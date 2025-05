Nvidia's portfolio van de RTX 40-serievideokaarten wordt steeds groter. Het begin van de Ada Lovelace-architectuur trapte af met de RTX 4090 en RTX 4080, waarna de RTX 4070 Ti uitkwam. En nu is het tijd voor de RTX 4070. De videokaart is volgens Nvidia uiterst geschikt voor 1440p-gaming met een hoge refreshrate, en moet bezitters van een RTX 2070 over de streep trekken om te upgraden naar de RTX 4070.

Wel een Founders Edition, maar niet voor Tweakers

In tegenstelling tot zo ongeveer alle andere techpublicaties in Europa had Nvidia geen RTX 4070 beschikbaar voor Tweakers. De Founders Edition van deze fabrikant mocht dus helaas niet zijn weg vinden naar ons testlab, terwijl dat bij de GeForce RTX 4080 nog wel probleemloos lukte. Voor deze review hebben we daarom gebruikgemaakt van Inno3D's RTX 4070, die kort voor het verstrijken van het reviewembargo gelukkig nog in ons testlab kon worden afgeleverd.

Specificaties GeForce RTX 4070

De RTX 4070 is in de basis een tragere versie van de RTX 4070 Ti. Dezelfde AD104-gpu wordt gebruikt, maar voor het nieuwe model zijn er 5888 rekenkernen ingeschakeld, precies evenveel als zijn voorganger en grofweg driekwart van het aantal waar de RTX 4070 Ti over beschikt. De overeenkomsten met de RTX 3070 gaan nog verder omdat er precies evenveel tensorcores, rt-cores en texture-units gebruikt worden. Wel is de geheugenopstelling van de RTX 4070 anders, deze is namelijk juist precies gelijk aan zijn grotere broer: 12GB vram op dezelfde snelheid en gekoppeld aan een even brede geheugenbus. Dit betekent dat er onder de streep meer geheugenbandbreedte per rekenkern beschikbaar is voor de RTX 4070. Het kleinere aantal geactiveerde rekenkernen gecombineerd met de iets lagere kloksnelheden van de gpu zorgt ervoor dat de total graphics power met 200W ook aanzienlijk lager uitkomt dan bij de snellere kaarten uit de RTX 40-serie. De adviesprijs van de RTX 4070 bedraagt 669 euro voor de Benelux. Dat is 29 procent meer dan de adviesprijs van de RTX 3070 toen die in 2020 werd uitgebracht.