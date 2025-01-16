AI-datacenterconsortium UALink voegt Apple, Alibaba en Synopsys toe aan bestuur

Het Ultra Accelerator Link Consortium, of UALink, heeft zijn raad van bestuur uitgebreid met Apple, Alibaba en Synopsys. UALink werkt aan de ontwikkeling van een alternatief voor Nvidia's NVLink-interconnects.

UALink werd afgelopen mei opgericht door een consortium van techbedrijven, bestaande uit AMD, Broadcom, Cisco, Google, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Meta en Microsoft. De bedrijven werken samen aan een standaard waarmee data kan worden uitgewisseld tussen gpu's in datacenters. Het gaat dan specifiek om gpu's die bedoeld zijn voor AI-toepassingen.

Alibaba, Apple en Synopsys hebben zich nu ook bij de raad van bestuur gevoegd, zo maakt UALink in een persbericht bekend. Daarmee komt het totaal aantal leden nu op 65 uit, stelt de organisatie. Apple zegt in een verklaring dat UALink veel potentie toont in het 'aanpakken van connectiviteitsproblemen en het creëren van nieuwe mogelijkheden voor het uitbreiden van AI-capaciteiten en -behoeften'. Synopsys sluit zich daarbij aan en noemt UALink 'kritiek' in de aanpak van prestatie- en bandbreedte-eisen van hyperscale datacenters.

De UALink 1.0-specificatie moet in het eerste kwartaal van dit jaar verschijnen. De eerste versie van de standaard maakt een verbinding mogelijk van maximaal 200Gbps per laan voor maximaal 1024 accelerators binnen een AI-pod. Wanneer de specificatie precies verschijnt, is nog niet bekend.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-01-2025 08:31
2 • submitter: Fox

16-01-2025 • 08:31

2

Submitter: Fox

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Reacties (2)

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MPIU8686 16 januari 2025 09:06
Hopelijk wordt UALink een alternatief om het monopolie van Nvidia's NVLink te doorbreken .. :)

Maar het (Het Ultra Accelerator Link Consortium) is niet de enige alliantie dat alternatieven zoekt tegen het monopolie van Nvidia.

Er is ook nog het Ultra Ethernet Consortium (UEC) dat een alternatief ontwikkeld voor Nvidia's Infiniband

https://www.tomshardware....and-ai-clusters-this-year

https://www.tomshardware....rs-to-contributor-members
sdziscool 16 januari 2025 10:31
Het wordt kijken of ze NVIDIA nog een beetje kunnen inhalen, voor sommige dingen zoals de inter-GPU communicatie kan het wel, maar CUDA staat nu al jaren als een blok, en om daar even een redelijk alternatief voor te maken lijkt me... niet gemakkelijk.

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