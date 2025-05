X lijkt Grok te trainen op gebruikersdata en publieke posts via opt-out

X lijkt voor alle gebruikers heimelijk te hebben ingeschakeld dat hun data wordt gebruikt om AI-taalmodel Grok te trainen. Gebruikers moeten dat zelf uitschakelen. Het is opvallend dat ook gebruikers in de EU onder dat beleid vallen, terwijl het onduidelijk is of dat wettelijk is toegestaan.

Gebruikers van X hebben opgemerkt dat er een nieuwe feature in de instellingen van het sociale netwerk zit. Het gaat om een vinkje waarmee gebruikers automatisch toestemming geven dat hun posts, interacties en 'inputs' worden gebruikt om Grok te trainen. Grok is een chatbot van X die abonnees met een Premium- of Premium+-abonnement kunnen gebruiken. De chatbot wordt niet door X gemaakt, maar door xAI, een ander bedrijf van Elon Musk.

X verwijst naar een algemene pagina over Grok. Daar staat expliciet op dat Grok-1, het eerste taalmodel, niet op X-data en -posts is getraind. Dat gaat dus veranderen, waarschijnlijk in een volgende versie van het llm. X zegt dat data om die reden mogelijk ook met xAI wordt gedeeld, wat dus een ander bedrijf is dan X.

Het is vooral opvallend dat de functionaliteit standaard lijkt te zijn ingeschakeld voor alle gebruikers, hoewel X en Elon Musk er publiekelijk niets over hebben gezegd. Het is de vraag of dat wettelijk is toegestaan. Veel andere bedrijven die llm's uitbrengen op basis van gebruikersdata zijn huiverig dat in Europa te doen vanwege de wet. Met wetten zoals de Digital Markets Act en de AVG moet het voor bedrijven moeilijker worden llm's te trainen op gebruikersdata, ook al is die data openbaar beschikbaar, zoals posts op X. Meta besloot eerder deze maand zijn nieuwe taalmodellen niet in de EU uit te brengen. Apple deed hetzelfde met Apple Intelligence.