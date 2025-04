Gerucht: Nvidia introduceert RTX 5080 en RTX 5090 in laatste kwartaal 2024

Nvidia is mogelijk van plan om zijn GeForce RTX 5080- en RTX 5090-videokaarten in het vierde kwartaal van 2024 aan te kondigen. Dat melden boardpartners van de gpu-maker tegen UDN Daily. De videokaarten worden naar verwachting gebaseerd op de nieuwe Blackwell-architectuur.

"Boardpartners verwachten dat de nieuwste RTX 50-serie videokaarten van Nvidia in het vierde kwartaal wordt onthuld", zeggen ingewijden tegen het Taiwanese nieuwsmedium. Daarbij wordt volgens UDN Money in eerste instantie gefocust op de meest high-end modellen: de RTX 5080 en RTX 5090. Boardpartners maken aangepaste videokaarten op basis van Nvidia's gpu's. Welke precieze boardpartners hun verwachtingen met UDN Money hebben gedeeld, is onbekend.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van Nvidia's GeForce RTX 50-serie, hoewel er nog weinig concrete details bekend zijn over de individuele modellen. Volgens geruchten wordt de RTX 5090 gebaseerd op een GB202-gpu, terwijl de RTX 5080 een lager gepositioneerde GB203-chip krijgt. De volledig ingeschakelde GB202 en GB203 krijgen naar verwachting respectievelijk 192 en 96 streaming multiprocessors, schrijft VideoCardz.

Dat zou neerkomen op 12.288 CUDA-cores voor de GB203 en 24.576 kernen voor de GB202. Vermoedelijk krijgen de twee videokaarten echter teruggeschroefde gpu's om zo de opbrengsten tijdens het productieproces te verbeteren. In werkelijkheid krijgen de kaarten waarschijnlijk dus minder CUDA-cores. Daarnaast werd eerder gespeculeerd dat de RTX 50-serie gebruikmaakt van GDDR7-geheugen. Verschillende fabrikanten hebben gezegd te werken aan dit geheugentype, dat hogere snelheden levert dan GDDR6 en GDDR6X.

De bekende Nvidia-leaker @kopite7kimi sprak vorige week al de verwachting uit dat de eerste RTX 50-videokaarten eind dit jaar op de markt komen. Die leaker zei eerder ook al dat de RTX 50-kaarten zullen beschikken over GDDR7-geheugen en dat de hoogst gepositioneerde GB202-chip een geheugenbus van 512bit krijgt. Mogelijk worden de videokaarten op TSMC's 3nm-procedé geproduceerd.