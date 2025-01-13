Regering VS introduceert nieuwe, wereldwijde exportrestricties voor AI-chips

De Amerikaanse regering heeft nieuwe regels voor de export van AI-chips aangekondigd. Het land komt met exportquota's voor 120 landen. Enkele landen, waaronder Nederland en België, zijn vrijgesteld. De regels moeten voorkomen dat vijandige landen AI-chips bemachtigen.

De nieuwe Amerikaanse exportregels stellen een maximum aan het aantal AI-chips dat naar andere landen geëxporteerd mag worden. Daaronder vallen de geavanceerde datacenter-gpu's van bedrijven als Nvidia en AMD, die gebruikt worden om AI-modellen te trainen.

Landen worden onder de nieuwe regels onderverdeeld in drie 'tiers'. Tier 1-landen worden praktisch vrijgesteld van de nieuwe wet. Daaronder vallen 'nauwe bondgenoten' van de VS, zoals Japan, Taiwan, Zuid-Korea, het VK, Nederland en België. Onder tier 2 valt het grootste deel van de wereld, met rond de 120 verschillende landen. Die krijgen allemaal te maken met een maximumaantal chips dat ze per land mogen aanschaffen. Dat lijkt neer te komen op 'het equivalent van 50.000 geavanceerde gpu's' per land, zonder een concreet aantal PFlops te noemen. Tier 3-landen, zoals China, Rusland, Iran en Noord-Korea, mogen helemaal geen AI-chips importeren vanuit de VS.

Niveaus van de Amerikaanse AI-exportregels Niveau Soort land Exportregels Tier 1 Nauwe bondgenoten

(VS en achttien landen, o.a. Nederland en België) Geen limiet Tier 2 Overige landen

(Het grootste deel van de wereld) Max. equivalent van 50.000 AI-gpu's per land

(meer onder bepaalde voorwaarden) Tier 3 Vijandige mogendheden

(o.a. China, Rusland, Iran, Noord-Korea) Geen export toegestaan

Kanttekeningen voor 'kleine bestellingen' en geverifieerde eindgebruikers

Er zijn echter enkele kanttekeningen aan die regels. Zo is er geen vergunning nodig voor chipbestellingen met een collectieve rekenkracht van 'ongeveer 1700 geavanceerde gpu's'. Dergelijke orders tellen dus ook niet mee voor het maximumaantal chips dat een land mag bestellen. Volgens de VS valt 'de overgrote meerderheid van chipbestellingen' onder deze categorie, 'vooral die van universiteiten, medische instellingen en onderzoeksorganisaties voor duidelijk onschuldige doeleinden'.

Bovendien mogen 'entiteiten die voldoen aan hoge veiligheids- en vertrouwensstandaarden', en waarvan het hoofdkwartier is gevestigd in een tier 1-land, een 'Universal Verified End User'-status aanvragen. Dergelijke UVEU-entiteiten mogen maximaal 25 procent van hun totale AI-rekencapaciteit in tier 2-landen huisvesten. Daarbij geldt een maximum van 7 procent per individueel tier 2-land. Volgens de Amerikaanse regering komt dat 'waarschijnlijk' neer op honderdduizenden AI-chips.

Entiteiten die aan diezelfde eisen voldoen, maar hun hoofdkwartier buiten een tier 1-land hebben, mogen een National Verified End User-status aanvragen. Zij mogen de komende twee jaar maximaal 'het equivalent van 320.000 geavanceerde gpu's aan AI-rekenkracht' aanschaffen.

Entiteiten die niet aan de veiligheids- en vertrouwensstandaarden voldoen, en buiten tier 1-landen vallen, mogen de komende twee jaar per land maximaal 50.000 huidige AI-gpu's aan rekenkracht importeren. "Dit plafond zorgt ervoor dat Amerikaanse technologie beschikbaar is voor buitenlandse overheden, zorgverleners en andere lokale bedrijven", schrijft het Witte Huis. Voor overheden die een onderzoeksovereenkomst met de VS hebben, is die limiet overigens verdubbeld naar het equivalent van 100.000 van de huidige AI-gpu's.

Ter illustratie: Blackwell, de nieuwste AI-chiparchitectuur van Nvidia.

Wet gericht op verder beperken AI-toegang voor 'vijandige landen'

Dit is de derde grote chipexportregeling van huidige Amerikaanse president Joe Biden. Deze nieuwste regels moeten onder andere voorkomen dat vijandige landen, zoals China, ondanks bestaande handelsembargo's toch aan geavanceerde AI-gpu's komen, bijvoorbeeld door die in te kopen via landen die niet op de Amerikaanse zwarte lijst staan.

Onlangs bleek bijvoorbeeld dat de Chinese techgigant Huawei een AI-chip had gebruikt die is gemaakt door TSMC, ondanks een verbod. Het bleek dat die TSMC-chip werd ingekocht door een derde partij en vervolgens doorgesluisd naar Huawei.

Het is overigens onbekend hoe aankomende president Donald Trump naar de nieuwe exportregels kijkt. Hij wordt op 20 januari beëdigd, en heeft doorgaans een strenge houding tegenover China. De nieuwe regels, die zijn geïntroduceerd door huidige president Biden, worden over 120 dagen van kracht. Dat geeft de aanstaande regering genoeg tijd om het beleid eventueel aan te passen.

De chipsector reageert kritisch op het nieuwe beleid, waarover al langer wordt gesproken en dat op maandag officieel is gemaakt door de regering-Biden. Zo zouden de regels schadelijk zijn voor de economie. "We willen president Biden aanmoedigen om geen beleid in te voeren dat de Amerikaanse economie beschadigt en Amerikaanse tegenstanders in de kaart zal spelen", zei Nvidia-topman Ned Finkle onlangs al.

De Semiconductor Industry Association, een branchevereniging voor de halfgeleidersector, zei op maandag in een statement: "We zijn diep teleurgesteld dat een beleidswijziging van deze omvang en met deze impact enkele dagen voor een presidentiële overgang en zonder enige zinvolle inbreng van de industrie de deur uit wordt gejaagd. De nieuwe regel dreigt onbedoelde en blijvende schade toe te brengen aan de Amerikaanse economie en het wereldwijde concurrentievermogen op het gebied van halfgeleiders en AI door strategische markten af te staan aan onze concurrenten."