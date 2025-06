Gerucht: Nvidia brengt geannuleerde RTX 4080 12GB onder nieuwe naam uit

Nvidia gaat de GeForce RTX 4080 met 12GB geheugen naar verluidt onder een andere naam uitbrengen. Volgens YouTube-kanaal Gamers Nexus worden fabrikanten in elk geval deels vergoed voor reeds geproduceerde dozen voor al geannuleerde gpu's.

Naar eigen zeggen heeft Gamers Nexus 'genoeg gesprekken met bronnen' gehad om aan te nemen dat de geannuleerde RTX 4080 met 12GB geheugen onder een andere naam wordt uitgebracht, vermoedelijk als RTX 4070 of RTX 4070 Ti. De nieuwe naam zou gepaard gaan met een prijsdaling, al noemt de youtuber geen concrete prijzen. De vernieuwde videokaart zou tijdens techbeurs CES in januari van 2023 uitgebracht worden.

Gamers Nexus meldt verder op basis van gesprekken met twee fabrikanten dat Nvidia de kosten van board partners voor reeds geproduceerde dozen voor de betreffende RTX 4080 in elk geval deels vergoed. Het is niet duidelijk in hoeverre het bedrijf verdere kosten compenseert. De voormalige RTX 4080 12GB moet immers onder meer van nieuwe sku-stickers en bios-firmware voorzien moet worden.

Vooralsnog heeft Nvidia zelf niets laten weten over een eventuele release van de betreffende videokaart. Wel benadrukte de fabrikant dat specifiek de naam van de RTX 4080 12GB het probleem was; dit zou voor verwarring kunnen zorgen. Een van de kritiekpunten op de videokaart was dan ook de relatief bescheiden AD104-gpu, die niet zou passen bij het segment waar de RTX 4080 in wordt uitgebracht, wat de theorie van een nieuwe naam bedoeld voor het lager geplaatste segment zou ondersteunen.