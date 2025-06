Nvidia toont roadmap met AI-gpu's, Rubin-architectuur met HBM4 komt in 2026 uit

Nvidia-ceo Jensen Huang heeft tijdens Computex zijn nieuwe roadmap voor datacenterproducten aangekondigd. Het bedrijf is van plan om in 2026 met een nieuwe architectuur voor AI-gpu's te komen, genaamd Rubin. Die moet de recent aangekondigde Blackwell-gpu's opvolgen.

Tijdens zijn Computex 2024-keynote deelde Huang live Nvidia's datacenterline-up voor de komende jaren. Hij kondigde in eerste instantie aan dat Nvidia volgend jaar met een Blackwell-refresh komt. Die versie ondersteunt twaalf HBM3e-stapels, waar dat er momenteel acht zijn. Deze Blackwell Ultra-refresh moet dan ook een grotere geheugencapaciteiten gaan ondersteunen ten opzichte van de eerste Blackwell B200-gpu, die later dit jaar op de markt verschijnt en 192GB aan HBM3e-geheugen biedt.

De topman kondigde daarnaast zijn plannen voor 2026 en 2027 aan. Huang bevestigde dat de volgende generatie datacenter-gpu's van Nvidia de codenaam Rubin meekrijgt. De architectuur wordt vernoemd naar astronoom Vera Rubin. De fabrikant deelt vooralsnog weinig details over de nieuwe Rubin-gpu's, aangezien de huidige Blackwell-kaarten nog niet eens op de markt zijn. De fabrikant bevestigt wel dat de Rubin-gpu ondersteuning krijgt voor sneller HBM4-geheugen. Dat betreffen dan acht HBM4-stapels. Een jaar later, in 2027, volgt Rubin Ultra met twaalf HBM4-geheugenstapels voor een grotere totaalcapaciteit.

Huang bevestigde verder de komst van een nieuwe processor voor datacenters, die de huidige Grace-Arm-cpu's van het bedrijf moet gaan opvolgen. Ook van deze processors, die de codenaam Vera dragen, zijn nog weinig details bekend. Er komt daarnaast een Vera Rubin-superchip, in de praktijk een pcb waarop twee Rubin-gpu's worden gecombineerd met een Vera-processor, zoals het chipbedrijf eerder deed met zijn Grace Hopper-superchip. Dat platform krijgt ook ondersteuning voor nieuwe NVLink 6-switches, die bandbreedtes van 3,6TB/s moeten bieden.

Nvidia deelt geen concrete releasedata voor de nieuwe producten. Er gingen eerder al wel geruchten over de komst van een Rubin-gpu als opvolger voor Blackwell. Die geruchten stelden dat de chips eind 2025 in productie zouden gaan. Analist Ming-Chi Kuo meldde dat de gpu's geproduceerd worden op TSMC's N3-node, hoewel Huang dat zondag niet bevestigde in zijn keynote.