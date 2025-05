X komt met AI-gegenereerde samenvattingen van posts over trending onderwerpen

X heeft een functie toegevoegd die trending onderwerpen samenvat op basis van posts van gebruikers. Hiervoor wordt de chatbot Grok van Elon Musks AI-bedrijf xAI gebruikt. De functie is momenteel beschikbaar voor Premium-gebruikers in de VS.

Op de 'Voor jou'-pagina zijn voor betalende gebruikers nu kolommen te zien met onderwerpen die trending zijn op het platform, schrijft het sociale medium. Als ze daarop klikken, kunnen ze in een AI-gegenereerde samenvatting lezen waarom het onderwerp de gemoederen bezighoudt. AI-bot Grok gebruikt posts van gebruikers over deze onderwerpen om de samenvattingen te genereren. Onder de samenvatting worden X-posts getoond over het onderwerp in kwestie.

Ook als het trending onderwerp een specifiek nieuwsartikel betreft, maakt Grok de samenvattingen enkel op basis van de gesprekken van gebruikers, en niet op basis van de artikeltekst. Dat laat Elon Musk weten aan CNBC-journalist Alex Kantrowitz. Een werknemer van xAI zegt tegen de journalist dat zijn team bezig is 'om Grok nieuwsberichten te laten begrijpen puur op basis van posts op X'. Wel moet het uiteindelijk de bedoeling worden dat er in de samenvattingen doorverwezen wordt naar 'relevante posts', waaronder eventuele nieuwsartikelen. Momenteel worden er nog geen bronnen gedeeld in de samenvattingen.