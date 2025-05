ASRock toont passief gekoelde RX 7900 XT- en XTX-gpu met vapor chamber-heatsinks

ASRock heeft twee passief gekoelde versies van de Radeon RX 7900 uitgebracht. De Radeon RX 7900 XT en 7900 XTX Passive hebben een vapor champer-heatsink en een metalen backplate voor extra ondersteuning.

ASRock schrijft dat er een passief gekoelde AMD Radeon RX 7900 XT 20GB en een RX 7900 XTX 24GB op de markt komen, al zegt het bedrijf voorlopig nog niks over prijzen en beschikbaarheid. Beide modellen hebben een vapor chamber-heatsink en aluminium fins die over de hele lengte van de gpu lopen. De backplate van de gpu's is van metaal voor meer stabiliteit. De gpu wordt van stroom voorzien met een enkele 12-pinsaansluiting die aan de achterkant van de kaart zit.

De videokaarten lijken, gezien hun ontwerp met passieve heatsink, vooral bedoeld te zijn voor gebruik in servers of andere high-endsystemen die op zichzelf al veel airflow hebben. De kaarten zullen dan ook niet geschikt zijn voor gebruik in een doorsnee pc. De fabrikant zegt niet expliciet of het gaat om gpu's voor consumenten of voor zakelijke gebruikers gaat, maar zinspeelt op dat laatste. Niet alleen het ontwerp lijkt daarop te duiden, maar ASRock noemt ook de mogelijkheid meerdere Passives naast elkaar te installeren. Het bedrijf deelt geen adviesprijzen van de videokaarten.