Voormalige Google Deepmind-ontwikkelaars brengen bèta AI-muziektool Udio uit

Een groep voormalige Google Deepmind-ontwikkelaars heeft woensdag de bètaversie van zijn AI-muziektool Udio uitgebracht. Door prompts in te voeren kunnen gebruikers zelf muziektracks genereren.

De ontwikkelaars laten op het socialemediaplatform X zien wat hun tool kan. Met de app kunnen gebruikers tracks maken 'in hun favoriete muziekstijlen'. Udio kan ook zang genereren in verschillende talen, waaronder Japans en Russisch. Om een track te maken, typt de gebruiker eerst een prompt in, net als bij de muziektool Suno. Op basis daarvan maakt Udio twee verschillende tracks. Daarna kan de gebruiker verder aan de slag met de track, door bijvoorbeeld songteksten of meer tags toe te voegen.

De tool is momenteel gratis en gebruikers kunnen tot 1200 tracks per maand maken. De ontwikkelaars werken voorlopig voornamelijk aan het verbeteren van de geluidskwaliteit en het toevoegen van meer talen. Op den duur komen er ook meer tools beschikbaar voor muzikanten, waaronder de mogelijkheid om gemakkelijk externe tracks te voegen.

Introducing Udio, an app for music creation and sharing that allows you to generate amazing music in your favorite styles with intuitive and powerful text-prompting.



1/11 pic.twitter.com/al5uYAsU5k