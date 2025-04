Electronic Arts: Geen nieuwe Dead Space-game in de maak

Electronic Arts heeft voorlopig geen plannen voor een nieuwe Dead Space-game. Eerder deze week ging een gerucht dat de ontwikkeling van een Dead Space 2-remake was stopgezet. EA zegt echter dat die vermeende ontwikkeling nooit heeft plaatsgevonden.

De beslissing om niet te werken aan een nieuw Dead Space-spel was al in het voorjaar van 2023 genomen, schrijft Bloomberg-journalist Jason Schreier. De remake van de eerste Dead Space kwam op 27 januari van dat jaar uit. EA vond echter dat de verkoopcijfers van de game 'niet aan de verwachtingen voldeden', zeggen anonieme bronnen tegen Schreier.

Motive Studio, de ontwikkelaar van de Dead Space-remake, zou nog met ideeën zijn gekomen voor een nieuw gedeelte in de Dead Space-serie, maar uiteindelijk is daar niets mee gedaan. Sinds afgelopen zomer werkt een groot deel van het Dead Space-team aan andere projecten.

De eerste Dead Space-game kwam uit in 2008 voor de PlayStation 3, Xbox 360 en Windows. Drie jaar later verscheen Dead Space 2 en het derde deel kwam uit in 2013. Bijna tien jaar later verscheen de remake van Dead Space 1.