Nintendo stopt ondersteuning voor sociaal medium X op Nintendo Switch

Nintendo stopt met de integratie van functies van het sociale medium X voor de Nintendo Switch. Gebruikers kunnen geen screenshots en andere content meer direct delen via het voormalige Twitter.

Met de introductie van Switch-update versie 18.1.0 is het dus niet meer mogelijk om content direct te delen op X. Ook de link met het platform via het Friend Suggestions-menu wordt niet meer ondersteund. Nintendo kondigde het stoppen van de X-ondersteuning eerder dit jaar al aan. Het bedrijf waarschuwt dat Facebook-integratie voor de Switch mogelijk op een later moment ook gestopt wordt.

De Japanse gamegigant geeft geen reden voor het stoppen van de X-ondersteuning op de Switch. Na de overname van het platform door Elon Musk stopten Xbox en PlayStation overigens ook al met het ondersteunen van sociale functies voor het sociale medium. Volgens Wired had dat te maken met de door Musk geïntroduceerde verhoogde api-kosten. Het zou een bedrijf tot 42.000 dollar per maand kosten om deze functies te blijven gebruiken.