Socialemediaplatform X laat gebruikers blauwe vinkjes niet meer verbergen

X-gebruikers kunnen binnenkort hun blauwe vinkje niet meer verbergen, ongeacht of ze een Premium-abonnement hebben of niet. Eerder deze maand bracht het platform de gratis blauwe vinkjes terug voor gebruikers met veel volgers.

Verschillende gebruikers hebben de wijziging donderdag opgemerkt, waaronder ontwikkelaar Nima Owji van het account X Alerts. Waarom de wijziging is doorgevoerd, is niet duidelijk. Begin april kregen accounts met meer dan 2500 geverifieerde volgers een gratis blauw vinkje. Voorheen konden X-gebruikers alleen een vinkje krijgen als ze een Premium-abonnement hadden.

Niet iedereen is blij met de verandering. Door het blauwe vinkje kan het lijken alsof de gebruikers een Premium-abonnement hebben, terwijl ze er bijvoorbeeld bewust voor gekozen hebben om geen abonnement te nemen. Er is namelijk geen verschil tussen het vinkje bij een Premium-abonnement en het vinkje dat wordt toegekend bij veel geverifieerde volgers.

BREAKING: #X seems to be removing the ability to hide the verification checkmark! pic.twitter.com/1Kn2OU4puj