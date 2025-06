China begint onderzoek naar Nvidia wegens mogelijk schenden antimonopoliewet

China is op maandag begonnen met een antitrustonderzoek naar Nvidia. Het land onderzoekt daarmee mogelijke schendingen van de Chinese antimonopoliewetgeving. China verwijst naar Nvidia's overname van Mellanox, maar noemt geen concrete voorbeelden van schendingen.

SAMR, de Chinese concurrentietoezichthouder, bevestigt het onderzoek in een korte verklaring op zijn website. "De State Administration for Market Regulation heeft in overeenstemming met de wet een onderzoek ingesteld naar Nvidia", zo luidt het statement.

De toezichthouder benoemt specifiek de overname van netwerkapparatuurmaker Mellanox, die Nvidia in 2020 afrondde. China keurde die overname in 2020 goed, maar stelde daaraan bepaalde voorwaarden. Zo moesten Chinese chipbedrijven de mogelijkheid houden om hun eigen producten compatibel te maken met die van Mellanox. Ook zou het geforceerd bundelen van producten verboden worden onder de deal en werd Nvidia en Mellanox verboden om 'onredelijke voorwaarden' te verbinden aan leveringen aan Chinese klanten. De verklaring doet vermoeden dat het Chinese onderzoek draait om die voorwaarden, maar de toezichthouder weidt daarover niet uit.

Het Chinese onderzoek volgt kort op nieuwe Amerikaanse exportrestricties op chipleveringen naar China, merkt ook Reuters op. De Chinese overheid zei eerder al dat zij de export van bepaalde grondstoffen naar de VS aan de banden zou leggen. Peking waarschuwde Chinese bedrijven dat Amerikaanse chips 'niet langer veilig' zijn en spoorde ze aan om lokale chips te kopen.

China deed in 2013 al eens een antitrustonderzoek naar een Amerikaans chipbedrijf. Dat draaide toen om de Chinese dochteronderneming van Qualcomm. Die werd onderzocht voor het hanteren van te hoge licentiekosten voor haar draadloze technologie. Het bedrijf betaalde daarop een boete van omgerekend 860 miljoen euro.