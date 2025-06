Begin dit jaar bracht Nvidia zijn GeForce RTX 4070 Super uit en al snel kwam AMD met zijn antwoord in de vorm van de Radeon RX 7900 GRE. Beide kampen verscherpten met dit aanbod de prestaties per euro die je als koper krijgt, en beide modellen zijn erg geschikt om mee te gamen op 1440p met een hoge refreshrate. Omdat de prijzen van de RX 7900 GRE lager liggen dan die van de RTX 4070 Super, is de prijs-prestatieverhouding van deze kaart beter, mits je niet al te veel gebruikmaakt van raytracing. Deze Radeon is dan ook een van de aanraders in onze Videokaart Best Buy Guide voor 1440p. In deze round-up bekijken we welke van de RX 7900 GRE's het interessantst zijn.

De GRE is net als de RX 7900 XT gebaseerd op de Navi 31-gpu en heeft bijna evenveel compute-units als zijn grotere broer, maar de geheugenbus en de Infinity Cache zijn gelijk aan die op de RX 7800 XT. Dat komt doordat de GRE, net als de RX 7800 XT, over vier mcd 's beschikt. Bij de RX 7900 XT en XTX zijn dat respectievelijk vijf en zes mcd's, wat een bredere geheugenbus en meer cachegeheugen oplevert. De totale geheugenbandbreedte is op de GRE door een lagere geheugensnelheid zelfs lager dan die van zijn kleinere broertje, tegenover 33 procent méér compute-units dan op de RX 7800 XT.