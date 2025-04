'Ook EU onderzoekt concurrentiebeperkend gedrag van Nvidia in gpu-sector'

De Europese Unie is een onderzoek gestart naar vermeend concurrentiebeperkend gedrag door Nvidia op het gebied van gpu's. Dat schrijft Bloomberg op basis van gesprekken met ingewijden. De Franse markttoezichthouder is naar verluidt al langer bezig met een dergelijk onderzoek.

Volgens de ingewijden die Bloomberg heeft gesproken, is de Europese Commissie bezig met het verzamelen van standpunten over mogelijk concurrentiebeperkend gedrag door Nvidia op het gebied van gpu's. Op basis daarvan wordt bepaald of er 'verdere interventie' nodig is. Meer informatie is niet bekendgemaakt. Aangezien het onderzoek zich nog in een vroeg, oriënterend stadium bevindt, is het goed mogelijk dat het nergens toe zal leiden.

Het gaat volgens Bloomberg om een soortgelijk onderzoek als dat wat Frankrijk al enige tijd zou uitvoeren. De Franse waakhond is volgens het persbureau gesprekken aan het voeren met marktspelers over de rol van Nvidia in de AI-chipbranche, waarbij onder meer gekeken wordt naar de chiptekorten en welke impact de prijs daarop heeft, alsook het algemene prijsbeleid van de chipfabrikant.

De Franse toezichthouder heeft op het moment van schrijven nog niet bevestigd dat deze een onderzoek naar Nvidia is gestart. Wel deed de waakhond op vrijdag een inval bij een bedrijf 'dat actief is op de gpu-markt'. The Wall Street Journal claimt dat dat Nvidia betreft. Nvidia is wereldwijd de grootste leverancier van AI-gpu's die in cloudcomputing worden gebruikt voor het draaien van kunstmatige-intelligentietoepassingen, een markt die onlangs sterk is gegroeid.