Baldur's Gate III wint Bafta-award voor de Beste Game van 2023

De rpg Baldur's Gate III heeft bij de jaarlijkse Bafta Game Awards vijf prijzen binnengesleept, waaronder die in de categorieën Beste Game. Andere opmerkelijke prijswinnaars zijn onder andere Alan Wake 2, Viewfinder en Super Mario Bros. Wonder.

De prijzen zijn donderdagavond uitgereikt en inmiddels is de volledige lijst van winnaars gepubliceerd. Het was de twintigste keer dat de Bafta Game Awards werden gehouden. Baldur's Gate III heeft gewonnen in categoriën Best Game, Music, Narrative, EE Player's Choice en Best Supporting Role. De laatstgenoemde award ging naar Andrew Wincott, die de rol van de duivel Raphael vertolkt in de game.

Na Baldur's Gate III komen survivalhorrorgame Alan Wake 2, de indiegame Viewfinder en platformer Super Mario Bros. Wonder op een gedeelde tweede plaats met elk twee awards. Het is niet de eerste keer dat Baldur's Gate III in de prijzen valt. Het spel is bekroond als Game of the Year door The Game Awards in december. Daarnaast won het in acht andere categoriën.