Chipmaker Nexperia is getroffen door ransomwareaanval

De Nederlandse chipmaker Nexperia is het slachtoffer geworden van een ransomwareaanval. De criminelen achter de aanval dreigen alle gestolen vertrouwelijke informatie van het bedrijf te publiceren als Nexperia geen losgeld betaalt.

Nexperia heeft vrijdag aan RTL Nieuws bevestigd dat het bedrijf de afgelopen maand getroffen is door ransomware, maar wil nog weinig informatie delen over de hack. Wel is de hack al gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is er een onderzoek gaande. "We hebben onmiddellijk actie ondernomen en de betrokken systemen losgekoppeld", zegt Nexperia.

De hackers zijn onderdeel van een relatief nieuwe groep genaamd Dunghill, schrijft RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek naar de hack. Ze zouden honderden gigabytes aan vertrouwelijke informatie hebben gestolen, waaronder handelsgeheimen, ontwerpen van chips en klantgegevens. Dunghill heeft al enkele tientallen vertrouwelijke documenten gepubliceerd op het darkweb om zijn claim te onderbouwen. RTL Nieuws zegt de documenten te hebben geverifieerd. Het is niet bekend hoeveel losgeld de groep heeft geëist.