Italiaanse webwinkel: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti komt begin januari uit

Een Italiaanse webwinkel heeft een webpagina voor de GeForce RTX 4070 Ti online gezet. De winkel toont een countdown voor een ASUS TUF-kaart, die afloopt op 5 januari. De gpu, die eerder werd aangekondigd als de RTX 4080 12GB, zou tijdens de CES aangekondigd worden.

De productpagina van de ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming 012G verscheen onlangs bij Italiaanse webwinkel Drako.it, merkte techwebsite Wccftech op. De productpagina bevat een beschikbaarheidscountdown die over 31 dagen afloopt, wat neerkomt op 5 januari 2022. De videokaart beschikt over een koeler met drie fans. De gpu heeft daarnaast 12GB GDDR6X-geheugen, hoewel elders op de productpagina foutief 16GB geheugen wordt vermeld.

De listing bij Drako.it lijkt een eerder gerucht te bevestigen. Techwebsite Wccftech meldde in november dat Nvidia de RTX 4070 Ti op 3 januari zou aankondigen, tijdens de CES-beurs in Las Vegas. Reviews zouden op 4 januari volgen en de kaart zou op 5 januari in de winkels verschijnen.

Nvidia kondigde deze videokaart eerder aan als de RTX 4080 12GB, die in november beschikbaar zou komen naast de RTX 4080 16GB. De 12GB-variant werd echter geschrapt na kritiek, omdat die videokaart naast minder geheugen ook een minder krachtige GA104-gpu had. Er gingen al geruchten rond dat Nvidia de videokaart later zou herintroduceren als de RTX 4070 Ti. De kaart beschikt over 7680 CUDA-cores en een 192bit-geheugenbus.

Nvidia GeForce RTX 40-kaarten
Videokaart RTX 4090 RTX 4080 Vermeende RTX 4070 Ti
(geruchten)
Architectuur Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N)
CUDA-cores 16.384 9728 7680
Boostsnelheid 2,52GHz 2,51GHz 2,61GHz
Geheugen 24GB GDDR6X 16GB GDDR6X 12GB GDDR6X
Geheugenbus 384bit 256bit 192bit
Tbp 450W 320W 285W
Releasedatum 12 oktober 2022 November 2022 5 januari 2023
Adviesprijs 1869 euro 1399 euro Onbekend

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 05-12-2022 15:33 64

05-12-2022 • 15:33

64

Lees meer

Nvidia GeForce RTX 4080 16GB Founders Edition

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Nvidia GeForce RTX 4080 Review

15 nov 2022 | met video

Nvidia GeForce RTX 4080 Review

De enige echte 4080

274
Nvidia brengt GeForce RTX 4070 op 13 april uit voor 669 euro
Nvidia brengt GeForce RTX 4070 op 13 april uit voor 669 euro Nieuws van 12 april 2023
Uitgelekte Nvidia-slide toont specificaties GeForce RTX 4070-videokaart
Uitgelekte Nvidia-slide toont specificaties GeForce RTX 4070-videokaart Nieuws van 3 april 2023
'Nvidia begint volgende maanden aan massaproductie RTX 4070 en RTX 4060Ti'
'Nvidia begint volgende maanden aan massaproductie RTX 4070 en RTX 4060Ti' Nieuws van 8 januari 2023
Nvidia brengt in februari vijf GeForce RTX 40-videokaarten voor laptops uit
Nvidia brengt in februari vijf GeForce RTX 40-videokaarten voor laptops uit Nieuws van 3 januari 2023
Nvidia GeForce RTX 4070 Ti komt 5 januari uit voor 799 dollar
Nvidia GeForce RTX 4070 Ti komt 5 januari uit voor 799 dollar Nieuws van 3 januari 2023
Zotac publiceert specificaties drie Nvidia GeForce RTX 4070 Ti-videokaarten
Zotac publiceert specificaties drie Nvidia GeForce RTX 4070 Ti-videokaarten Nieuws van 2 januari 2023
Wccftech: Nvidia RTX 4070 Ti krijgt adviesprijs van 799 dollar
Wccftech: Nvidia RTX 4070 Ti krijgt adviesprijs van 799 dollar Nieuws van 29 december 2022
'Markt voor losstaande gpu’s is in een jaar tijd 42 procent gekrompen'
'Markt voor losstaande gpu’s is in een jaar tijd 42 procent gekrompen' Nieuws van 29 december 2022
GeForce 4070 Ti-videokaart duikt op in supportpagina van Nvidia
GeForce 4070 Ti-videokaart duikt op in supportpagina van Nvidia Nieuws van 28 december 2022
Gerucht: Nvidia brengt geannuleerde RTX 4080 12GB als RTX 4070 Ti uit
Gerucht: Nvidia brengt geannuleerde RTX 4080 12GB als RTX 4070 Ti uit Nieuws van 9 november 2022
Eerste Nvidia GeForce RTX 4080-videokaarten verschijnen bij webwinkels
Eerste Nvidia GeForce RTX 4080-videokaarten verschijnen bij webwinkels Nieuws van 31 oktober 2022
Eerste beelden tonen GeForce RTX 4080-videokaarten van Gigabyte en MSI
Eerste beelden tonen GeForce RTX 4080-videokaarten van Gigabyte en MSI Nieuws van 30 oktober 2022
Gerucht: Nvidia brengt geannuleerde RTX 4080 12GB onder nieuwe naam uit
Gerucht: Nvidia brengt geannuleerde RTX 4080 12GB onder nieuwe naam uit Nieuws van 17 oktober 2022
Gigabyte 'absoluut niet te spreken' over gedrag webshops na RTX 4090-release
Gigabyte 'absoluut niet te spreken' over gedrag webshops na RTX 4090-release Nieuws van 17 oktober 2022
Nvidia annuleert RTX 4080 met 12GB ram, 16GB-variant komt op 16 november uit
Nvidia annuleert RTX 4080 met 12GB ram, 16GB-variant komt op 16 november uit Nieuws van 14 oktober 2022
Meer producten en artikelen
Videokaarten Nvidia RTX GeForce

Reacties (64)

-Moderatie-faq
64
62
19
1
0
27
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Roskow 5 december 2022 15:39
Ben benieuwd voor hoe veel deze kaart straks in de winkel ligt...
Zou het belachelijk vinden als het voor meer dan 1000 euro was.
Dit is een xx70ti kaart, en de GTX Titan was vroeger nog 1000 wat iedereen al extreem vond.
Cid Highwind @Roskow5 december 2022 15:47
Het concept van "wat de gek er voor geeft" was zelden zo zichtbaar als in de GPU markt. Echter zolang men nog maar al te graag Nvidia in z'n keuzes ondersteunt, in plaats van te stemmen met de portemonnee, zouden ze wel gek zijn hun kaarten voor minder te verkopen.

Nu snap ik het wanneer je per sé RTX titels in volle glorie wilt spelen, dat AMD geen optie is. Maar er zijn ook nog hele volksstammen die zichzelf in de voet schieten door uit angst voor slechte drivers zich blind te staren op het groene merk.
erwinwernars @Cid Highwind5 december 2022 16:17
Ik heb specifiek nvidia omdat ik een G-SYNC monitor heb gekocht ooit in de tijd dat AMD software nog een beetje houtje toutje was. Om nou mijn monitor niet vol te kunnen benutten vind ik ook zonde ;)
ManIkWeet @erwinwernars5 december 2022 17:27
Tsja als amd straks 700 euro blijkt te zijn voor 't topmodel kan je best een freesync scherm kopen voor die 500 euro die je bespaard tov een Nvidia kaart
erwinwernars @ManIkWeet5 december 2022 18:53
Ja uiteindelijk wel en met freesync kan je tegenwoordig ook weer nvidia gsync gebruiken, maarja ik wil in de toekomst eigenlijk 360hz scherm en nvidia reflex, alleen volgensmij heeft amd hier geen tegenhanger voor.
pepsiblik @ManIkWeet5 december 2022 21:08
Als, als, als. Maar de realiteit is dat de AMD kaarten echt niet veel zullen afwijken kwa prijs, tenzij de performance echt onderdoet voor nVidia.
kiang @erwinwernars5 december 2022 20:12
Door dit gedrag zijn GPU's dermate in prijs gestegen dat wat je er nu voor betaalt meer is dan wat je enkele jaren terug voor een top-end GPU + top-end beeldschaerm betaalde.

Daarnaast even een wakeup-call voor jou: GSync is dood, zelfs nVidia investeert er niet meer in en FreeSync is de nieuwe standaard (vandaar dat nVidia die ook is gaan odnersteunen). Daaraan vasthouden is echt een enorme sunk-cost fallacy.
erwinwernars @kiang5 december 2022 22:39
Door mijn gedrag? Als ik indd meer dan 1000 euro had uitgegeven dan deed ik mee ja voor een rtx 3080, maar zo gek ben ik niet ;)
Fronkie @erwinwernars5 december 2022 16:24
ja maar dan had je net zo goed een freesync monitor kunnen halen.

een AMD kaart + nieuwe monitor is waarschijnlijk net zo duur als een NVIDIA kaart alleen :P

[Reactie gewijzigd door Fronkie op 24 juli 2024 18:42]

erwinwernars @Fronkie5 december 2022 16:50
Valt wel mee, ik denk dat een groot deel van de mensen meer voor z'n amd kaart heeft betaald dan ik voor mijn nvidia kaart (ofc zelfde prestatie kaart vergelijking) ;)
Wolfos @Cid Highwind5 december 2022 17:01
Alleen was AMD net zo goed overprijst / slecht verkrijgbaar de afgelopen jaren. Letterlijk alle GPU's werden opgekocht. Behalve de 6500XT dan want die wilde niemand...
Osiummaster @Wolfos5 december 2022 18:57
6900xt voor 700 euro laatst though...
DennisH82 @Osiummaster6 december 2022 08:16
Dat zijn mooie prijzen :)
Inflatable
@Cid Highwind5 december 2022 18:38
Alleen jammer dat AMD highend videokaarten straks ook ruim meer dan €1000,- kosten.. Net zo kansloos..
senna2301 @Cid Highwind5 december 2022 23:43
Drivers van AMD zijn momenteel meer dan prima! bovendien kun je hun adrelin app gebruiken zonder een account. Dit alleen al is het allermooiste geschenk!
Cid Highwind @senna23016 december 2022 11:13
Dat zijn ze al jaren. Wat dat betreft zijn Nvidia klanten een beetje te vergelijken met Volkswagen klanten die een premium voor hun Golf betalen, met als excuus dat Italiaanse en Franse auto's zo slecht zijn, ondanks dat er geen enkele statistieken van de afgelopen 10 jaar zijn die dat bewijzen. Integendeel zelfs.

Omdat uitzonderingen incidenteel zijn (5700 serie had een slechte reputatie), is het gewoon per generatie te bekijken. Bij voorbaat een merk afserveren nog voordat de reviews binnen zijn, daar doe je jezelf tekort mee :)
JustFogMaxi @Cid Highwind6 december 2022 09:28
Iedereen denk dat elke game op ultra moet worden gespeeld en laat zich helemaal gek maken door videos van een 4090. Speelt Nvidia lekker op in natuurlijk.
ownage maxim @Roskow5 december 2022 15:54
Je moet wel enigszins rekening houden met inflatie. Ik keek vroeger mijn ogen uit bij het zien van de verpakking van de Gf6800 Ultra. In de tijd dat er nog computerwinkels waren en je naar binnen ging om naar papieren prijslijsten te kijken. Dat was in 2004. De beste kaart toen kostte iets over de 500 euro, wat volgens een inflatiecalculator volgens de cijfers van het CBS nu rondom de 700 euro is. Toen vond ik 500 euro al absurd, maar dat beeld heb ik moeten bijstellen omdat anders alles duur lijkt in vergelijking met vroegah!
Roskow @ownage maxim5 december 2022 15:59
Er is inderdaad inflatie, maar die is nou ook weer niet zo extreem, alhoewel het in de supermarkt soms wel zo lijkt.
Volgens de review van Tweakers in 2013 was de GTX Titan in Nederland toen 900 euro:
review: GTX Titan vs Ares II: titanenstrijd
Volgens deze inflatie tool is 900 in 2013 gelijk aan 1036 euro in 2022:
https://www.berekenhet.nl/modules/beleggen/inflatie.html
En dat was dat een 4090-tier halo card.
De 4070Ti zou een upper-mid range kaart moeten zijn voor de normale consument.
Ik denk niet dat veel consumenten zo veel geld uit gaan geven voor een GPU.
Denk dat veel mensen naar console overswitchen op het moment zelfs.
JeroenNietDoen @ownage maxim5 december 2022 17:13
Ah, dus een inflatiecorrectie van €500,- sinds de vorige generatie?

Probeer eens zonder lachen dat jezelf in de spiegel te vertellen.
Paul Evenhuis @ownage maxim5 december 2022 18:05
Er word ook gerotzooid met inflatie.
Was het maar de jaren voor 2021 echt 2%. Maar mijn gevoel zegt dat het toch iets meer was. Ja, de loonstijging was steeds 2%. Maar ik denk dat wel door de jaren heen wel enige koopkracht hebben in geleverd. En dat is ook niet zo gek, met steeds meer mensen op ons planeetje, en nog steeds dezelfde resources.

Het zal zeker niet de hele prijs-stijging van Nvidea verklaren, want het mag duidelijk zijn dat ze de afgelopen twee jaar even een mooie 50% premium op hun artikelen hebben gedaan. De waarheid zal wel een beetje in het midden liggen.
Verwijderd @Paul Evenhuis7 december 2022 10:13
Buikgevoelens zijn van geen tel hoor.
Tadango @Roskow5 december 2022 15:41
Ik gok 1200, kan ook 1100 zijn. Minder vast niet gezien de prestaties met een 3080 ti te vergelijken zijn vermoed ik. En dan nog zuiniger.
lucasscholten @Tadango5 december 2022 16:23
Ik denk dat het vooral zal afhangen van hoe de RX 7000 kaarten het gaan doen. Als een RX 7900 XT al in de buurt komt van de 4080 dan kan het niet anders dan dat Nvidia naar beneden moet met de prijs voor zowel de 4070 als de 4080 zou je zeggen. Tenzij AMD hun initiële prijsstelling van $900 voor de 7900 XT en $1000 voor de 7900 XTX laat varen en ook gewoon meegaat in Nvidia's waanzin.
RoyReyn @lucasscholten5 december 2022 16:51
Ik geloof niet dat AMD dat zal doen. Dit is AMD’s moment to shine met betaalbare GPU’s en extreem goede performance per watt’s. AMD schiet zichzelf in de voet als ze Nvidia achterna gaan. AMD kan zichzelf met deze kaarten goed op de markt zetten.
LurkZ @RoyReyn5 december 2022 17:41
Het punt dat je maakt is een zeer goed punt; maar helaas voor de consument... er is ook een ander zeer goed punt. Winstmaximalisatie.
Veel kaartjes met minder winst of minder kaartjes met meer winst. Wat pakt het beste uit voor de fabrikant.

En uiteraard weet Nvidia dat ook. De inschatting van Nvidia is dat de hoge prijs het meeste geld ombrengt. Zeker als Nvidia verwacht dat de leverbaarheid slecht zal zijn. Dan heb je als fabrikant maar een 'paar' kopers nodig om de gehele productie op te kopen.

Just my 2 devaluated cents :-)
Tweakwondo @RoyReyn5 december 2022 17:26
dat zou mij niets verbazen als je kijkt wat amd nu ook voor hun processoren vraagt..
Tadango @lucasscholten5 december 2022 16:24
De vraag is hoe de euro prijzen gaan worden, dat kan altijd tegenvallen. En ik hoop inderdaad dat AMD de prijzen iets lager legt maar ze kunnen ook gewoon net onder NVIDIA gaan zitten en dan veranderd er niets.
SuperDre
@Roskow5 december 2022 16:15
Maarja, een GTX Titan is nu te vergelijken met de 4090.
Mr.Monk @Roskow5 december 2022 16:15
een jaar of 3 geleden lagen de xx70 of AMD x700 kaarten voor nog geen 500 in de winkel. Zal me ook benieuwen.
PjotterP @Roskow5 december 2022 18:43
Het is eigenlijk een xx60 klasse kaart.. niet een 70 klassse..
PP_Sound @PjotterP5 december 2022 23:56
Inderdaad, die 192bit geheugenbus is XX60 niveau
bones 5 december 2022 15:39
Ik hoop echt dat Nvidia echt een enorm slecht jaar krijgt en dat niemand die te dure kaarten koopt. Alleen dan zullen ze stoppen met hun belachelijke prijzen en dit soort TI truukjes om de consument te misleiden.
himlims_ @bones5 december 2022 16:18
al decennia betaalde ik voor mijn game-pc ~1000euro
geen high-end, maar midrange ding; voldoende voor mij.

(natte vingerwerk, bij benadering balblalbal)
300-400gpu
200cpu
100mobo
100ram

helaas (met komst crypto) is zo'n midrrange game-pc nauwelijks te doen voor die prijs.
Modderhoop @himlims_5 december 2022 17:48
Maar je kan niet zeggen dat gaming tegenwoordig minder beschikbaar is voor de mindere portemonnee. Voor die 400 euro kan je met gemak een RTX 3060 kopen, waarmee je op 1080p en 1440p erg goed mee uit de voeten kan.

Wat is op het moment nog mid range te noemen?
Een RTX 4070 waarmee je met gemak (een overgroot deel van de spellen) op 4k60 high/ultra kan gamen, is dat midrange? "Vroeger" gamede je waarschijnlijk op max 1080p. Stem gewoon je gehele setup af op je budget.

Soms moeten we ons ook gewoon iets minder doodstaren over welk prijsje achter wel typenummertje hangt en kijken welke kaart gewoon voldoende is voor wat je zelf doet. Op het moment zijn de 40 serie kaarten de snelste die er zijn, er daar betaal je voor. Als straks AMD komt kunnen we weer vanuit een andere hoek kijken. Zou mooi zijn.
SuperDre
@bones5 december 2022 16:18
De 4080's zijn al uitverkocht en zelfs de 4090's verkopen blijkbaar goed. Wij weten niet wat de marge is op deze kaarten, dus om nu te stellen dat het belachelijke is is nogal dom. Dat jij de prijs veel te hoog vindt is een ander verhaal. Maar als de marge net zo groot is als in het verleden dan is de prijs dus logisch. Probleem is waarschijnlijk gewoon dat we nog niet zo ver zijn met de technologie en dat als je toch veel meer power dan de huidige, al te dure, 30xx serie je dus diep in je buidel moet tasten. Denk dan ook dat eigenlijk prijstechnisch gezien deze kaarten pas voor over een jaar op 2 voor een 'normale' prijs op de markt gebracht hadden kunnen worden. Maar zolang wil niemand wachten op nieuwe producten, ondanks dat men die niet kan/wil betalen.
JeroenNietDoen @SuperDre5 december 2022 17:16
De 4080's zijn al uitverkocht en zelfs de 4090's verkopen blijkbaar goed.
Dat zijn anders niet de signalen die gerapporteerd worden op de meer betrouwbaardere kanalen dan SuperDre.

Overigens, vergis je niet hé in Nederlandtje, als ze er 5 op voorraad krijgen is het veel, dan lijkt het snel alsof de vraag heel groot is.
haarbal @SuperDre5 december 2022 21:16
De 4080's zijn helemaal niet uitverkocht.
CHKYBSTRD 5 december 2022 15:39
Wat zal de prijs worden van deze 4080 12G ehhh 4070ti? Wel vreemd dat een 4070ti eerder/tegelijk komt dan/met de 4070... nvidia is het spoor bijster.
Tadango @CHKYBSTRD5 december 2022 15:40
Erg vreemd idd, maar ik denk dat dit een 1200 euro prijs gaat krijgen. Ik denk prestaties aardig in de buurt van de 3080 ti maar dan iets zuiniger.
CHKYBSTRD @Tadango5 december 2022 15:50
1200 euro voor een XX70 serie, ben heel erg benieuwd naar de nieuwe AMD kaarten en hun prestaties. Hopelijk zorgt die release voor wat daling in de prijzen want dit blijft absurd, ondanks dat er genoeg mensen zijn die het er voor betalen.
Tadango @CHKYBSTRD5 december 2022 15:53
1100 wellicht maar lager zie ik niet gebeuren gezien de prijzen van ene 3080 ti. Deze kaart presteert een stuk beter en vaak richting de 3090 ti. Als de prijs onder de 1000 zou zijn zie ik de 3080 ti edg niet meer verkopen, tenzij het alleen een paper launch is. Dat kan natuurlijk ook nog.....
SuperDre
@CHKYBSTRD5 december 2022 16:14
Nvidia is het spoor niet bijster aangezien ze die 4080 12GB origineel (dom dom dom) hadden geplanned, en dus ook al geproduceerd, maar dus van naam veranderd en voor de echte 4070 een andere planning hebben, moesten ze dus wel deze 4080 12GB nu uitbrengen als een 4070ti.. Ik zie ook niet zozeer het probleem dat ze nu eerst een ti versie uitbrengen en daarna pas een 4070.
grasmanek94 5 december 2022 15:56
Als ik naar de cores (xx K) kijk dan is er nog ruimte...
4099 Super Ti (24K)
4090 Ti (20K)
4090 Super (18K)
4090 (16K)
4080 Ti (14K)
4080 Super (12K)
4080 (10K)
4070 Ti (8K)
4070 Super (7K)
4070 (6K)
4060 Ti (5K)
4060 Super (4K)
4060 (3K)
4050 Ti (2K)
4050 Super (1K)
4050 (512)
4030 (256)
4010 (128)
4005 (64)

Wat een ellende.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 23 juli 2024 18:11]

Alxndr 5 december 2022 15:44
Qua specificaties is het ongeveer de helft van een 4090, dus misschien net wat minder dan €1000?

Gelukkig kan ik nog een jaartje of 3 of 4 vooruit met m'n GPU, hoop dat tegen die tijd AMD en Intel een goede prijsoorlog hebben kunnen veroorzaken, want dit slaat nergens op.
Tadango @Alxndr5 december 2022 15:49
Even afwachten van de 7000 serie van AMD gaat doen. Wellicht wordt het dan iets betaalbaarder.
Tomatoman @Alxndr5 december 2022 15:58
Het is niet alsof je een half brood koopt, waarbij de kostprijs de helft is van die van een heel brood. Net als bij heel veel andere producten schaalt de prijs niet lineair met de prestaties. Neem bijvoorbeeld een willekeurig automodel, dat geleverd wordt met diverse motorvarianten. Ongeacht welke motorvariant je kiest heeft die auto dezelfde carrosserie, vier wielen en een stuur. Als je niet de zwaarste motorvariant kiest maar een motorvariant met maar de helft van het motorvermogen betaal je daardoor nog steeds beduidend meer dan de helft van de prijs.
haarbal @Tomatoman5 december 2022 21:01
Bij videokaarten gaat "de helft van alles" natuurlijk grotendeels wel op. En met kleinere chips kan je de wafer efficiënter vullen en er zullen er relatief veel minder van mislukken. Normaal had dat altijd tot gevolg dat de midrange videokaarten een veel betere prijs/prestatieverhouding hadden.
dasiro 5 december 2022 15:48
foutjes ivm de adviesprijzen al via het forum doorgegeven
Loller1 @dasiro5 december 2022 15:58
Wat is er mis mee dan? Omdat de Founders Edition prijzen omlaag zijn gegaan wilt dat nog niet zeggen dat de MSRP dat ook is, zeker niet zolang het niet aangekondigd wordt of er geen officiële bevestiging volgt.
dasiro @Loller15 december 2022 17:16
enkel de FE's kan je vergelijken, want enkel daarvan geeft NVIDIA prijzen op zijn website aan (veel officiëler kan je het niet hebben), de board partners mogen met hun prijzen doen wat ze willen.
Loller1 @dasiro5 december 2022 20:55
De board partners mogen met hun prijzen letterlijk niet "doen wat ze willen". Nvidia bepaald een minimum prijs én een maximum prijs. Board partners moeten daar tussen werken. Nvidia kan ook gewoon voor zichzelf een lagere prijs hanteren en dan al zijn partners voor blok zetten. Is dat wat er hier gebeurd? Geen idee. Is Nvidia daartoe in staat? Absoluut. Betekend de prijsverlaging van de FE kaarten dat de MSRP van de 40xx serie in zijn geheel verlaagd is? Nee.
Verwijderd 5 december 2022 17:07
Zou een mooie vervanging zijn voor mijn 1070Ti al houd ik mijn hart vast voor de prijs. Zal vast geen 550 euro worden die ik destijds heb betaald. :P
JeroenNietDoen 5 december 2022 17:17
Ik had in mijn laatste build €1400,- budget over om aan de GPU te besteden. Met Black Friday lekker een 6800XT gescoord dan deze overpriced meuk :Y
TheDeeGee 5 december 2022 17:42
Zal wel 1100 euro worden, dus 1500 in de winkel.
Lisadr 5 december 2022 18:29
Prijzen en stroomverbruik worden steeds erger! 1070 Ti had een TDP van 180W. Bij 4070 Ti is het 285W.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.