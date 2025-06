Topman Huawei: onze AI-chip is in sommige taken sneller dan Nvidia A100-gpu

Een topman van Huawei claimt dat de Ascend 910B-chip van het bedrijf in sommige AI-taken twintig procent beter presteert dan de A100-gpu van Nvidia. De Huawei Ascend-chips zouden inmiddels ook gekocht worden door grote Chinese bedrijven zoals Tencent Holdings en Baidu.

Huawei-topman Wang Tao vertelde op de Nanjing World Semiconductor-conferentie dat er niet veel verschil meer is tussen de rekenkracht van de Huawei Ascend 910B en Nvidia A100, wat betreft het trainen van AI-modellen. In sommige taken zou de AI-chip van Huawei 80 procent zo efficiënt zijn als de A100 van Nvidia. "In andere testen blijkt de Huawei Ascend 910B twintig procent sneller te zijn", claimt de man. De AI-chips van Huawei worden volgens The South China Morning Post gekocht door de grote Chinese bedrijven zoals Tenscent Holdings, maar ook door de start-ups uit het Aziatische land.

De Nvidia A100 werd in mei van 2020 geïntroduceerd en is gebaseerd op de Ampere-architectuur. De gpu heeft een oppervlakte van 826mm², bestaat uit 54 miljard transistors en beschikt over 6912 CUDA-cores. De A100 is bedoeld voor high performance computing, kunstmatige intelligentie en andere datacentertoepassingen. Nvidia introduceerde in 2022 de opvolger van de A100-gpu: de H100. Deze accelerator is gebaseerd op de Hopper-architectuur en bevat tot drie keer meer rekenkracht dan de A100 in fp16, tf32 en fp64.