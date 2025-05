Samsung is weer marktleider op wereldwijde chipmarkt, gaat Intel voorbij

Samsung was in 2024 net als in 2022 marktleider op de wereldwijde chipmarkt. Dat heeft analistenbureau Gartner becijferd. Intel, vorig jaar nog marktleider, zakte naar de tweede plek. Nvidia steeg naar de derde plek, vooral door grote vraag naar AI-hardware.

Samsung pakte vooral meer omzet door gestegen prijzen van geheugen, meldt Gartner. De omzet steeg met 62,5 procent ten opzichte van 2023 en kwam uit op rond de 65 miljard dollar. Ook SK hynix en Micron profiteerden daarvan en noteerden omzetten in de chipmarkt die 80 procent hoger uitkwamen dan het jaar ervoor. De omzet van Nvidia steeg ook met 80 procent, zo claimt Gartner.

De omzet van Intel bleef zo goed als gelijk en Infineon was de enige in de top 10 die daalde in omzet. In totaal groeide de chipmarkt wereldwijd met 18 procent, zo zegt Gartner. Van die omzet was 24,2 procent uit geheugen; de rest kwam uit andere chipproducten.

Het overzicht van Gartner bestaat enkel uit bedrijven die chips ontwerpen en verkopen. Taiwanese chipfabrikant TSMC, dat enkel chips voor andere bedrijven maakt, valt daar niet onder. Die chipmaker had vorig jaar een omzet van ongeveer 88 miljard dollar.