om zijn nauwkeurige hartslagmeter. Daarnaast heb ik hartslagmetingen ter referentie gelijktijdig gedaan met een derde horloge, dat gekoppeld was aan een Garmin HRM-Dual-borstband, waarmee de hartslag niet optisch, maar aan de hand van een elektrocardiogram wordt gemeten. Ecg-hartslagmeting geldt nog altijd als de nauwkeurigste methode, die in tegenstelling tot optische meting ook abrupte veranderingen in de hartslag altijd nauwkeurig vastlegt.

Over de nauwkeurigheid van de Elevate V4-hartslagmeter van de Forerunner 965 kunnen we kort zijn: deze is hardwarematig feitelijk identiek aan die van andere Garmin-horloges die de afgelopen jaren zijn uitgekomen, zoals de Forerunner 955 en de Epix die wij eerder getest hebben. Hoewel de softwarematige tuning ondertussen mogelijk is bijgewerkt, is ons oordeel over Garmins optische hartslagmeter niet veranderd. Deze werkt doorgaans goed, maar is niet onfeilbaar. Zeker bij plotselinge heftige veranderingen in de hartslag, zoals bij het lopen van intervallen, wil de optische meter nog wel eens achterlopen op de feiten, iets wat we bij vrijwel alle optische hartslagmeters zien. Bij activiteiten met minder sterke hartslagschommelingen, zoals doorloopjes en fietsritten op de weg, is de nauwkeurigheid zeer goed. Garmins optische hartslagmeters behoren tot de betere, maar wil je de nauwkeurigst mogelijke hartslagregistratie, dan blijft gebruik van een borstband aanbevolen.

Garmin Forerunner 965 optische hartslagmeter
Hardlopen met meerdere intervallen (1): Garmin Forerunner 965 (groen), Apple Watch Series 8 (rood) en ecg-borstband (zwart)
Hardlopen met meerdere intervallen (2): Garmin Forerunner 965 (groen), Apple Watch Series 8 (rood) en ecg-borstband (zwart)
Hardlopen met meerdere intervallen (2): Garmin Forerunner 965 (groen), Apple Watch Series 8 (rood) en ecg-borstband (zwart)
Garmin Forerunner 965 optische hartslagmeter
Wegwielrennen: Garmin Forerunner 965 (groen), Forerunner 955 (rood) en ecg-borstband (zwart)
Garmin Forerunner 965 optische hartslagmeter
Gravelrit op onverharde paden: Garmin Forerunner 965 (groen), Forerunner 955 (rood) en ecg-borstband (zwart)

Multi-GNSS

De Forerunner 965 en 265 beschikken over multi-band GNSS. Dat betekent dat de horloges niet alleen meerdere positiebepalingssystemen ondersteunen, maar bovendien gelijktijdig de L1- en L5-band van het GPS-systeem kunnen uitlezen. Dat laatste komt de nauwkeurigheid van de positiebepaling sterk ten goede, vooral in lastige omstandigheden, zoals onder een dicht bladerdek of tussen hoge gebouwen. Dit is geen nieuwe functionaliteit; we zagen dit eerder ook al bij onder andere de Epix en de Forerunner 955. In de praktijk presteert de Forerunner 965 net zo goed als die horloges. Tijdens meerdere runs door onder andere het centrum van Rotterdam liet de Forerunner 965 bijna geen fouten in de gps-traces zien. Hoewel het niet helemaal nieuw is, is dit wel een duidelijke verbetering ten opzichte van eerdere Garmin-horloges en -smartwatches van andere merken die het zonder multi-band GNSS moeten stellen.

Hardlopen tussen de hoogbouw in Rotterdam met de Forerunner 965 (groen) en 955 (rood)

Accuduur

Als het gaat om nieuwe features en nauwkeurigheid op het gebied van hartslag en gps-registratie heeft de Forerunner 965 niet zo veel te bieden ten opzichte van zijn voorganger, maar het oledscherm is wel een grote verandering. Over de beeldkwaliteit hebben we het eerder in deze review gehad, maar minimaal net zo belangrijk is natuurlijk de weerslag van dit scherm op de accuduur.

Om inzichtelijk te maken hoe de Forerunner 965 het wat dat betreft doet ten opzichte van zijn voorganger, heb ik beide horloges gedurende vijf weken non-stop gedragen. Het testexemplaar van de Forerunner 955 dat ik gebruikte, is de Solar-versie, die door zonlicht bijgeladen kan worden. Ik heb er echter voor gezorgd dat het horloge tijdens outdooractiviteiten altijd onder mijn mouw zat, zodat van bijladen in de praktijk geen sprake was.

Garmin Forerunner 965

Volgens Garmins claims zou de Forernunner 955 tot 15 dagen werktijd moeten bieden in ‘smartwatchmodus’, terwijl dit voor de nieuwe Forerunner 965 tot 12 dagen zou moeten zijn. Om daarbij in de buurt te komen, moet je in de praktijk veel functionaliteiten, zoals continue hartslagmeting, uitschakelen, wat ongewenst is. Ik heb daarom getest met realistischere scenario’s met de hartslagmeting 24/7 ingeschakeld, de SpO2-meting ingeschakeld tijdens mijn slaap en het oledscherm van de Forerunner 965 in alway-onmodus. Ik heb daarbij elke dag gemiddeld een uur gesport, met gebruik van Multi-GNSS met elke seconde datarecording. Met die instellingen behaalde ik tussen de vijf en zes dagen accuduur op één lading. Dat is goed voor een horloge met een oledscherm, maar niet zo goed als de Forerunner 955 met zijn transflectieve scherm, die op het moment dat de 965 leeg was, gemiddeld ongeveer 35 procent aan acculading overhad en dus nog meerdere dagen extra door zou kunnen.

Met de always-onfunctie van het oledscherm uitgeschakeld en raise-to-wake ingeschakeld, hield de Forerunner 965 het tijdens mijn tests langer uit, gemiddeld ongeveer acht dagen. Ook dat is minder dan de Forerunner 955, die dan ongeveer 10 procent acculading over had. Dat maakt dus dat de accuwerktijd van de Forerunner 965 voor een horloge met oledscherm indrukwekkend goed is, maar dat het horloge op dit punt achterblijft bij zijn voorganger, en zeker bij modellen als de Fenix 7 en Enduro die het met hun grotere accu’s veel langer kunnen volhouden.

Toch is het knap dat Garmin zoveel accuwerktijd uit een horloge met oledscherm weet te persen. Hoe het dat precies voor elkaar krijgt, is mij niet duidelijk, maar als we het energiegebruik tijdens sportactiviteiten vergelijken, dan is de Forerunner 965 bij gelijke instellingen consequent zuiniger dan de Forerunner 955. Waar die laatste bij gebruik van multi-band GPS tussen de 4,2 en 6,0 procentpunt aan acculading per uur opsnoept, heeft de Forerunner 965 genoeg aan 3,3 tot 4,8 procentpunt per uur. Het lijkt er dus op dat Garmin of zuinigere componenten gebruikt, of erin geslaagd is het energiegebruik softwarematig omlaag te krijgen, zodat het horloge ondanks zijn oledscherm juist minder energie gebruikt tijdens sportactiviteiten.

Conclusie

De Garmin Forerunner 965 is een fraai horloge. Het nieuwe 1,4”-oledscherm met hoge resolutie ziet er net zo goed uit als de schermen die we van de high-end smartwatches van bijvoorbeeld Samsung en Apple gewend zijn. Toch is de Forerunner 965 nog altijd een horloge voor sporters en geen allroundsmartwatch. Op sportgebied is Garmin al lange tijd heer en meester en de nieuwe Forerunner 965 biedt wat functionaliteit betreft alles wat je van Garmins duurdere horloges gewend bent, met daarbij als nieuwe features wristbased runningpower en acute-chronictrainingload. Het zijn kleine toevoegingen: voor die nieuwe functies hoef je de Forerunner 965 wat mij betreft dan ook niet te kopen. Het is vooral het scherm dat dit nieuwe model anders maakt dan zijn voorgangers uit de Forerunner-serie.

Heb je al een Forerunner 955, of zelfs 945, 745 of 255, dan is er wat functionaliteit betreft niet zo gek veel reden om dit nieuwe horloge aan te schaffen. Ben je in de markt voor een high-end sporthorloge, dan is het natuurlijk een ander verhaal. De Forerunner 965 is dan een van de beste horloges die je kunt kopen, als je tenminste waarde hecht aan het oledscherm. Doe je dat niet, dan biedt de Forerunner 955 die ook te koop blijft en honderd euro minder kost, bijna alle functies én een iets betere accuduur.

Garmin Forerunner 965

Hoewel wij de eveneens nieuwe Forerunner 265 nog niet getest hebben, is dat model wat prijs-kwaliteitverhouding betreft voor de meeste sporters waarschijnlijk interessanter dan de Forerunner 965. De 265 heeft een iets kleiner scherm, mist de titaniumrand en heeft, volgens opgave, een iets kortere accuduur, maar is wel 150 euro goedkoper dan de Forerunner 965. Laat je niet in de war brengen door het lagere modelnummer: wat functionaliteit betreft schurkt de 265 dicht tegen zijn grotere broer aan, met als belangrijkste verschil het gemis aan kaartfunctionaliteit, de staminafunctie en de nieuwe acute-chronictrainingloadfunctie van de Forerunner 965.

Dat gezegd hebbende is de Forerunner 965 zonder meer een van de beste allroundsporthorloges van dit moment, waarbij Garmin geen compromissen heeft gemaakt op het gebied van sport- en gezondheidsregistratie en er toch in is geslaagd om het beeldscherm een mooie upgrade te geven.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

Garmin Forerunner 965 (Zwart)

Prijs bij publicatie: € 649,-

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Reacties (113)

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Frozen 2 maart 2023 13:08
Het voordeel van de titaniumrand is dat deze minder krasgevoelig is dan kunststof. Over krasgevoeligheid gesproken: het scherm is voorzien van Gorilla Glass DX en is dus niet gemaakt van saffier. Dat is, zeker met het oog op de prijsstelling, toch wel een misser wat ons betreft. Wil je saffierglas, dan zul je bij Garmin moeten kiezen voor een nog duurder model uit bijvoorbeeld de Fenix- of Epix-serie.
offtopic:
Waarom wordt er in de samenvatting (de balk met plus en minpunten) dan gesproken van "safierscherm"? @Eric van Ballegoie :)


Edit: verder zie ik ook "Uitstekende sport- en gezondheidsfunties" staan, dat moet "functies" zijn.

---------- On-topic deel 1 ------------
Verder een fijne review om te lezen, dankjewel. Ik denk echter dat ik toch bij mijn Apple watch blijf, omdat ik van mening ben dat deze mij beter kan helpen met mijn beperkingen. Er is natuurlijk wel die "body" score, sleeplogging en dat soort dingen.

Vraag 1: Maar zijn er ook functies die mensen op subtiele manier kunnen helpen met hun gezondheid, zoals de eerdergenoemde functie om elk uur te trillen, herinnering voor innemen medicatie, et cetera?
----------- On-topic deel 2 ------------
Verder vraag ik me af waarom je het volgende schrijft:
Uitstekende sport- en gezondheidsfunties
Je schrijft in de review immers:
Verwacht dus niet dat je met deze Garmin-horloges gemakkelijk je smarthome kunt bedienen, Google Maps-navigatie kunt gebruiken of handsfree kunt bellen of je agenda kunt inzien. Ook ondersteuning voor Google Assistent, Siro of Amazon Alexa ontbreekt. Op die punten doen de Forerunners dus onder voor meer allroundsmartwachtes, zoals de Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch en Apple Watch. Zelfs Garmins Venu 2 Plus biedt met ondersteuning voor spraakassistenten meer algemene smartwatchfunctionaliteit dan de Forerunner 265 en 965. Maakt dat beide horloges tot slechte smartwatches? Dat hangt af van wat je van een smartwatch gebruikt. Voor mij zijn het lezen van notificaties, contactloos betalen en het afspelen van muziek, functies die ik onmisbaar vind, en die functionaliteit is goed op orde.
Vind je het dan niet onmisbaar dat je tijdens het hardlopen "gewoon" tegen je watch kunt zeggen, "speel het volgende nummer" of "begin de workout", et cetera? De indruk die ik nu krijg van deze Garmin is dat je tijdens het hardlopen of sporten stil moet staan om vervolgens je horloge te bedienen. Met wat gewenning gaat dat misschien ook tijdens het hardlopen, maar ervaar ik persoonlijk wel als irritant. Misschien is dat een persoonlijke keuze, maar de toevoeging van een voice assistent maakt het omgaan met een smartwatch wel een stuk gebruiksvriendelijker, eenvoudiger en intuïtiever.

Vraag 2: Zou je misschien willen vertellen waarom je dan alsnog "Uitstekende sport- en gezondheidsfunties" schrijft? Heb je misschien geen ervaring met een voice-assistent op een smartwatch en het daarom nog nooit gemist, reken je een voice assistent niet tot de sport- en gezondheidsfuncties, heb je nu toch een andere mening, of is er iets anders wat je hier misschien over kwijt zou willen? Ik ben enorm benieuwd. Voor mensen die "neurodivers" zijn (ik heb een hekel aan deze term), kan een smartwatch enorm helpen: ik kan zelf niet meer zonder.) :)

Fijne dag!

[Reactie gewijzigd door Frozen op 22 juli 2024 14:40]

JoghoJogho @Frozen3 maart 2023 12:12
Ik kan me voorstellen dat voor mensen met beperkingen voice control een uitkomst kan zijn maar ga er maar vanuit dat de meeste mensen als de optie erop zou zitten deze uit zou zetten. Ik kan al hardlopend blindelings alle knoppen bedienen en anders zitten er ook nog knopjes op mijn oortjes.

Daarnaast is dit horloge bedoelt voor multisport en zal het toevoegen van een microfoon een uitdaging opleveren om het toestel waterdicht te houden tijdens het zwemmen.
BenVenNL @Frozen2 maart 2023 13:28
Met betrekking tot het laatste, multimedia functionaliteit, zou ik ook niet onder 'sport- en gezondheids functies' scharen.
Frozen @BenVenNL2 maart 2023 13:32
Bedankt voor je reactie @BenVenNL. Ben jij niet van mening dat, wat ik schreef (zie onderstaande quote), valt onder sport- en gezondheidsfuncties? Ik ben van mening dat een voice-assistent geen multimediafunctionaliteit is, maar een functionaliteit die zich niet beperkt tot een deel van het OS, en daarom op functieniveau het nut ervan moet worden bekeken.
De indruk die ik nu krijg van deze Garmin is dat je tijdens het hardlopen of sporten stil moet staan om vervolgens je horloge te bedienen.
m0ridin
@Frozen2 maart 2023 13:39
Je hoeft net zo min stil te staan om even wat knopjes in te drukken als wanneer je het 'in wil spreken', dus nee...

Tenzij je met een 5k race of volle sprint interval bezig bent is het allemaal prima te doen, en als je wel met die dingen bezig bent is praten tegen je horloge ook niet echt een optie (of nodig).
Polydeukes @m0ridin2 maart 2023 21:17
En de gemiddelde oortjes hebben toch wel wat opties voor play, pause, previous, next en volume.
Cloclo100 @Frozen2 maart 2023 18:28
Helemaal niet. Knoppen is veel handiger en al zeker als je aan het lopen bent en fel hijgt, veel succes met dan voice comments er uit te brabbelen. Heb je überhaupt wel eens gelopen met een smartwatch of Garmin? Er zijt een start/pauze/stop knop, back toetsen, scroll toetsen en met long press kan je elke toets nog een ander commando geven. Na een kleine gewenning werkt dit vlekkeloos. En laten we eerlijk zijn, een beetje minder belachelijk dan 5x opnieuw al hijgend "volgend nummer" te roepen als je andere mensen kruist🤪
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @Frozen2 maart 2023 13:42
Hi!

Ik vind een voiceassitent niet onder sportfuncties vallen, maar onder algemene smartwatchfunctiinaliteit. Zelf mis ik Siri of andere vouce assistents niet tijdens het sporten. Naar een volgend nummer skippen kan met knopbediening op het horloge, daarvoor hoef je (ik iig) niet te stoppen met lopen.

Wat betreft je tweede vraag: Je kan zoveel timers zetten als je wilt, terugkerend elke dag van de week of op specifieke dagen. Je kan timers namen geven en naar keuze met geluid, trillen of beide instellen.
Sneezzer @Eric van Ballegoie2 maart 2023 14:05
Vergeet ook niet dat je home assistant kunt bedienen middels de haccs app in de garmin store.
pixeled @Frozen2 maart 2023 14:23
zijn er ook functies die mensen op subtiele manier kunnen helpen met hun gezondheid, zoals de eerdergenoemde functie om elk uur te trillen, herinnering voor innemen medicatie, et cetera?
Het is een sporthorloge, geen smartphone of ander slim apparaat. De primaire functie is ondersteuning van je sportactiviteiten en je begeleiden in het verbeteren van je prestaties door diepgaande inzichten te geven in wat hij denkt dat je huidige fysieke staat is over langere tijd.
Vind je het dan niet onmisbaar dat je tijdens het hardlopen "gewoon" tegen je watch kunt zeggen, "speel het volgende nummer" of "begin de workout", et cetera? De indruk die ik nu krijg van deze Garmin is dat je tijdens het hardlopen of sporten stil moet staan om vervolgens je horloge te bedienen.
Ik denk dat het er vooral vanaf hangt wat je wil doen. Zodra een actie veel aandacht vereist zul je waarschijnlijk afgeleid zijn van je sportactiviteit. Of je dan op een knopje moet drukken of iets tegen je horloge moet zeggen; in beide gevallen zul je waarschijnlijk stil gaan staan.

Simpele dingen als die jij noemt (volgend nummer, start/pauzeer/stop workout) kunnen echt prima met knopjes. Het heeft zelfs mijn voorkeur, want ik vermoed dat stemherkenning niet optimaal zal zijn als je loopt te hijgen tijdens je oefening :p Daarbij vermoed ik dat het meer stroom zal vereisen, en laat accuduur nou juist een stokpaardje zijn van Garmin. Complexere dingen (navigatie wijzigen, diepere instellingen wijzigen) vereisen je aandacht, daarvoor zul je waarschijnlijk even moeten pauzeren inderdaad (eigen ervaring met meerdere sporthorloges, momenteel een Garmin Fenix 6)
Met wat gewenning gaat dat misschien ook tijdens het hardlopen, maar ervaar ik persoonlijk wel als irritant. Misschien is dat een persoonlijke keuze, maar de toevoeging van een voice assistent maakt het omgaan met een smartwatch wel een stuk gebruiksvriendelijker, eenvoudiger en intuïtiever.
Zoals je zegt is dat waarschijnlijk heel persoonlijk. Ik heb tijdens het sporten liever knoppen, ook liever dan bijv. touch-biedingen.
Zou je misschien willen vertellen waarom je dan alsnog "Uitstekende sport- en gezondheidsfunties" schrijft?
Ik zie niet helemaal wat (het ontbreken van) spraakbediening te maken heeft met sport- en/of gezondheidsfuncties?
_Pussycat_ @Frozen2 maart 2023 19:18
Vind je het dan niet onmisbaar dat je tijdens het hardlopen "gewoon" tegen je watch kunt zeggen, "speel het volgende nummer" of "begin de workout", et cetera?
Voor mijn Fenix 7:
* Vooruit spoelen doe ik met de headset. Als ik het horloge wil gebruiken moet ik de knop linksonder lang indrukken, dan kom ik meteen bij de player.
* Begin workout is de knop rechtsboven.

Verder nog iets wat ontbreekt?
MacPoedel @Frozen3 maart 2023 10:31
Ik moet niet stoppen met lopen om mijn Forerunner 935 met knoppen te bedienen, dat kan volledig op de tast (voor start/stop/lap, en audio op de headset). Ik zou net geen voice assistent willen gebruiken tijdens het sporten want zie me niet roepen "nieuwe ronde" tijdens een interval training. Bij het fietsen en zwemmen zie ik me ook geen voice assistent gebruiken.

Daarnaast worden de genoemde voice assistenten met de dag dommer, Google Assistent dan toch in mijn geval, Alexa is no go en ik zit niet het Apple eco systeem.

In elk geval, voor mij valt een spraakassistent niet onder de sport of gezondheidsfuncties, dit is een smart functie. Ik zal niet ontkennen dat Garmin daar weinig prioriteit aan lijkt te geven.

Custom reminders om te medicatie in te nemen en dergelijke zijn er bij mijn weten niet, wel reminders om te bewegen of te drinken. Maar je kunt altijd een terugkerend alarm instellen als je iets moet innemen op vaste uren, zoals je dat vroeger op een Casio ook zou doen.
copi @Frozen3 maart 2023 18:25
Op punt 1: dat is natuurlijk heel erg persoonlijk en lijkt mij niet onmisbaar als sport functionaliteit. Ikzelf vind het totaal niet prettig om mijn mobiel mee te moeten nemen vanwege het formaat en gewicht en de kwetsbaarheid. (voor zover ik weet is de telefoon altijd nodig voor die smart functies toch?) Dat is voor mij 1 van de grote redenen is voor de aanschaf van een smartwatch (ex-Venu gebruiker, huidige Fenix gebruiker) en mis die functionaliteit dan ook niet.
spoonman @Frozen7 maart 2023 07:22
De apple watch is voor mij absoluut geen optie, ook al heb ik een iphone. Geef mij maar de accuduur van de garmins … en persoonlijk vind ik er garmins er ook beter uitzien.
Kapotlood 2 maart 2023 14:05
Mooi scherm en het lijkt een erg goed sporthorloge, maar ik raak bij Garmin al een tijdje de draad een beetje kwijt. Ze hebben werkelijk pagina's en pagina's aan verschillende modellen, de Forerunner, Fenix, Vivoactive, Epix, Instinct en Venu. En dan per soort ook nog eens verschillende types (Forefunner 965 en 265, de Fenix 5 of 7 series etc.)

Nu ben ik best tech-minded, maar ik kom er onderhand niet meer uit wat-wat nu eigenlijk is bij Garmin. Dat gala mogen ze van mij wel een beetje straktrekken cq. opschonen.
J_van_Ekris
@Kapotlood2 maart 2023 14:50
Een ding waar je op moet letten bij Garmin is dat ze de profielen van hun doelgroep heel serieus nemen. Dus een horloge wat neergezet wordt voor hardlopers, is ook daar echt op gericht. Dat zit deels in omvang van het horloge, gewicht, de kwaliteit van van de uitvoering (duurdere of lichtere materialen), accuduur, maar soms letterlijk in de functionaliteit die ze ondersteunen.

Praktisch voorbeeld: een Epix is een veel robuuster outdoor horloge, een Venu is veel meer geschikt voor dagelijks gebruik. Een Venu is een heerlijk horloge, compact en licht, met een wat beperktere accuduur. Maar ze bieden bijvoorbeeld geen ondersteuning voor hersteltijden, waar de ForeRunner, Epix en Fenix dat wel doen. En als je kijkt naar de ondersteunde ANT+/BLE profielen, dan zie je dat er veel sensoren bij de Venu ontbreken (zie https://www.dcrainmaker.c...-detailed-comparison.html). De veel duurdere Epix en ook de ForeRunner series ondersteunen dan weer meer sensoren en bijvoorbeeld kaarten op het device. Kan heel goed dat je daar ook niet op zit te wachten, maar het zijn verschillen.

Soms zit het verschil ook in timing, alhoewel het soms ook moeilijk uitlegbaar is. Zo heeft de Venu 2 Plus de ECG functie gekregen (vereist extra hardware in het horloge). Maar de hardware van nieuwere en/of duurdere toestellen heeft die functionaliteit niet. Het is eigenlijk raar dat de ForeRunner die duurder en nieuwer is, deze vrij belangrijke gezondheidsfunctie niet heeft gekregen (en ook niet gaat krijgen omdat de hardware ontbreekt).

Zelf moet ik zeggen dat Garmin zelf het verschil gewoon slecht uitlegt (probeer maar eens op hun site te ontdekken welke ANT+ en BLE sensoren ondersteund worden...). Onafhankelijke sites zoals DCRainmaker zijn veel beter in het uitleggen wat de onderlinge verschillen zijn.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 22 juli 2024 14:40]

Netrunner @J_van_Ekris2 maart 2023 23:04
Mijn Venu 2 gaat anders 7 DAGEN mee :D !? vind dat niet kort, een apple watch of Google Pixel watch enkel 1 DAG !
J_van_Ekris
@Netrunner3 maart 2023 08:41
Begrijp me niet verkeerd, in vegelijking met dat smartwatch spul, helemaal gelijk. Van dat spul is de battery life belabberd. Maar als ik een hele dag een sportactiviteit aan heb staan met GPS en intensieve hartslagmeting, wordt het met een Venu spannender (is hij ook niet voor gemaakt, geef ik toe). Een Epix haalt de drie dagen makkelijk, en een Enduro haalt meer dan een week. Die dag van de Venu is voor de meesten ook geen probleem als je tussendoor ergens kunt opladen (tijdens douchen bijvoorbeeld), maar het is wel een verschil met die andere Garmins. Nadeel van de andere Garmins is wel dat ze flink groter en zwaarder zijn dan de Venu. Die Venu is heerlijk compact.
Netrunner @J_van_Ekris3 maart 2023 09:10
Misschien moet ik dat dan eens een keer testen. Als dat echt zo is, misschien kies ik dan voor een Epix of Enduro als volgende watch, bedankt voor de headsup!!
Jappie1985 @J_van_Ekris3 maart 2023 20:17
Hier wat gebruikservaring van mijn Venu 2 Plus. Gaat ca 7 dagen mee bij normaal gebruik (berichtjes / mails lezen, af en toe bellen, garmin pay, 2x per week anderhalf uur sporten). Net wezen wintersporten met dagelijks sessies van 9 uur nonstop gps en alle toeters en bellen actief. Ik vertrok elke dag met 100% en kwam met 55-60% batterij thuis. En inderdaad een subtiel, compact en zeer licht horloge. Ik kom van een (gedateerde) Fenix en dit is 10x prettiger.
Kapotlood @J_van_Ekris2 maart 2023 15:27
Thanks! Het is precies wat je zegt, Garmin legt het niet goed uit, én ze komen op verschillende momenten met nieuwe varianten van hun specifieke types, waardoor sommige functies in betere/duurdere modellen dan nog niet te vinden zijn.

Nu doe ik graag aan krachttraining, dus er vallen enkele Garmin's af die die functionaliteit niet hebben, maar dan nog is de 'keuze reuze'. En op de site zelf vind je wel welke watch krachttraining-opties heeft, maar goed… wélke precies? En hoeveel? En wat is de kwaliteit van de sensoren tussen de watch? En zit er al-dan-niet een verschil in de opties van krachttraining… of is het juist allemaal gelijkwaardig wat betreft die optie?
J_van_Ekris
@Kapotlood2 maart 2023 16:24
Nu doe ik graag aan krachttraining, dus er vallen enkele Garmin's af die die functionaliteit niet hebben, maar dan nog is de 'keuze reuze'. En op de site zelf vind je wel welke watch krachttraining-opties heeft, maar goed… wélke precies? En hoeveel? En wat is de kwaliteit van de sensoren tussen de watch? En zit er al-dan-niet een verschil in de opties van krachttraining… of is het juist allemaal gelijkwaardig wat betreft die optie?
Dat is een hele goede vraag. Ik weet uit ervaring dat de Venu 2 (en de veel duurdere Epix) dit goed ondersteunen: je kunt je trainingsschema in je horloge stoppen, en gewoon per set laten tellen. Op mijn oude Venu werkte dat redelijk, ik weet niet wat of het veel beter werkt op de Venu 2 bijvoorbeeld. Op de Epix heb ik het nog niet getest.

In hun overzichten zit die functionaliteit verstopt onder "WORKOUTS MET ANIMATIE OP HET SCHERM" en "GEAVANCEERDE KRACHTTRAINING" (zie https://www.garmin.com/nl-NL/p/707572). Maar of een Forerunner dat heeft is dat dan weer onduidelijk.
TheGabeMan @J_van_Ekris2 maart 2023 17:08
Waar ik meestal op let is wat de horloges kunnen meten. Ik gebruik bijv de site intervals.icu om daadwerkelijk dan iets met die gemeten data te doen. Daarmee kun je vaak al verschillende functies van een duurder horloge wegstrepen.
J_van_Ekris
@TheGabeMan2 maart 2023 18:45
Waar ik meestal op let is wat de horloges kunnen meten. Ik gebruik bijv de site intervals.icu om daadwerkelijk dan iets met die gemeten data te doen. Daarmee kun je vaak al verschillende functies van een duurder horloge wegstrepen.
Ik gebruik Intervals.icu ook, maar ik gebruik zelf HRV en stress niveau (en body battery) ook vrij veel om te zien hoe mijn hersteltijden zijn. Dat is echt wel lastiger om uit de Garmin naar een andere site de trekken. Nu moet ik wel zeggen dat ik ook vrij intensief sporten doe waar een horloge verboden is (vechtsporten), dus dan ben je sneller op dit soort afgeleide metrics aangewezen om die gaten in data te vullen.
barbarbar @J_van_Ekris2 maart 2023 15:25
Het zal ook komen door hun manier van verkopen. Een groot deel van hun spullen gaat via fysieke winkels of distributeurs, de sporthorloges zijn daar eigenlijk de enige uitzondering op. Een winkel voor sportartikelen wil dan een paar verschillende horloges kunnen aanbieden op verschillende prijspunten. Maar de outdoor winkel wil dat ook graag. En de golf winkel ook, en de pilotenshop ook, etc.
Tortelli @Kapotlood2 maart 2023 14:17
Liep hier ook tegenaan toen ik opzoek ging naar een sportmodel van Garmin. Uiteindelijk uitgekomen bij de Venu 2+ vooral vanwege het formaat. De uitgebreidere modellen waren of extreem duur of gewoon te groot voor mijn best smalle polsen.
De Venu 2+ doet alles wat ik nodig denk te hebben en hij past nog net goed.
Kapotlood @Tortelli2 maart 2023 14:21
Ik toevallig ook. Een Samsung Galaxy Watch 5 leek me interessant maar heeft functies die niet/deels werken als je geen Samsung telefoon hebt (en instellen bij niet-Samsung telefoons heb je meerdere apps nodig, érg ondhandig). Een Apple Watch werkt sowieso niet of niet goed met Android. Een Google Watch heeft Fitbit-functionaliteit die deels achter een betaalmuur zitten.

Toen bleef bij mij voornamelijk de Garmin-serie over als goed alternatief… tot ik op hun site ging kijken. Alles bij elkaar hebben ze 6 types met elk weer 2-5 varianten. Dat zijn 24+ klokjes met allemaal overlappende functionaliteit. Ik haakte af omdat het gewoon echt te overdreven en onduidelijk is :)
HuisRocker @Kapotlood2 maart 2023 17:09
Onduidelijk, ja, maar het is niet 'overdreven' als je kijkt wat de doelgroepen en vereisten zijn, alle mogelijkheden in maar een klein aantal modellen proppen zou ze allemaal onnodig duurder maken (en Garmin is al niet 'goedkoop' ;) ).

Als 'fanatieke oudere multi-duursporter' (die ook graag af en toe eens een Olympische afstand triathlon meepakt) ben ik nog steeds heel blij met mijn Fenix 3 HR (51mm zoals de huidige Fenix *X), mijn vrouw doet meer met triathlon en is heel blij met haar Fenix 6S (42mm).

[Reactie gewijzigd door HuisRocker op 22 juli 2024 14:40]

rvt1 @HuisRocker2 maart 2023 19:06
Ik zou zeggen maak alle horloges met saffier glas en klaar. Voor sommige horloges betaal je 100 euro meer voor dat kleine stukje saffier, lijkt me echt heel onduidelijk. Er zijn wel wat meer zaken waarvan ik denk stop het er in. Dan ben je kwa hardware en kun je alleen nog onderscheid maken om zaken die er echt toe doen zoals sterkte, wel of geen EGC, batterij duur en look. Dan heb je een stuk minder varianten nodig.
HuisRocker @rvt12 maart 2023 21:18
Garmin denkt daar dus anders over, en hun klanten blijkbaar ook, anders hadden ze er natuurlijk niet al zo lang en zoveel succes mee!
Als het namelijk 'allemaal zo anders en/of simpeler moet' had een ander, er zijn namelijk genoeg concurrenten, dat al lang geleden opgepakt en waren dan nu marktleider. Maar dat is allemaal niet het geval...
EnduronDon @HuisRocker3 maart 2023 08:20
Dit is echt zo'n simplistische manier van denken. Door verschillende specs aan te bieden 'dwing' je een klant voor een duurder model te kiezen, terwijl dat misschien voor één spec nodig is en niet voor alle specs die dat duurdere model bevat. Het is te makkelijk om te denken dat het de 'beste' oplossing is, omdat het nu zo gedaan wordt.
HuisRocker @EnduronDon3 maart 2023 08:52
Dwingen? :+ Echt helemaal niemand is 'gedwongen' om welke Garmin dan ook te kopen. Dan koop je toch een Polar of een Suunto of een Amazfit, als je niet al genoeg hebt aan een Samsung, Apple, Fitbit. Ik zie werkelijk met geen mogelijkheid hoe je als consument hier geen keuze (en al helemaal dwang!) zou hebben...
rvt1 @HuisRocker3 maart 2023 12:39
De reden waarom ik voor Garmin zou kiezen is omdat ik zelf het apparaatje kan programeren en Garmin is lang supported. De reden waarom ik nu een iWatch heb is de $$$. Meer functies voor minder $$$.
EnduronDon @HuisRocker3 maart 2023 09:05
Voor mensen verknocht aan Garmin, of reeds onderdeel van het Garmin systeem kan het stukken minder aantrekkelijk zijn om voor een alternatief te kiezen. Dit is echt geen hogere wiskunde.
HuisRocker @EnduronDon3 maart 2023 10:18
... kan het stukken minder aantrekkelijk zijn om voor een alternatief te kiezen ...
En dat dan 'dwingen' noemen is nogal vergezocht. Kiezen voor meerdere producten die samen een 'ecosysteem' vormen en daar dan bij blijven vanwege dat ecosysteem is precies dat; een keuze. ;)
JoghoJogho @EnduronDon3 maart 2023 11:15
Dit vind ik echt een stellingname die geen hout snijd. Het Garmin ecosysteem is een van de meest open ecosystemen die er is. Ik kan nog steeds bij data van voor 2010 en kan vanuit iedere denkbare applicatie mijn gegevens importeren en exporteren zonder enige restricties. Daar kunnen ze bij Apple nog een puntje aan zuigen met de vendor lock omdat ze overal geld aan willen verdienen. Apple werkt alleen lekker samen met Apple, Garmin werkt samen met iedereen. Google/Android en andere platformen heb ik zelf geen ervaring mee.
PrimusIP @EnduronDon3 maart 2023 10:59
Wat is onderdeel zijn van het "Garmin systeem"?
Zer0 @Kapotlood2 maart 2023 22:13
Nu ben ik best tech-minded, maar ik kom er onderhand niet meer uit wat-wat nu eigenlijk is bij Garmin. Dat gala mogen ze van mij wel een beetje straktrekken cq. opschonen.
Liever niet, ik vind het wel prettig dat er keuze is, en je iets uit kunt zoeken wat zo dicht mogelijk bij je wensen ligt.
Ja, je moet je wat verdiepen in de verschillende modellen, maar is dat nu heel anders dan een auto uit moeten kiezen tussen alle verschillende modellen en uitrustingniveau's, een server moeten selecteren, een pc samen moeten stellen, of één van de 24 verschillende modellen Samsung smartphones kiezen?
Als je eenheidsworst wil kun je altijd nog bij Apple terecht :P
DeCo 2 maart 2023 14:09
Ik hoop dat OLED niet het transflectieve MIP scherm gaat verdrijven.. ik ben wat horloge betreft niet zo'n groot fan van OLED. Het lijkt er op dat dit wel de nieuwe norm gaat worden?
Verwijderd @DeCo2 maart 2023 15:19
Ik had dit O-led scherm ook niet verwacht in een forerunner horloge. Leuk voor op kantoor, maar in de zomer buiten tijdens het sporten ben ik toch een bang voor een dramatische accu duur met een o-ledscherm op maximaal felheid die alsnog minder goed is af te lezen. Helemaal qua accuduur wanneer je hem met de 955 solar vergelijkt.
Sissors @DeCo2 maart 2023 16:21
Ik hoop zelf ook dat er als er een Venu-3 komt, er een verder identieke Vivoactive-5 komt met transreflectief scherm. Ja, OLED is zeker binnen mooier, daar kan geen discussie over zijn. Maar ik vind accuduur en afleesbaarheid buiten belangrijker dan mooiere kleuren bij een horloge.
GoldenSample @DeCo2 maart 2023 16:29
Vind het zelf ook jammer. Erg prettig om altijd je horloge te kunnen zien zonder het scherm aan te moeten zetten/je pols te draaien. Ook een stuk beter voor de batterijduur.

* GoldenSample aait z'n Instinct
Die is ook lekker robust tenminste, als ik een keertje van de Mountainbike afstuiter in de rotsen is er tenminste niks kapot of een scherm bekrast.

[Reactie gewijzigd door GoldenSample op 22 juli 2024 14:40]

Jan Onderwater 2 maart 2023 16:58
Mooie accuduur, maar hoe zit het met functionaliteiten? Is het nu een Smart Watch of een Sportswatch?
Kan je het als MP3 speler gebruiken met draadloze oortjes?
Kan je ermee contactloos betalen?
Kan je ermee telefoneren?
Kan je je Smartphone mee bedienen?
Kan je hem als navigatie gebruiken?
Agenda?
Berichten ontvangen en versturen?
Mail?
Walky Talky functie?
Slaapritme bijhouden?
Snurken monitoren?
Bloedzuurstof?
Meldingen ontvangen van Apps op je telefoon, zodat je die niet uit je zak hoeft te halen?
Je camera bedienen?
Treinreis plannen?
Je presentaties er mee sturen?
Je Computer ontgrendelen?
Audio opnemen, zoals memo's en gesprekken?
Etc etc etc
Sissors @Jan Onderwater2 maart 2023 18:38
Kan je het als MP3 speler gebruiken met draadloze oortjes? Ja
Kan je ermee contactloos betalen? Ja
Kan je ermee telefoneren? Nee
Kan je je Smartphone mee bedienen? Nee (of iig heel beperkt)
Kan je hem als navigatie gebruiken? Ja
Agenda? Ja, maar weet niet of je hem op je smartphone agenda kan zetten
Berichten ontvangen en versturen? Notificaties, en beperkt standaard antwoorden terugsturen
Mail? Notificaties
Walky Talky functie? Nee
Slaapritme bijhouden? Ja (werkt belabberd voor mij, bodybattery echter werkt verrassend goed)
Snurken monitoren? Nop
Bloedzuurstof? Ja, maar zinloos voor 99% van de mensen. Daarom snap ik ook niet dat voor accuduur in deze review die functie aan heeft gestaan
Meldingen ontvangen van Apps op je telefoon, zodat je die niet uit je zak hoeft te halen? Ja
Je camera bedienen? Nee
Treinreis plannen? Nee
Je presentaties er mee sturen? Nee
Je Computer ontgrendelen? Nee
Audio opnemen, zoals memo's en gesprekken? Nee
Mogelijk zijn er wel third party apps die sommige nee's een ja kunnen maken, maar apps zijn beperkter als bij Android Wear / Apple. Primair is je interactie met je telefoon doordat hij notificaties laat zien. Wat mij betreft is dat ook voldoende, ik kan zien wie mij een mail stuurt, wat het onderwerp is, en eerste twee regels ook nog ofzo. Maar de complete mail niet. Of dat nou echt nuttig smartwatch gebruik is, om complete mails te gaan doorwerken? Voor mij iig niet.

De meestgebruikte dingen van een "echte" smartwatch kunnen deze horloges ook allemaal. Maar geavanceerdere zaken missen ze, en de app support is dus beperkt (daar krijg je dan wel een veel langere batterijduur voor terug).
iqcgubon @Jan Onderwater3 maart 2023 10:02
Alles wat je daar vraag kan je perfect op hun site vinden, en is hieronder al beantwoord.

Maar een Garmin is traditioneel gezien wel een sporthorloge met smart features. Geen smartwatch met sportfeatures.
Tinus515 @Jan Onderwater3 maart 2023 15:51
Zeverzak
Cloclo100 @Jan Onderwater2 maart 2023 18:14
Ken jij eigenlijk iets van de foreRUNNER serie of ben je gewoon wat willekeurig aan het roeptoeteren?
Cloclo100 @Jan Onderwater2 maart 2023 18:31
Sta me toe te twijfelen dat je verder bent geraakt dan de inleiding 😀. "Ben je in de markt voor een high-end sporthorloge" staat er bv. in, waar jij meteen twijfelt over wat type horloge het is.

"Verwacht dus niet dat je met deze Garmin-horloges gemakkelijk je smarthome kunt bedienen, Google Maps-navigatie kunt gebruiken of handsfree kunt bellen of je agenda kunt inzien. Ook ondersteuning voor Google Assistent, Siri of Amazon Alexa ontbreekt." - > Heb je ook bv. helemaal gemist.

Veel leesplezier!

[Reactie gewijzigd door Cloclo100 op 22 juli 2024 14:40]

Burns 2 maart 2023 14:31
De review is met name gericht om een vergelijking te maken met bestaande modellen.
Wat ik zelf goed vind, is de app en het platform. Ik vind het overzichtelijk en allemaal goed werken. Ook connecties met Strava, ik ervaar nooit issues.
Nou heb ik een wat ouder model (FR35.... uit 2016), maar ook dat model krijgt nog wel eens een update, zoals in augustus 2022 nog. En dit model werkt nog steeds op het platform dat bijna wekelijks wordt onderhouden.
In de review wordt niet ingegaan op de levensduur en dat weerhoudt mij om een duurder model te kiezen. Levensduren van ongeveer 6-7 jaar worden door Garmin voor de batterij aangegeven, die eigenlijk niet te vervangen zijn. En dan is 600 euro / 6 jaar wel een dure hobby. Dan moet je een liefhebber zijn, als je hem uitsluitend tijdens het rennen gebruikt. Of inderdaad breder gaan gebruiken om te betalen en in dagelijks leven gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Burns op 22 juli 2024 14:40]

JoghoJogho @Burns2 maart 2023 18:43
En dan is 600 euro / 6 jaar wel een dure hobby. Dan moet je een liefhebber zijn, als je hem uitsluitend tijdens het rennen gebruikt. Of inderdaad breder gaan gebruiken om te betalen en in dagelijks leven gebruiken.
Als je hem alleen voor hardlopen gebruikt moet je nooit een 9xx serie kopen maar een 2xx serie. En dan ben je waarschijnlijk ook heel blij met het vorige model dat dan goedkoper wordt. Zodra het nieuwe model te bestellen is kun je het vorige model al snel tegen een stevige korting vinden.
Vihaio @JoghoJogho3 maart 2023 09:33
De 9xx serie heeft ook hardloopfuncties die de 2xx serie niet heeft. Ik wilde per se navigatie met kaart en het liefst ook een barometer. Dus de 245 was bijna goed genoeg, op die twee functies na. De 645 en 745 boden geen meerwaarde, dus ik ben voor een 945 gegaan.
Nu heb ik een horloge met functies die ik nooit gebruik, maar ik ben wel heel blij met de keuze voor dit model. De kaartfunctie heeft me al een paar keer uit de brand geholpen. Vooral bij trailrunnen in een onbekend gebied, met een route die je van internet geplukt hebt, kan het heel handig zijn om te zijn waar paden/wegen/rivieren etc zijn.
JoghoJogho @Vihaio3 maart 2023 10:59
Voor trailrunners is het inderdaad een heel ander verhaal want dan is de barometer een pluspunt en de navigatie via de gedetailleerde offline kaarten eigenlijk wel een must. Ik bedoelde met hardlopers de mensen die 3x per week een paar kilometer gaan hardlopen.
Vihaio @JoghoJogho3 maart 2023 13:05
Ah ja, dan is een 2xx prima.
RepareerDroid @Vihaio3 maart 2023 17:00
De 2xx serie heeft sinds de 255 ook een barometer.
CaptainKansloos @Burns2 maart 2023 14:49
Levensduren van ongeveer 6-7 jaar worden door Garmin voor de batterij aangegeven, die eigenlijk niet te vervangen zijn. En dan is 600 euro / 6 jaar wel een dure hobby.
Het is natuurlijk een heel bedrag, maar voor een device wat je 24/7 kunt dragen en dat uitgebreide ondersteuning biedt in sportprestaties valt dat wel te overzien. Afhankelijk van hoe dik je portomonnee is natuurlijk.

Ik heb onlangs na ~4 jaar oud Amazfit horloge vervangen voor een Garmin FR945 (voor 280 aangeschaft). Als ik daar weer 4 jaar mee vooruit kan, dan ben ik een tevreden gebruiker. Op een smartphone schrijf ik meer af. Laat staan een fiets GPS unit oid. Of nog erger; ga eens mountainbiken als hobby... Het heeft nogal wat te lijden bij dagelijks gebruik, dus na een jaar of 5 a 6 verwacht ik dat ze vrij ver 'op' zijn.

Kost wat; hobbies...
Zer0 @Burns2 maart 2023 22:23
En dan is 600 euro / 6 jaar wel een dure hobby. Dan moet je een liefhebber zijn, als je hem uitsluitend tijdens het rennen gebruikt. Of inderdaad breder gaan gebruiken om te betalen en in dagelijks leven gebruiken.
Het is gewoon een functioneel horloge, met een lange batterij duur, dus je kunt hem gewoon de hele dag (en nacht) gebruiken (en dat zou je ook moeten doen om er goed gebruik van te maken). En dan is die 100 euro per jaar ongeveer net zo duur als een Netfix abbo. In mijn ogen geen dure hobby, mijn meeste hobbies kosten een stuk meer per jaar...
JWHtje 2 maart 2023 13:19
Mooie review!
Ik mis alleen het draagcomfort mbt de 955. De 955 is al een redelijk 'lomp' sporthorloge, en geloof dat deze zelfs nog groter is.
Zijn er foto's waarin je beide watches om je pols hebt zitten ter vergelijking?
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @JWHtje2 maart 2023 13:43
Goeie, ik zal daar vanavons nog een foto van maken en toevoegen. De FR965 is inderdaad iets groter dan de 955, maar niet veel.

[Reactie gewijzigd door Eric van Ballegoie op 22 juli 2024 14:40]

Ghost81 @Eric van Ballegoie2 maart 2023 15:58
Ik ben ook wel benieuwd naar de vergelijking met de Venu 2. De dikte van de FR 965 is significant minder dan de Epix 2 (het andere horloge van Garmin met OLED) en weer net wat dikker dan de Venu 2 (ook Garmin & OLED).

Ik vind het OLED scherm van de Venu 2 erg fijn, maar mis de extra hardloopstatistieken van de FR serie. De Epix 2 heb ik serieus overwogen, maar die vind ik gewoon te lomp rond mijn pols. Ik heb de hoop dat deze FR 965 een mooi compromis is: niet te lomp om de pols (vergelijkbaar met de Venu 2 45mm), OLED en uitgebreidere sportcijfers dan de Venu 2. Als bonus de navigatiekaarten.

Zelfs t.o.v. de FR 955 lijkt mij de FR 965 redelijk wat slanker om de pols vallen op basis van de (gelekte) foto's die ik heb gezien. Een verschil van 1.2 mm dikte is echt niet te verwaarlozen denk ik.

Kortom: de functies tussen de FR 955 en FR 965 verschillen misschien niet veel en de nadruk wordt gelegd op het OLED scherm, maar de vormfactor lijkt mij ook een belangrijke factor. Ben benieuwd hoe die zich in de praktijk verhoud tussen de Epix 2, FR 965 en Venu 2 (45mm).
J_van_Ekris
@Ghost819 maart 2023 16:28
de functies tussen de FR 955 en FR 965 verschillen misschien niet veel en de nadruk wordt gelegd op het OLED scherm, maar de vormfactor lijkt mij ook een belangrijke factor. Ben benieuwd hoe die zich in de praktijk verhoud tussen de Epix 2, FR 965 en Venu 2 (45mm).
Zie https://www.dcrainmaker.c...differences-detailed.html
JWHtje @Eric van Ballegoie2 maart 2023 13:44
Thanks :)
jap85 @Eric van Ballegoie31 maart 2023 15:01
Is het al gelukt om deze foto's te maken?
canonball @JWHtje2 maart 2023 13:25
De behuizing heeft de zelfde diameter als de 955 (die wel groter is dan de 945).
Het display is wel groter, door de dunnere rand is de behuizing het zelfde.
De dikte is minder.
JWHtje @canonball2 maart 2023 13:27
Geloof niet helemaal.

Forerunner 965:
47.2 x 47.2 x 13.2 mm

Forerunner 955:
46.5 x 46.5 x 14.4 mm

Forerunner 265:
46.1 x 46.1 x 12.9 mm

Forerunner 255:
45.6 x 45.6 x 12.9mm

Edit:
Forerunner 265 & 255 toegevoegd

[Reactie gewijzigd door JWHtje op 22 juli 2024 14:40]

Onno ! @JWHtje2 maart 2023 16:00
En de Forerunner 265S:
41,7 x 41,7 x 12,9 (mm)
canonball @JWHtje2 maart 2023 13:34
ah, je hebt gelijk
Ralph84 2 maart 2023 14:53
Duur en alleen voor de sportieve look.

Dat is jammer met Garmin, alle watches zien er niet uit om casual te dragen .Ze zijn vaak ook nog eens erg duur en ze hebben zoveel modellen dat ik niet eens welke ik zou moeten halen.

Voor een sporter die deze puur voor cardio draagt of een sportievere smaak heeft voor hedendaags, dan zou hij wellicht ideaal zijn.
CaptainKansloos @Ralph842 maart 2023 15:08
Dat is nogal kort door de bocht. Over smaak valt niet te twisten, maar Garmin is zeker niet 'alleen voor de sportieve look'. Er wordt - afhankelijk van het model - een karrevracht aan sport / gezondheid inzicht verschaft. Wat je daar precies mee kunt of wil; dat is een andere discussie.
Sissors @Ralph842 maart 2023 16:26
Kan je een voorbeeld geven van wat je bedoelt? Als in, welke smartwatch zie jij wel om dagelijks te dragen? Deze specifieke is wat mij betreft een no-nonsense ontwerp. Gewoon een schermpje met een bandje erbij. Ik vind het goed vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Apple Watch, die heeft iets soortgelijks, met grootste verschil dat die een vierkant scherm gebruiken en Garmin een rond scherm, ik vind persoonlijk de ronde mooier, maar goed, dat is mijn voorkeur :) .

Wil je een wat ruiger horloge dan kom je bij de Fenix/Epix serie. Of bijvoorbeeld een Enduro. Nog meer "aanwezige" horloges vind je in de Marq serie, maar goed, die zijn wel een andere prijsklasse.
J_van_Ekris
@Ralph843 maart 2023 08:51
Dat is jammer met Garmin, alle watches zien er niet uit om casual te dragen.
De Venu reeks is erg subtiel, zeker de kleinere varianten. Of, als je zonder GPS kunt, de Vivomove. Kan je smaak niet zijn, maar die zijn erg goed casual te dragen.
PatrickC
@Ralph844 maart 2023 07:34
Je weet dat er meer dan alleen Forerunners zijn bij Garmin? Een Venu, Fenix of Epix zijn prima casual te dragen. En dan heb je nog de Marq, maar die is inderdaad erg duur.
Prosperot 2 maart 2023 17:01
Het grote probleem van eerder Foreunners is dat je real-time snelheid (dus tijdens het rennen) zeer onnauwkeurig was. Is dat met de verbeterde GPS ontvangst nu eindelijk in orde??
Dat zou voor mij wel een goed argument zijn voor een upgrade vanaf mijn huidige 745

[Reactie gewijzigd door Prosperot op 22 juli 2024 14:40]

iqcgubon @Prosperot3 maart 2023 10:01
De 955 heeft multi-band GPS en die is echt belachelijk accuraat. Als ik door een straat loop, en dan terug aan de andere kant zie je echt duidelijk twee lijnen op de kaart.
Prosperot @iqcgubon3 maart 2023 10:47
Dat heb ik met mn 745 ook, maar hoe goed werkt tijdens het rennen het"tempo" veld. Dit wordt helaas nooit getest
..
Buur75 @iqcgubon5 maart 2023 17:47
Ja dat is dan ook het minste wat je van een GPS-apparaat mag verwachten.
Maar je moet het ook eens in het bos proberen. Kan je lache!
m0ridin
@Prosperot3 maart 2023 13:37
Met de 955 in ieder geval redelijk...

De instant pace is heel stabiel met in ieder geval multimode sattelieten aan, enige punt is dat het in 5s increments gaat dus niet op de seconde nauwkeurig. Aan de andere kant, zo zinnig is dat nou ook weer niet dus die 5s is voor mij prima.

Maar de keren dat ik het getest en erop gelet heb was de pace in ieder geval stabiel en redelijk responsief (als in, het is niet dat je METEEN je nieuwe pace ziet als je een sprintje trekt... er blijft een buffer van een aantal secvonden in zitten)
maarte997 2 maart 2023 14:36
Ik ben even in de war. Er is dus een 265 gelanceerd? Ik kom hem regelmatig in deze review tegen, maar las er nog geen eigen artikel/aankondiging over. Dat verrast me dus wel wat.
Zelf ben ik aan het kijken naar de 255. Na maanden niet beschikbaar te zijn geweest, is hij sinds november (relatief?) goed beschikbaar (enkel bij Bol en Garmin). Echter, de prijs t.o.v. de 245... Ik ben nog steeds wachtende op een prijsdaling. Ik heb alvast de indruk dat dit model nooit écht goed uit de startblokken is geraakt.
En nu is er plots de aankondiging van de 265. En die lapt er nog eens 150 euro bij qua adviesprijs. Ik sta wat perplex... Hoe kan een model van 500 euro een model van 350 euro opvolgen?
Burns @maarte9972 maart 2023 14:59
Voor goedkopere prijzenL Garmin's zijn met name in het najaar in de aanbieding op Garmin's verjaardag (mid sept) en black friday e.d. ING-rentepunten heeft ook vaak goede Garmin aanbiedingen, als je a de punten kan krijgen en b dat ze beschikbaar zijn.
CaptainKansloos @maarte9972 maart 2023 15:03
De 265 wordt de komende paar jaar wss gewoon naast de 255 gevoerd, zodat je de keuze blijft houden tussen OLED en transflactive. Ik denk dat OLED marketing technisch gewoon een betere kans maakt.

Transflective was altijd superieur aan OLED qua batterij verbruik, maar over het algemeen als 'minder mooi' ervaren door de gemiddelde gebruiker. Als dat verschil voor het grootste deel wegvalt, dan lijkt me dat een zinnig argument.

En de meeste smartwatch reviews die ik zie , gaan vooral over de looks (van het scherm), niet zo zeer wat je er in _detail_ mee kunt.. Want hoewel de FR lijn vooral gericht is op 'hardcore' lopers / sporters, zal er vast nog wel een stukje markt aandeel liggen van gebruikers die wel een dergelijk horloge willen 'voor de heb' maar het scherm 'niet mooi genoeg' vonden. Hebben ze dat marktaandeel dan toch ook maar weer afgedekt. Want OLED an sich was met bv. de VENU (2) lijn ook al gevuld, maar bieden weer minder uitgebreide sport metrics.

Ze bieden dus vooral heel veel keuze. Mss wel een beetje 'verwarrend veel keuze' maar dat is ook een beetje smaak denk ik.
DaemonAngel 2 maart 2023 13:30
Met een release prijs van 650 euro moet je al wel heel gehecht zijn aan het lagere gewicht dan de Garmin epix, dewelke nu voor 650 euro te koop is.

Garmin maakt het verschil in prijs tussen de 200 en 900 reeks wel heel klein.
Ik begrijp het proberen up sellen van een duurder model, maar er is wel een groot gat gekomen onderaan dewelke naar mijn mening niet goed genoeg door de 50 reeks gevuld wordt en ruimte laat aan de concurrentie.
Sneezzer @DaemonAngel2 maart 2023 14:25
Dat is wel een beetje appels met peren vergelijken. De 945 lte is ook bijna gelijk op touch en oled na. De epix is alweer een ouder model, Garmin wil met de 965 gewoon de optie van oled bieden verder kun je de 955 kopen als je geen oled wilt en de 945lte als je geen touch wil maar verder wel dezelfde features en sensoren.
La1974 @Sneezzer3 maart 2023 17:34
Waar koop jij een Epix voor 650 euro?
Sneezzer @La19743 maart 2023 20:45
https://www.amazon.de/Gar...26517785&psc=1&th=1&psc=1

Bijvoorbeeld.
Toch ben ik dan blijer met een 945lte voor 350,-
La1974 @Sneezzer4 maart 2023 14:24
Bizar weer die prijsverschillen tussen de verschillende landen waar Amazon actief is. Bij Amazon NL gewoon 719 euro 8)7
DaemonAngel @Sneezzer3 maart 2023 10:30
De epix een ouder model noemen is wel wat een stretch.
Dit is nog steeds bij de meest uitgebreide lijn binnen Garmin met de nieuwste sensoren.

Op touch en oled na is wel een appel en een peer vergelijken.
Epix heeft de meest uitgebreide functies binnen het Garmin gamma en oled en touch.
De 945 is een oud model.
jap85 @DaemonAngel3 april 2023 08:46
965 heeft ook nog eens een groter en hogere resolutie scherm dan de Epix en dus ook betere screen to body ratio. Dus naast het gewicht en slankere kast nog een reden om om de 965 te verkiezen boven de Epix. 965 ziet er dankzij de titanium rand ook weer een stukje meer premium uit. Voor mij een no brainer iig.

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