Nvidia brengt GeForce RTX 4070 op 13 april uit voor 669 euro

Nvidia kondigt zijn GeForce RTX 4070-videokaart voor desktops aan. Deze gpu beschikt over 5888 CUDA-cores en krijgt 12GB GDDR6X-geheugen. De videokaart heeft een adviesprijs van 669 euro en komt op donderdag 13 april beschikbaar.

De Nvidia GeForce RTX 4070 beschikt over een AD104-gpu met 5888 CUDA-cores en 36MB L2-cache. Nvidia claimt dat de videokaart daarmee tot 29Tflops aan shadingrekenkracht biedt. De videokaart beschikt daarnaast over 12GB GDDR6X-geheugen op een 192bit-geheugenbus, net als de RTX 4070 Ti. De totale geheugenbandbreedte bedraagt 504GB/s. De total board power ligt op 200W, hoewel de videokaart volgens Nvidia gemiddeld 186W verbruikt bij het spelen van games.

Nvidia zegt dat de gameprestaties van de RTX 4070 vergelijkbaar zijn met die van de RTX 3080 bij gebruik van DLSS-upscaling zonder Frame Generation. Met die functie worden extra frames geïnterpoleerd met Nvidia's Tensor-cores. Wanneer Frame Generation wel wordt gebruikt, moeten de prestaties gemiddeld 40, 70 en 80 procent hoger liggen dan die van de RTX 3080, 3070 Ti en 3070.

De videokaart is gebaseerd op de Lovelace-architectuur, net als de eerder aangekondigde RTX 4090, 4080 en 4070 Ti. Daarmee ondersteunt de videokaart features als DLSS Frame Generation en shader execution re-ordering. Deze laatstgenoemde functie moet shading in de gpu-pipeline versnellen door workloads in real time te reschedulen om deze zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Met deze architectuur voorziet Nvidia zijn Lovelace-videokaarten ook van meer L2-cache dan voorgaande generaties. De gpu wordt door TSMC geproduceerd op zijn 4N-procedé.

De RTX 4070 komt op donderdag 13 april uit. De videokaart krijgt dan een adviesprijs van 669 euro. De eerste reviews van de RTX 4070 verschijnen op woensdag, tegelijk met de aankondiging. Tweakers heeft geen Founders Edition-reviewsample ontvangen van Nvidia, maar testte woensdag een model van een andere fabrikant.