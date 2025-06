X werkt aan eigen videoconferentieplatform Conference

X werkt aan X Conference, een videoconferentieplatform dat een alternatief moet vormen voor diensten als Google Hangouts, Zoom en Microsoft Teams. Het is niet duidelijk wanneer de dienst beschikbaar komt voor openbaar gebruik.

X-ontwikkelaar Chris Park kondigde de dienst aan en zegt dat hij er met collega's al mee heeft vergaderd. Ceo Elon Musk heeft Parks tweet geretweet. Er is nog niet veel duidelijk over de dienst, wel spreekt Park over 'minimale feedback'. Als voorbeelden noemt hij betere notificaties wanneer iemand deelneemt aan een gesprek of dit verlaat, en de mogelijkheid om specifieke sprekers vast te zetten, zodat het scherm niet continu naar andere sprekers gaat. Musk heeft vaker aangegeven meer mogelijkheden in X te willen bouwen.

First ever 𝕏 Conference meeting with some of my great @X and @XDevelopers teammates.



Already a really strong alternative to Google Hangouts, Zoom, AWS Chime, and certainly... Microsoft Teams 🤠



Minimal feedback that is likely coming:

