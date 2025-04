Gerucht: Nvidia werkt aan Titan-videokaart op basis van Blackwell-architectuur

Nvidia werkt naar verluidt aan een Titan-videokaart op basis van de Blackwell-architectuur. Dat vertellen verschillende bronnen op sociale media. Het zou de eerste Titan-videokaart zijn sinds 2018.

RedGamingTech vertelt in een video die maandag gepubliceerd is, dat Nvidia aan de videokaart werkt. Veel technische informatie is er nog niet. De nieuwe videokaart is volgens RedGamingTech ongeveer 63 procent sneller dan de huidige RTX 4090 en ongeveer 10 procent sneller dan de verwachte RTX 5090. Die laatste beschikt volgens eerdere geruchten over 28GB GDDR7-geheugen op een 448bit-geheugenbus. De GB202-gpu die gebruikt wordt, beschikt volgens de bekende leaker @kopite7kimi echter over een 512bit brede bus. Dat betekent dat de Titan tot 32GB GDDR7-geheugen zou kunnen bevatten. Het is echter niet zeker of de videokaart op de markt komt. Eerder werkte Nvidia ook aan een Titan op basis van de Ada Lovelace-architectuur. Die is uiteindelijk niet op de markt gekomen.