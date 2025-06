Bloomberg: Apple schrapt banen bij Books- en News-teams

Apple schrapt ongeveer honderd banen in de digitalservicestak van het bedrijf. Het gaat met name om werknemers die betrokken zijn bij Apple Books en Apple News. Dat claimt persbureau Bloomberg. Het is voor zover bekend de vierde ontslagronde van de iPhone-maker dit jaar.

Volgens Bloomberg vallen de meeste ontslagen bij het team dat verantwoordelijk is voor de Apple Books-app en de digitale boekenwinkel van het bedrijf. Apple schrapt daarnaast banen bij onder meer het team dat Apple News beheert. Getroffen medewerkers zijn naar verluidt dinsdag op de hoogte gebracht.

Apple haalde in boekjaar 2023 een recordomzet uit zijn servicesdivisie, waaronder naast Apple Books en Apple News ook onder meer de App Store, Apple Music, Apple TV+ en Apple Arcade vallen. Het persbureau zegt dat de digitaleboekenapp inmiddels een minder grote prioriteit is geworden voor Apple. Volgens de anonieme bronnen die Bloomberg aanhaalt, geldt dat niet voor Apple News. De ontslagronde is 'geen teken' dat er minder aandacht aan de News-app wordt besteed.

Voor zover bekend is het de vierde keer dit jaar dat Apple personeel ontslaat in het kader van bezuinigingen. Zo ontsloeg het bedrijf onder andere honderden medewerkers die aan het inmiddels geschrapte Apple Car-project werkten. Ook vielen er naar verluidt ontslagen toen de ontwikkeling van een Apple Watch met microledscherm werd stopgezet.