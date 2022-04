Gartner: chipmarkt groeide vorig jaar met 25 procent tot 515 miljard euro

Volgens analistenbureau Gartner is de chipmarkt in 2021 met 25,1 procent gegroeid en ging er 583,5 miljard dollar in om. Samsung heeft de eerste plek overgenomen van Intel, voor het eerst sinds 2018. Dat zou komen door de sterke groei van omzet uit geheugenchips.

Samsung, Intel en SK Hynix vormen de top drie van bedrijven die in 2021 het meeste omzet haalden uit chips, meldt Gartner. De nummers een en twee zijn van plaats gewisseld ten opzichte van vorig jaar. MediaTek schuift iets omhoog, van plek acht naar de zevende positie. Ook Nvidia ging één positie omhoog, naar de negende plaats. AMD staat nu op de tiende plaats, vorig jaar was dat nog de veertiende.

De grootste procentuele groei is te zien bij AMD en MediaTek. De omzetgroei bedroeg 64,4 procent bij AMD. MediaTek, dat sinds vorig jaar marktleider is op het gebied van smartphonesocs, behaalde een groei van 58,8 procent. Intels groei was met 0,5 procent het kleinst van de top 25, zegt Gartner.

Volgens Gartner groeide de wereldwijde chipmarkt vooral door de bouw van nieuwe datacenters wereldwijd en was de geheugenproductie de best presterende categorie binnen de chipindustrie. De totale chipmarkt groeide met 117 miljard dollar en 42 miljard daarvan is toe te schrijven aan geheugenchips. Intel verkocht zijn divisie die nandgeheugen maakt eind 2020 aan SK Hynix.

Binnen de categorie geheugen was dram het best presterende onderdeel, met een omzetgroei van ruim 40 procent ten opzichte van een jaar eerder. In 2021 werd voor 92,5 miljard dollar aan dram verkocht. Gartner schrijft dat toe aan sterke vraag voor dram in servers en pc's. Daardoor ontstonden er tekorten en gingen de prijzen omhoog. Met name het nieuwe DDR5-geheugen is momenteel erg duur.

Ook de opkomst van 5G-smartphones droeg bij aan de groei van de chipmarkt. Volgens Gartner werden er in 2021 zo'n 555 miljoen smartphones met 5G gemaakt. Een jaar eerder waren dat er 250 miljoen. Vanwege de restricties die aan Huawei zijn opgelegd door de Verenigde Staten, konden andere Chinese chipmakers zoals MediaTek en Skyworks groeien, stelt Gartner. HiSilicon, de divisie van Huawei die chips maakt, haalde nog maar 1 miljard dollar aan omzet in 2021. Een jaar eerder was dat nog 8,2 miljard dollar.

Ook andere analisten noemen vergelijkbare groeipercentages voor de totale chipmarkt. Zo spreekt IC Insights over een 1groei van 26 procent in 2021. Dit jaar verwacht IC Insights een groei van 11 procent.

Het overzicht van Gartner bestaat uit bedrijven die zelf chips ontwerpen en verkopen. Chipfabrikanten die in opdracht van anderen produceren, zoals TSMC, schaart het analistenbureau daar niet onder. IC Insights telt fabs als TSMC wel mee in zijn overzicht. In december schatte IC Insights dat TSMC op de derde plek uit zou komen in 2021, met een omzet van 56,6 miljard dollar.