Nvidia werkt aan RTX 3050 A-laptop met Ada Lovelace-gpu uit RTX 40-serie

Nvidia werkt aan een nieuwe RTX 3050-videokaart voor laptops, maar in plaats van een Ampere-gpu zou die op een gpu met de Ada Lovelace-architectuur van de RTX 40-serie draaien. Nvidia bevestigt dat die kaart er komt, maar nog niet wat het bedrijf daarmee van plan is.

Nvidia bevestigt de komst van de GeForce RTX 3050 A aan Notebookcheck. Dat doet het bedrijf nadat er eerder informatie was opgedoken in de PCI ID-database van een RTX 3050-gpu voor laptops op basis van een AD106-die. Dat is de Ada Lovelace-architectuur, die Nvidia pas later in de RTX 40-serie introduceerde.

Het is nog niet bekend wat dat in de praktijk betekent. Andere gpu's op basis van de AD106, zoals de RTX 4060 Ti en de RTX 4070 voor laptops, hebben bijvoorbeeld 4608 CUDA-cores. Nvidia bevestigt echter dat dat in de nieuwe RTX 3050 A flink wordt teruggeschroefd. Die krijgt 1792 CUDA-cores, zegt het bedrijf. Nvidia zegt verder dat het gaat om een gpu met 4GB aan GDDR6-vram op een 64bit-geheugenbus. De kaart krijgt verder een tdp van 35 tot 50W.

Nvidia geeft verder weinig details over het model. Er is niets bekend over de release ervan en in welke apparaten die mogelijk terecht zou komen. Ook is niet duidelijk of bepaalde exclusieve features die op de RTX 40-serie zitten, zoals DLSS 3 Frame Generation, voor dit model beschikbaar komen.