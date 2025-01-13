Regering VS introduceert nieuwe, wereldwijde exportrestricties voor AI-chips

De Amerikaanse regering heeft nieuwe regels voor de export van AI-chips aangekondigd. Het land komt met exportquota's voor 120 landen. Enkele landen, waaronder Nederland en België, zijn vrijgesteld. De regels moeten voorkomen dat vijandige landen AI-chips bemachtigen.

De nieuwe Amerikaanse exportregels stellen een maximum aan het aantal AI-chips dat naar andere landen geëxporteerd mag worden. Daaronder vallen de geavanceerde datacenter-gpu's van bedrijven als Nvidia en AMD, die gebruikt worden om AI-modellen te trainen.

Landen worden onder de nieuwe regels onderverdeeld in drie 'tiers'. Tier 1-landen worden praktisch vrijgesteld van de nieuwe wet. Daaronder vallen 'nauwe bondgenoten' van de VS, zoals Japan, Taiwan, Zuid-Korea, het VK, Nederland en België. Onder tier 2 valt het grootste deel van de wereld, met rond de 120 verschillende landen. Die krijgen allemaal te maken met een maximumaantal chips dat ze per land mogen aanschaffen. Dat lijkt neer te komen op 'het equivalent van 50.000 geavanceerde gpu's' per land, zonder een concreet aantal PFlops te noemen. Tier 3-landen, zoals China, Rusland, Iran en Noord-Korea, mogen helemaal geen AI-chips importeren vanuit de VS.

Niveaus van de Amerikaanse AI-exportregels
Niveau Soort land Exportregels
Tier 1 Nauwe bondgenoten
(VS en achttien landen, o.a. Nederland en België)		 Geen limiet
Tier 2 Overige landen
(Het grootste deel van de wereld)		 Max. equivalent van 50.000 AI-gpu's per land
(meer onder bepaalde voorwaarden)
Tier 3 Vijandige mogendheden
(o.a. China, Rusland, Iran, Noord-Korea)		 Geen export toegestaan

Kanttekeningen voor 'kleine bestellingen' en geverifieerde eindgebruikers

Er zijn echter enkele kanttekeningen aan die regels. Zo is er geen vergunning nodig voor chipbestellingen met een collectieve rekenkracht van 'ongeveer 1700 geavanceerde gpu's'. Dergelijke orders tellen dus ook niet mee voor het maximumaantal chips dat een land mag bestellen. Volgens de VS valt 'de overgrote meerderheid van chipbestellingen' onder deze categorie, 'vooral die van universiteiten, medische instellingen en onderzoeksorganisaties voor duidelijk onschuldige doeleinden'.

Bovendien mogen 'entiteiten die voldoen aan hoge veiligheids- en vertrouwensstandaarden', en waarvan het hoofdkwartier is gevestigd in een tier 1-land, een 'Universal Verified End User'-status aanvragen. Dergelijke UVEU-entiteiten mogen maximaal 25 procent van hun totale AI-rekencapaciteit in tier 2-landen huisvesten. Daarbij geldt een maximum van 7 procent per individueel tier 2-land. Volgens de Amerikaanse regering komt dat 'waarschijnlijk' neer op honderdduizenden AI-chips.

Entiteiten die aan diezelfde eisen voldoen, maar hun hoofdkwartier buiten een tier 1-land hebben, mogen een National Verified End User-status aanvragen. Zij mogen de komende twee jaar maximaal 'het equivalent van 320.000 geavanceerde gpu's aan AI-rekenkracht' aanschaffen.

Entiteiten die niet aan de veiligheids- en vertrouwensstandaarden voldoen, en buiten tier 1-landen vallen, mogen de komende twee jaar per land maximaal 50.000 huidige AI-gpu's aan rekenkracht importeren. "Dit plafond zorgt ervoor dat Amerikaanse technologie beschikbaar is voor buitenlandse overheden, zorgverleners en andere lokale bedrijven", schrijft het Witte Huis. Voor overheden die een onderzoeksovereenkomst met de VS hebben, is die limiet overigens verdubbeld naar het equivalent van 100.000 van de huidige AI-gpu's.

Nvidia Blackwell
Ter illustratie: Blackwell, de nieuwste AI-chiparchitectuur van Nvidia.

Wet gericht op verder beperken AI-toegang voor 'vijandige landen'

Dit is de derde grote chipexportregeling van huidige Amerikaanse president Joe Biden. Deze nieuwste regels moeten onder andere voorkomen dat vijandige landen, zoals China, ondanks bestaande handelsembargo's toch aan geavanceerde AI-gpu's komen, bijvoorbeeld door die in te kopen via landen die niet op de Amerikaanse zwarte lijst staan.

Onlangs bleek bijvoorbeeld dat de Chinese techgigant Huawei een AI-chip had gebruikt die is gemaakt door TSMC, ondanks een verbod. Het bleek dat die TSMC-chip werd ingekocht door een derde partij en vervolgens doorgesluisd naar Huawei.

Het is overigens onbekend hoe aankomende president Donald Trump naar de nieuwe exportregels kijkt. Hij wordt op 20 januari beëdigd, en heeft doorgaans een strenge houding tegenover China. De nieuwe regels, die zijn geïntroduceerd door huidige president Biden, worden over 120 dagen van kracht. Dat geeft de aanstaande regering genoeg tijd om het beleid eventueel aan te passen.

De chipsector reageert kritisch op het nieuwe beleid, waarover al langer wordt gesproken en dat op maandag officieel is gemaakt door de regering-Biden. Zo zouden de regels schadelijk zijn voor de economie. "We willen president Biden aanmoedigen om geen beleid in te voeren dat de Amerikaanse economie beschadigt en Amerikaanse tegenstanders in de kaart zal spelen", zei Nvidia-topman Ned Finkle onlangs al.

De Semiconductor Industry Association, een branchevereniging voor de halfgeleidersector, zei op maandag in een statement: "We zijn diep teleurgesteld dat een beleidswijziging van deze omvang en met deze impact enkele dagen voor een presidentiële overgang en zonder enige zinvolle inbreng van de industrie de deur uit wordt gejaagd. De nieuwe regel dreigt onbedoelde en blijvende schade toe te brengen aan de Amerikaanse economie en het wereldwijde concurrentievermogen op het gebied van halfgeleiders en AI door strategische markten af te staan aan onze concurrenten."

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-01-2025 15:54
76 • submitter: eekhoorn12

13-01-2025 • 15:54

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Submitter: eekhoorn12

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Reacties (76)

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Verwijderd 13 januari 2025 16:18
De lijst van landen dat vrijgesteld zijn:
Those are Australia, Belgium, Britain, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Japan, the Netherlands, New Zealand, Norway, South Korea, Spain, Sweden and Taiwan plus the United States.
Heeft me effen zoekwerk geweest om te vinden welke dat waren. Je zou denken dat dit onderdeel zou zijn van het artikel. Ook enorm vreemd hoe er geen Oost Europese landen vrijgesteld zijn. Lijst is een beetje de cold war westerse landen, of zo komt het over + de Alliantie van Aziatisch landen.
cricque @Verwijderd13 januari 2025 16:32
Bepaalde landen heb ik toch zo mijn bedenkingen over en daar zullen wel een paar personen te vinden zijn die gerust willen doorverkopen aan anderen hoor. Spanje, Italië bijvoorbeeld.
wildhagen
@cricque13 januari 2025 16:41
Ja, mensen die sancties willen omzeilen heb je altijd. En dan heb je dat in elk land, ook in Nederland. Dus om nou alleen Spanje of Italië te noemen is op zijn minst wat suggestief. Lees dit artikel maar eens. Ook Nederlanders omzeilen dit soort sancties tegen andere landen (in dit voorbeeld Rusland).

De VS zal vast een belangenafweging hebben gemaakt voor men landen in Tiers indeelde. Spanje en Italië zag men geen problemen in kennelijk.

Ik vind het dan wel apart dat landen als Luxemburg, Portugal en Zwitserland dan weer niet in Tier 1 zitten, waar de meeste EU-landen weer wel in zitten. Die landen zijn toch niet meer of minder betrouwbaar dan een aantal andere landen zou je zeggen, en ook dat zijn zover ik weet bondgneoten van de VS, maar kennelijk ziet de VS die landen toch als meer risicovol.
empheron @wildhagen13 januari 2025 16:51
De problematiek zit bij Zwitserland en Luxemburg waarschijnlijk in gebrek aan transparantie en toegang tot informatie bij financiële instanties. Hierdoor zijn (weder-)verkopen van haflgeleidercomponenten veel lastiger traceerbaar. En dus aantrekkelijke landen om te gebruiken als tussenpartij voor de aanschaf.
kodak @wildhagen13 januari 2025 16:59
Die landen zijn toch niet meer of minder betrouwbaar dan een aantal andere landen zou je zeggen
,
Als je stelt dat kritiek te simpel is omdat de VS eigen redenen zal hebben om bepaalde landen te accepteren dan gaat die redenatie ook andersom op. Men voldoet niet zomaar wel of niet omdat je het zelf verwacht.

Landen kunnen waarschijnlijk voldoen. De vraag lijkt me daarbij meer of de VS er genoeg voordeel bij heeft dat te willen voor het doel dat ze grenzen stellen. Het kan namelijk net zo goed belangrijker zijn die landen op andere gebieden meer te vertrouwen dan ook hier nog in te investeren.
sam1987 @wildhagen14 januari 2025 18:05
Nja, het heeft ook te maken met de landen waar de VS strategische nucleaire en militaire capaciteiten heeft die in West-Europa liggen en je kunt dit een beetje als een beloning zien misschien. NL, BE, Duitsland, Spanje en Italië hebben zelf (grote mil) basissen waar men in delen zelf geen volledige toegang en "controle" over heeft als land (door de nucleaire capaciteit).

Dan heb je al lang bilaterale militaire overeenkomsten tussen de VS met Scandinavisch landen, dus deze vallen daar waarschijnlijk ook onder Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland. Dan heb je het VK en Frankrijk die hun eigen capaciteit hebben en een degelijke defensie-industrie hebben. Dit kun je dan door trekken naar de andere Aziatische landen en Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en de voornaamste reden voor het bestaan van deze restricties (die landen gaan zeker audits door en de VS heeft een deel autonomie zowel op legaal als operationeel vlak)

Men spreekt hier over geavanceerde chips van Nvidia en AMD, maar er zijn nog veel geavanceerde spelers die niet echt bekend zijn op de gewone commerciële markt of bij het publiek. Dus dat door verkopen is daar ingerekend voor de comerciele all round multi purpose meer bekende Chips denk ik. Iets dat je inderdaad niet kan voorkomen.
jumbos7 @cricque13 januari 2025 18:45
Dat je in Spanje of Italië eerder personen zou kunnen vinden die zulke chips zouden willen doorverkopen dan in bijvoorbeeld Duitsland of Nederland mag je toch onderbouwen want anders komt het toch erg over als vooroordelen die je over Zuid-Europese landen hebt.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 13 januari 2025 19:43]

cricque @jumbos713 januari 2025 19:40
Al ooit in die landen geweest ? Nuja België is niet veel beter hoor. Maar in Italië is er altijd wel wat dat ergens blijft plakken, in Spanje (en heb in de familie Spanjaard) is dat ook gewoon de normaalste zaak van de wereld. Dat je daar dan iemand kan vinden die wel wil exporteren schat ik toch wel wat hoger in dan in bepaalde andere landen. Uiteraard kan dat ook wel in de tier 1 landen. Want ik koop en verkoop aan X in zelfde land, wat X daar nu mee doet is toch niet meer mijn probleem en X verkoop aan Y in een tier 2 land et voila we zijn vertrokken. Op de duur is het papierwerk zo ondoorzichtig dat het toch aankomt hoor.

In Rusland kan je nog altijd alles kopen hoor, je betaald wel iets meer, maar er zijn landen genoeg in de buurt die het niet zo nauw nemen, die wel dingen kunnen kopen en dan verkopen aan Rusland bijvoorbeeld. Waar geld te verdienen valt zijn er altijd wel mensen bereid om een extra te doen. Bekijk gewoon die scalpers ... en dat heeft niks te maken met export, maar puur geldgewin. Dat vind je overal terug. Als er een grote 1+1 actie ... morgen vind je dat terug op 2de hands hoor
pvcholten @cricque13 januari 2025 20:54
Van de EU mag je ook geen klanten weigeren alleen omdat ze uit een ander EER-land komen.

https://www.acm.nl/nl/ver...-van-europese-consumenten
Earth_Apple @pvcholten14 januari 2025 08:37
Dit gaat over consumenten, niet over klanten. AI chips worden toch grotendeels gekocht door grote bedrijven.
Zerokuni @Verwijderd13 januari 2025 16:27
Het valt me direct op dat Portugal, Zwitserland en Luxemburg er niet bij staan. Daarnaast ook Tsjechië niet, die als land vrij snel van het Russisch gas is afgegaan uit principes - terwijl ze er wel afhankelijk van waren. Ben benieuwd naar de criteria waarom deze landen niet op Tier 1 staan.
ötzi @Zerokuni13 januari 2025 16:59
Mis ook Griekenland
TV_NERD @Zerokuni13 januari 2025 17:23
Ik woon al 13 jaar ten oosten van Duitsland en ik kan het me wel voorstellen dat deze landen (nog) niet zo vertrouwd worden als (delen van) West Europa. We zijn hier in principe nog steeds 2 maar verkiezingsrondes verwijderd van "heulen met de Russen". Zelfs de voortrekkerslanden v.w.b. steun aan Oekraine, zoals CZ en PL. Het zal nog wel een generatie of 2 duren voordat dat helemaal verdwenen is, er zijn nog teveel mensen met macht - al dan niet achter de schermen - die een afkeer van Europa hebben en dan liever de grootmacht in het oosten weer opzoeken voor steun/goedkope import.
jumbos7 @Zerokuni13 januari 2025 18:59
Ik denk dat de indeling van Tier 1 en Tier 2 landen gebaseerd is op de mate waarop landen in staat zijn om te handhaven op ondermijning van sancties en op de huidige export van AI chips naar landen. Als dat nu al minder is dan de 50.000 AI chips per jaar dan zal het idee zijn dat die landen daar geen last van zullen ondervinden als ze in Tier 2 terecht komen en dat er anders bij een verzoek alsnog case-by-case kan worden besloten of men meer AI chips mogen importeren.

Bij Zwitserland en zeker bij Oostenrijk zal echter ook mee spelen dat zij zich vergeleken met andere Europese landen vrij afzijdig houden bij het aanpakken van Rusland en het steunen van Oekraïne in de oorlog.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 13 januari 2025 19:00]

Blokker_1999
@Verwijderd13 januari 2025 19:14
Ik vraag me af hoe de EU hierop gaat reageren. Binnen de EU is er vrij verkeer van goederen. Stel een firma in Hongarije wil ineens een heel grote partij kopen, hoe denkt men dat tegen te gaan?
richardbloem @Blokker_199913 januari 2025 20:40
Ik denk dat de Tier 1 landen wel een beetje gaan oppassen om hun Tier 1 status niet te verliezen, hoewel het beter zou zijn als Europa zich wat minder van de VS zou aantrekken.
locke960 @Blokker_199913 januari 2025 21:01
Op dezelfde manier als altijd. Partijen die de chips wel mogen kopen doen dit onder de voorwaarde de Amerikaanse regels te volgen. D.w.z. niet aan foute partijen verkopen en zorgen dat je eigen klanten dat ook niet doen.

Houden ze zich niet aan die regels, dan is dat op zijn minst contractbreuk. Daarvoor kun je zowel hier als in de VS vervolgd worden. Daarnaast hebben ze in de VS ook nog een strafrechtelijk juridisch probleem.
Dat wordt lastig zaken doen in de toekomst.
gedonie @Blokker_199914 januari 2025 09:59
Ik denk dat bedrijven dat risico niet willen nemen, het zijn niet zozeer de landen die moeten voldoen aan deze export restricties maar bedrijven in die landen.

Deze bedrijven zullen dus geen export aanbieden naar landen die vanuit de VS een export restrictie hebben. Onder straffe dat ze vervolgens namelijk zelf ook op die lijst komen, wat in het verleden ook al eens voorgekomen is.
IlIlIllII @Verwijderd13 januari 2025 16:29
Er is zelfs een mooie wereldkaart gemaakt van alle tier 1/2/3 landen in het artikel van Bloomberg. Jammer dat deze niet in het artikel staat! Zou een mooie toevoeging zijn.
Randfiguur @IlIlIllII13 januari 2025 18:58
Alleen mag dat niet altijd zomaar. In eigen woorden samenvatten van een artikel van een ander medium is wat anders dan zonder toestemming foto's/infographics etc overnemen (eigen versie maken is misschien nog een mogelijkheid).
Nimac91 @Verwijderd13 januari 2025 22:55
Is toch niet vreemd dat oosteuropese landen niet vrijgesteld zijn. Daar is de kans het grootst dat de chips naar rusland gaan of doorverkocht worden. Ook onder kleinere retailers
Sjr03p 13 januari 2025 16:03
Tja, je kon erop wachten dat dit zou gebeuren.
De vraag die Nederland - en andere Europese landen - zich zullen moeten stellen, is of ze hier voetstoots in meegaan. Het is nogal dubieus dat Nederland, met een wereldbedrijf als ASML (waarvan ook de VS indirect afhankelijk is!) zich de wetten voor laat schrijven door de Amerikanen.
Hoogtijd dus voor een EUROPEES (tegen)beleid op dit gebied!
NeverSettle @Sjr03p13 januari 2025 16:10
Wat ik begreep is dat ASML bepaalde Amerikaanse patenten nodig heeft om EUV machines te produceren. Daarom hebben de Verenigde Staten wat te zeggen over ASML.
Sjr03p @NeverSettle13 januari 2025 16:19
Klopt. Er is een WEDERZIJDSE afhankelijkheid: de Amerikanen leveren bepaalde onderdelen die ASML gebruikt, terwijl ze zelf ook (indirect) afhankelijk zijn van onze machines.
Misschien is dit het ideale moment om te onderzoeken of we die kritische onderdelen zelf kunnen gaan bouwen! En desnoods kijken of we zonder die onderdelen óók machines kunnen bouwen, ook al zijn die dan niet zo geavanceerd.
SirMemeAlot @Sjr03p13 januari 2025 17:02
We zouden samen met Amerika moeten kijken wat we hiermee willen gaan doen en elkaar niet tegen elkaar op moeten stoken. We zijn nou eenmaal nog heel afhankelijk van Amerika, niet alleen voor chips maar ook directe veiligheid. Dat zegt niet dat je het kaas van het brood moet laten eten, maar in bovenstaande zou het je wel redelijk eens zijn om niet aan die landen te verkopen toch.
Wouterie @Sjr03p13 januari 2025 16:41
Het klopt wat je zegt, maar ik snap de Amerikanen wel dat ze niet willen dat hun patenten en kennis gebruikt zouden mogen worden door niet bevriende of zelfs vijandige regiems. Ze houden daar van geld, maar dit vinden ze toch net iets te gevaarlijk.
Zelfs al zou de EU dit zonder technologie, patenten en kennis van de VS kunnen, dan nog moet je je afvragen of het zo handig zou zijn om dit soort zaken te doen met China en Rusland. Laat staan Noord-Korea!
Ik verwacht overigens dat China op enig moment ook in staat is dit te produceren. Ze krijgen die chips heus wel in handen, alleen de machines 'even' nabouwen is makkelijker gezegd dan gedaan.
FastFred @NeverSettle13 januari 2025 16:29
Niet alleen patenten, ook kennis. Niemand bij ASML weet exact in detail uit te leggen hoe ieder aspect van zo'n chipmachine functioneert.

De Chinezen hebben wel eens een oudere ASML machine die ze al hadden gedemonteerd, proberen uit te vogelen hoe alles werkte, weer in elkaar gezet, en toen deed ie het gewoon niet meer.

Het Amerikaanse deel van ASML kan niet zonder Nederlandse kennis, en hier in Nederland kunnen we niet zonder Amerikaanse kennis. En zo gaat dat tussen heel veel verschillende landen en bedrijven die allemaal samenwerken aan die machine. Zeiss maakt de lenzen voor de laser bijvoorbeeld, maar dat is ook het enige waar men daar verstand van heeft. Mijn werkgever produceert bijvoorbeeld transportkisten (met g-force, tril, temperatuur en luchtvochtigheidssensoren), waar dan weer een trillingsvrij transportframe in gaat van weer een andere fabrikant, en in dat frame zit dan zo'n lens van Zeiss. 1 onderdeel in een machine van miljoenen onderdelen en er komen al 3 bedrijven bij kijken voor dat ASML die lens heeft.

Het is een enorm samenwerkingsverband dat heel diep de supply chain in gaat. Zonder al die samenwerking krijg je die machine nooit werkend.

[Reactie gewijzigd door FastFred op 13 januari 2025 16:58]

bullseye1977 @FastFred13 januari 2025 16:55
Je hebt helemaal gelijk, de supply chain rondom die machines is echt enorm complex en voor buitenstaanders bijna niet te bevatten. Voor het maken van frames, onderdelen en elektronica heb je zó veel gespecialiseerde kennis nodig, dat ASML dat nooit allemaal zelf in huis kan hebben. Ze zijn volledig afhankelijk van een hele keten van leveranciers die elk een stukje van de puzzel bijdragen.

En dan heb je het softwaregedeelte nog! Dat is ook echt een wereld op zich. Alleen al om ervoor te zorgen dat alles samenwerkt en die machines zo nauwkeurig kunnen werken, zijn er duizenden engineers bezig. Het is echt next level teamwork en technologie.

Het laat wel zien hoe ongelooflijk veel kennis en samenwerking erachter zit om die machines te maken. Echt mindblowing als je erover nadenkt. 😊
dasiro @FastFred13 januari 2025 18:36
De Chinezen hebben wel eens een oudere ASML machine die ze al hadden gedemonteerd, proberen uit te vogelen hoe alles werkte, weer in elkaar gezet, en toen deed ie het gewoon niet meer.
het grote vraagteken is natuurlijk of er failsafe-systemen zijn getriggered of dat het door een gebrek aan kennis komt. Mijn inschatting is dat het het eerste is. Toestellen waar het "onderhoud" door de fabrikant zelf moet worden gedaan zitten in een low-tech sector al vol van die verborgen triggers of instellingen, laat staan een machine die honderden miljoenen heeft gekost en in een "niet-vriendschappelijk" land wordt neergezet.
Wouterie @NeverSettle13 januari 2025 16:37
Wel een beetje dubbel is dat de grootste afzetmarkt voor ASML in Azië ligt. Maar het klopt wat je zegt.
Sissors
@Sjr03p13 januari 2025 16:40
Een Europees tegenbeleid over AI chips? Zeker alle AI chips die wij maken? Oh wacht, die kunnen wij niet maken... (Of nou ja, natuurlijk kunnen we chips maken, maar die komen niet in de buurt van de performance van wat in de VS en Azië gemaakt wordt).

En daarnaast, misschien vinden wij het wel makkelijk. Misschien zijn er toch ook wat die hier in de gaten hebben dat al onze meest geavanceerde technologie naar China exporteren nou niet het meest briljante idee ooit is. Maar op deze manier kunnen we bij gebrek aan eigen ruggengraat makkelijk de Amerikanen de schuld geven.

Want dat is het onder de streep: Moeten we echt zo hard willen dat China toegang krijgt tot onze nieuwste technologie? Hell denk je dat die dat andersom zouden doen?
HerrPino @Sjr03p13 januari 2025 16:11
Ik denk dat je er, of mee in moet gaan, of we moeten onze eigen AI chips gaan produceren. De EU heeft zich wat CPU's en GPU's betreft veeeel te afhankelijk gemaakt van oa de VS. De EU is hierin veel te afhankelijk van Taiwan, Zuid Korea en de Verenigde Staten. Ja we hebben ASML, maar we doen er zelf vrijwel niets mee. Zolang de EU overal achteraan loopt, zullen we gewoon naar de pijpen moeten dansen van degene die dat niet doen.
DdeM @HerrPino13 januari 2025 16:22
Vergeet niet dat je uiteindelijk grondstoffen nodig hebt die gewoonweg van nature niet in Nederland voor komen. Leuk als je dan niet meer afhankelijk ben voor de chips, maar als die dan grondstoffen nodig hebben die je niet meer kan krijgen omdat de VS (oid) daar handelsbeperkingen op leggen dan ben je mogelijk zelfs verder van huis.

Aan het eind van het verhaal zijn we linksom of rechtsom afhankelijk van andere landen, tenzij we weer vrolijk veroveraar gaan spelen.

(Wil ik overigens niet mee zeggen dat we dan maar moeten stoppen met dingen zelf maken hoor, maar dit soort handelsbeperkingen los je er niet mee op).
Sjr03p @HerrPino13 januari 2025 16:34
Laat ik dan eens 'advocaat van de Duivel' spelen: Stel je nu eens voor dat ASML zou besluiten om geen machines meer te verkopen aan TSMC en bijv. wél aan China, gewoon als een 'tegenzet' of als provocatie.
Volgens mij zou Trump c.s. dan heel snel op andere gedachten komen!
Wij hebben de VS nodig als bondgenoot, maar de VS hebben óók bondgenoten nodig! Dat vergeten ze wel eens.
Soldaatje @Sjr03p13 januari 2025 16:42
En dan krijg je dus een handelsoorlog, geen of heel duur gas uit de VS bijvoorbeeld. Poetin wil dat gat wel opvullen natuurlijk, in ruil voor een stukje Oekraine en wat andere staten.
CAPSLOCK2000
@Sjr03p13 januari 2025 16:12
Tja, je kon erop wachten dat dit zou gebeuren.
De vraag die Nederland - en andere Europese landen - zich zullen moeten stellen, is of ze hier voetstoots in meegaan. Het is nogal dubieus dat Nederland, met een wereldbedrijf als ASML (waarvan ook de VS indirect afhankelijk is!) zich de wetten voor laat schrijven door de Amerikanen.
Hoogtijd dus voor een EUROPEES (tegen)beleid op dit gebied!
Ik weet niet of dat mogelijk is. De misschien wat wrange realiteit is dat de grootste klanten van ASML in de VS zitten, en wie betaalt, die bepaalt. Ik ben het met je eens dat we ons zelfstandig moeten opstellen, maar zolang het geld uit de VS binnenstroomt zal ASML zich aanpassen aan de wensen van de VS.
Sjr03p @CAPSLOCK200013 januari 2025 16:31
Ja, puur commercieel geredeneerd klopt die redenatie. Maar er zit nu ook een geopolitieke kant aan de zaak en dat maakt het toch net iets anders, zeker nu de VS onder leiding van Trump een 'America first' politiek gaan voeren en er importtarieven in de lucht hangen. De VS kiezen helemaal voor hun eigen hachje!
De vraag die we onszelf moeten stellen is niet "of dat mogelijk is", maar wanneer we eindelijk eens EUROPEES gaan denken, in plaats van steeds maar in die afhankelijkheidspositie te blijven zitten.
NMN1665 @Sjr03p13 januari 2025 18:49
Er is geen Europees. Dat maakt helaas de recente geschiedenis wel duidelijk. Er is geen eens een gezamenlijke defensie aanbesteding. De VS is helaas het enige westerse land met een economische en militaire macht. De Duitse defensie is foetsie. Het vk en Frankrijk kunnen enkel nog wat binnen Europa. Italië en Spanje doen niet eens mee.
Smokeyy_TR @Sjr03p13 januari 2025 16:08
Ik ben het helemaal met je eens!
Cid Highwind @Sjr03p13 januari 2025 16:26
Dit is niet de vraag die Nederland moet stellen, maar die de Nederlander (en de Duitser, en de Hongaar, etc.) zich dient te stellen: Wil je graag een vuist kunnen maken, of iets in de pap kunnen brokkelen tegen machten als de VS of China?

Bij voorkeur tijdig, voor de eerstvolgende gang naar de stembus.
SeenD @Sjr03p13 januari 2025 16:36
Je moet ASML ook weer niet te rijk rekenen. ASML heeft het grootste gedeelte van de EUV technologie gekocht in de VS, maar ASML heeft het wel vercommercialiseerd naar machines die chips kunnen maken. Zonder de Amerikaanse technologie kan ASML geen machines maken.
PeterDons @Sjr03p13 januari 2025 16:49
Als Nederland hebben we weinig te vertellen sinds Mark verplichtingen aangegaan is met de NAVO. We mogen niet eens weten welke verplichtingen. En dat vlak voordat hij de baas van de NAVO is geworden.
fevenhuis 13 januari 2025 16:04
Het slimme wat de VS hier aan get doen is, met de verhuizing van de chipsector uit Taiwan, en na de overheidfinanciering voor nieuwe chipfabrieken, is de export van nieuwe chips aan banden leggen met het AI label.

Hierdoor wordt er dus een nieuwe technologie (near)monopolie gecreëerd vanuit de VS.
SeenD @fevenhuis13 januari 2025 16:38
Ja, het is echt een goeie move. Zoals je zei met dit bericht: nieuws: Taiwan staat TSMC toe om 2nm-chips in VS te maken

In Europa moeten we ook iets vergelijkbaars gaan doen. Minder afhankelijk worden van Taiwan. Afhankelijk van de westerse bondgenootschap lijkt me wel goed.

[Reactie gewijzigd door SeenD op 13 januari 2025 16:39]

roelst1 @SeenD13 januari 2025 16:49
Minder afhankelijk worden van Taiwan. Afhankelijk van de westerse bondgenootschap lijkt me wel goed.
Met de huidige ogenschijnlijke wildgroei aan exportrestricties door de VS weet ik niet waar ik liever afhankelijk van zou zijn: een land dat onder druk staat van China maar daardoor alles doet om de EU te vriend te houden, of een land dat een paar maanden geleden een compleet onvoorspelbare leider heeft verkozen. Ik denk eerlijk gezegd dat eerste.
SeenD @roelst113 januari 2025 16:50
Ja, eens. Alleen Taiwan is lastig te verdedigen.
jmsaow 13 januari 2025 16:07
Ben benieuwd naar tegenmaatregelen van tier 3 land China.
satya @jmsaow13 januari 2025 16:21
Net als nu rekenkracht huren in de VS of met hele slimme techniek een van de beste LLM's bouwen zoals Deepseek.
ExternalSummon @jmsaow13 januari 2025 16:19
De boel komen bekijken en kopiëren..
bbstreams @jmsaow14 januari 2025 16:20
die bedenken gewoon hun eigen technieken en zullen dat dan minder aan ons willen exporteren. dat is wel het gevaar aan dergelijk handelsoorlogen. straks heb je weer die verzuiling van systemen die met op elkaar werken en zit je in apple achtig silo's van grote bedrijven die alles van a tot Z zelf doen.
Diablo_GT 13 januari 2025 16:15
@AverageNL Hi Daan, is er ook een lijst met de tier 1/2/3 landen? Deze kan ik zo niet terug vinden.
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Diablo_GT13 januari 2025 16:33
Het Witte Huis heeft dat voor zover ik weet niet zelf gepubliceerd, maar analistenbureau TrendForce heeft dit overzicht. Volgens mij is dit wel gebaseerd op eerdere berichtgeving van Bloomberg, maar ik ga er vanuit dat het klopt :)
SarcoZQ 13 januari 2025 16:30
Ja maar. Toen we met zijn allen Rusland gingen boycotten waren er ook ineens groothandels in Turkije (bv) die ineens 18x de omzet draaide die ze voorheen deden. Zou dit hier, zeker als wij als Nederland unrestricted zijn, niet ook gebeuren?
geert1 @SarcoZQ13 januari 2025 17:57
Uiteraard. Handelsbarrières worden altijd tot op zekere hoogte omzeilt. Daar zijn beleidsmakers zich bewust van en dit soort wetten heeft meestal procedures voor bijvoorbeeld een zwarte lijst voor overtreders en bepaalde straffen. Dan nog zijn handhaving en detectie altijd onvolledig. Het gaat erom om het de "vijandige" landen minder makkelijk te maken. Een extra tussenhandelaar zorgt al snel voor hogere prijzen en lagere beschikbaarheid en leverzekerheid.
BenVenNL 13 januari 2025 16:09
Lache dit. Als ASML niet in Nederland zat zouden we ook op 2 staan. Amerika heeft behalve ASML echt verder schijt aan Nederland.
HKS-Skyline @BenVenNL13 januari 2025 16:19
Ik denk dat je je vergist in hoeveel handel er met amerika wordt gedreven en hoe afhankelijk zij van Nederland zijn op veel meer vlakken dan alleen ASML. Alleen al het feit dat Nederland beschikt over de grootste haven van europa is een reden om Nederland te vriend te houden, nog niet te spreken over de enorme agrarische export. Er zit veel meer achter dan enkel ASML.
MSalters
@BenVenNL13 januari 2025 16:21
En daarom is België ook tier-2 ...

Nee, beiden hadden al langer een redelijk goede verstandhouding met de VS. Daarom hadden Nederland en België ook al decennia een kernwapentaak in de NATO. Dat was ook een tier-1 rol. In de 21ste eeuw lijkt AI een vergelijkbare cruciale technologie te worden. Je kunt het nooit helemaal weghouden van je tegenstanders, maar je hoeft het ze ook niet makkelijk te maken.
2Keys @BenVenNL13 januari 2025 16:22
België staat op lijst 1, waarom zullen wij zonder asml op 2 staan? West Europa is sinds ww2 een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten.
SuperDre @2Keys13 januari 2025 23:32
Jij bent wel heel naief als jij denkt dat de VS iets om ons geeft, alleen maar om extra gas etc te verkopen.
IamGrimm @BenVenNL13 januari 2025 16:30
Nederland zit in de 9-Eyes en deed mee aan Gladio. Dus nee dat is niet waar.

[Reactie gewijzigd door IamGrimm op 13 januari 2025 16:32]

Blokker_1999
@BenVenNL13 januari 2025 19:16
Dan mag je mij eens uitleggen waarom wij Belgen op de tier 1 lijst staan.
2Keys 13 januari 2025 16:26
Jammer dat Oost Europa in tier 2 zit. Het voelt toch altijd een beetje alsof de Verenigde Staten het Oostblok niet helemaal serieus neemt. Dit is bijv. Ook het geval met visumaanvraag enzo.
kodak @2Keys13 januari 2025 16:41
Ik ben het met je eens dat we kritisch mogen zijn op oorzaken. Maar je maakt er zelf suggestief een oost/west-onderwerp van door niet te kijken naar de kenmerken waar heel veel verschillende landen niet aan lijken te voldoen. Terwijl zomaar doen alsof landen hoe dan ook maar aan strenge eisen voldoen niet realistisch is.
kodak 13 januari 2025 16:28
Deze nieuwste regels moeten onder andere voorkomen dat vijandige landen, zoals China, ondanks bestaande handelsembargo's toch aan geavanceerde AI-gpu's komen, bijvoorbeeld door die in te kopen via landen die niet op de Amerikaanse zwarte lijst staan.
Het lijkt me eerder dat het in de praktijk moet zorgen dat die landen aan minder chips kunnen komen en er misschien minder concurrentie is. Het kenmerk van dit soort embargo is namelijk dat 100% handhaven niet kan en 100% controle ook niet realistisch is.

Ik lees niet hoe deze nieuwe regels daarbij in de praktijk meer effect hebben. Het probleem zal namelijk niet alleen de beschikbaarheid zijn maar ook hoeveel bereidheid landen de beschikbare chips voor winst door willen/laten verkopen. Terwijl schaarste voor hogere winsten zal zorgen kunnen de hogere kosten nog prima rendabel kunnen zijn om te concurreren.
roelst1 13 januari 2025 16:39
Ik mag toch hopen dat "ongeveer 1700 geavanceerde gpu's" ergens anders beter is gedefinieerd buiten deze press release. Het is sowieso al vreemd om het woordje "ongeveer" in dit soort restricties te verwerken, maar ook de definitie van een "geavanceerde gpu" is behoorlijk wankel.

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