Italiaanse webwinkel: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti komt begin januari uit

Een Italiaanse webwinkel heeft een webpagina voor de GeForce RTX 4070 Ti online gezet. De winkel toont een countdown voor een ASUS TUF-kaart, die afloopt op 5 januari. De gpu, die eerder werd aangekondigd als de RTX 4080 12GB, zou tijdens de CES aangekondigd worden.

De productpagina van de ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming 012G verscheen onlangs bij Italiaanse webwinkel Drako.it, merkte techwebsite Wccftech op. De productpagina bevat een beschikbaarheidscountdown die over 31 dagen afloopt, wat neerkomt op 5 januari 2022. De videokaart beschikt over een koeler met drie fans. De gpu heeft daarnaast 12GB GDDR6X-geheugen, hoewel elders op de productpagina foutief 16GB geheugen wordt vermeld.

De listing bij Drako.it lijkt een eerder gerucht te bevestigen. Techwebsite Wccftech meldde in november dat Nvidia de RTX 4070 Ti op 3 januari zou aankondigen, tijdens de CES-beurs in Las Vegas. Reviews zouden op 4 januari volgen en de kaart zou op 5 januari in de winkels verschijnen.

Nvidia kondigde deze videokaart eerder aan als de RTX 4080 12GB, die in november beschikbaar zou komen naast de RTX 4080 16GB. De 12GB-variant werd echter geschrapt na kritiek, omdat die videokaart naast minder geheugen ook een minder krachtige GA104-gpu had. Er gingen al geruchten rond dat Nvidia de videokaart later zou herintroduceren als de RTX 4070 Ti. De kaart beschikt over 7680 CUDA-cores en een 192bit-geheugenbus.