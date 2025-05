Oekraïense ministerie kondigt AI-gegenereerde woordvoerder Victoria Shi aan

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken start met het gebruik van een met AI gegenereerde woordvoerder genaamd Victoria Shi. De kunstmatige woordvoerder moet de media en burgers officieel te woord staan met 'geverifieerde informatie'.

Op X deelt het ministerie een video van Shi en benadrukt dat er bij iedere officiële communicatie met behulp van Shi een QR-code getoond wordt. Deze code stuurt gebruikers naar de officiële website van de Oekraïense overheid. Op deze manier moet de legitimiteit van de beelden bewezen worden.

In een persbericht zegt het ministerie dat er voor een AI-gegenereerde voorlichter is gekozen om tijd en middelen te besparen: "Echte diplomaten kunnen zich zo concentreren op andere taken", zo blijkt uit een vertaling van het bericht. Ook de oorlog met Rusland speelt hierbij een rol.

Victoria Shi is wat uiterlijk en stemgeluid gebaseerd op de Oekraïense zangeres en influencer Rosalie Nombre, die haar gelijkenis pro bono aan de overheid zou hebben gegeven. De voornaam van de AI-persoon is volgens het ministerie een verwijzing naar 'de victorie van Oekraïne' en de achternaam verwijst naar de Oekraïense schrijfwijze van de afkorting voor kunstmatige intelligentie, namelijk Шi. Verder laat de overheid van het land weten dat er is samengewerkt met de ngo's The Game Changers en Nazovni Tech.

👋 Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!



For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku