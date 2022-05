China staat bekend als de fabriek van de wereld, maar het is ook 's werelds grootste chipimporteur. In 2021 importeerde het land voor omgerekend 378 miljard euro aan chips en die zijn daarmee verreweg het grootste importproduct van China. Om dat in perspectief te plaatsen: in hetzelfde jaar ging er wereldwijd 515 miljard euro om op de chipmarkt. Volgens het Made in China 2025-overheidsplan moet 70 procent van de chips die het land gebruikt, tegen dat jaar op eigen bodem worden geproduceerd. Dat plan werd in 2015 gepresenteerd en uit de gigantische hoeveelheid chips die China importeert, is op te maken dat het nog lang niet zover is. Hoe dat komt en hoe China er nu voor staat, bespreken we in dit artikel.

De wens om meer eigen chips te maken, is er in China al jaren en daarin wordt dan ook flink geïnvesteerd. Het land kan daarmee minder afhankelijk worden van het Westen. Die wens is verder aangewakkerd na de handelsbeperkingen die sinds mei 2019 zijn opgelegd door de Amerikaanse overheid aan Chinese chip- en elektronicabedrijven, uit angst voor spionage. De noodzaak voor China om zelfvoorzienend te worden, is daardoor toegenomen, maar er zijn daardoor ook flinke drempels opgeworpen.