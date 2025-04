ASRock introduceert ‘s werelds eerste AMD-videokaarten met 12Vhpwr-connector

ASRock heeft 's werelds eerste AMD-videokaarten met een 12Vhpwr-connector geïntroduceerd: de AMD Radeon RX7900-gpu's uit de Creator-reeks van het bedrijf. Beide videokaarten beschikken over een vaporchamber en een 'blower'-fan en nemen twee slots in beslag.

De RX 7900 XT Creator beschikt over dezelfde specificaties als de reguliere Radeon 7900 XT. Dat wil zeggen dat de videokaart 20GB aan GDDR6-vram aan boord heeft, 84 compute units en een 320bit-geheugenbus. De boostclock ligt op 2395MHz, terwijl de kloksnelheid in games op 2025MHz komt te liggen. De basiskloksnelheid van de reguliere RX 7900 XT ligt op 1387MHz.

ASRock heeft de RX 7900 XT Creator uitgerust met een 'blower'-fan, een vaporchamber en metalen backplate. De afmetingen van deze videokaart bedragen volgens de specsheet 312x111x39mm en de gpu neemt volgens de fabrikant twee slots in een pc-behuizing in beslag. De ASRock RX 7900 XT Creator beschikt naar verluidt over een 12Vhpwr-connector en de fabrikant raadt een voeding van 750W aan.

ASRock Radeon RX 7900 XT Creator 20 GB

De RX 7900 XTX Creator beschikt net als zijn officiële tegenhanger over 24GB aan GGDR6-vramgeheugen. Deze videokaart kan op 96 compute units rekenen, een 384bit-geheugenbus en een geheugenbandbreedte van 960GB/s. De boostclock ligt op ongeveer 2498MHz, terwijl de gameclock op 2365MHz komt te liggen. De basiskloksnelheid van de reguliere RX 7900 XT ligt op 1929MHz.

ASRock heeft de RX 7900 XTX Creator met een 'blower'-fan, vaporchamber en een metalen backplate uitgerust. Dat blijkt uit de specsheet. De afmetingen van de ASRock RX 7900 XTX Creator bedragen 312x111x39mm. De videokaart neemt twee slots in beslag. De gpu beschikt over een 12Vhpwr-connector en ASRock raadt een voeding van 800W aan.

ASRock Radeon RX 7900 XTX Creator 24 GB

Op dit moment zijn de twee videokaarten de ‘s werelds eerste AMD-gpu’s met een 16-pins 12Vhpwr-connector. Deze aansluiting is ontwikkeld als reactie op het steeds hoger wordende stroomverbruik van uitbreidingskaarten, zoals videokaarten. Deze zestienpinsconnector, met twaalf pinnen voor de stroomtoevoer en vier voor communicatie, kan binnen de ATX 3.0-specificatie minimaal 600W vermogen leveren. Nvidia heeft de connector eind 2022 in gebruik genomen. Dat gebeurde bij de introductie van de RTX 3000 Founders Edition-kaarten. Kort na de introductie van de connector onstonden er enkele problemen met de aansluiting. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de toenmalige problematiek.