Gerucht: Nvidia brengt begin 2024 verbeterde GeForce RTX 4080 uit met AD102-gpu

Nvidia komt 'begin 2024' met een verbeterde versie van de GeForce RTX 4080. Dat beweert leaker MegasizeGPU. Het zou gaan om ofwel een RTX 4080 Ti, of een 4080S. Waar het origineel een AD103-gpu heeft, bevat deze naar verluidt de AD102 van de RTX 4090.

De tgp van de gpu moet volgens MegasizeGPU onder de 450W blijven. Dat is minder dan de tgp van de RTX 4090, al wordt het stroomverbruik waarschijnlijk wel hoger dan de 320W van de 4080. Hoeveel CUDA-cores de videokaart bevat is nog onbekend. De originele RTX 4080 heeft 9728 cores en de 4090 16384, dus het aantal cores bevindt zich vermoedelijk ergens daar tussenin. Verdere specificaties worden niet genoemd, al vermoedt VideoCardz dat de kaart ook qua geheugencapaciteit tussen de 4080 en 4090 in zal liggen. Dat zou betekenen dat de gpu 20GB aan GDDR6x-geheugen krijgt, en een 320bit-geheugenbus.

Volgens de leaker bevindt de krachtigere 4080-gpu zich in dezelfde prijsklasse als het origineel. Die had ten tijde van zijn release een adviesprijs van 1469 euro. MegasizeGPU weet niet of het de 4080S of Ti betreft. Aangezien Nvidia al enige tijd gestopt lijkt te zijn met het aanbieden van 'Super'-varianten van zijn videokaarten, lijkt het echter waarschijnlijker dat het hier gaat om een RTX 4080 Ti.