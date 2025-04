'Google komt met Memory-functie in Bard voor onthouden van voorkeuren gebruiker'

Google werkt naar verluidt aan een 'Memory'-optie in AI-chatbot Bard. Dat ontdekte Android-ontwikkelaar Dylan Roussel. Hiermee moet het voor de bot mogelijk worden om bepaalde informatie over of voorkeuren van de gebruiker te onthouden voor alle komende gesprekken.

Als gebruikers de Memory-optie activeren, kunnen gebruikers bepaalde stukken informatie invoeren die Bard voor komende gesprekken onthoudt, schrijft 9to5Google in samenwerking met Roussel. Momenteel begint elk gesprek met een schone lei. Als een gebruiker bijvoorbeeld vegetariër is, moet deze dat telkens opnieuw aangeven als deze Bard om recepten vraagt. Binnenkort moet het echter mogelijk worden om voor dit stukje informatie een herinnering aan te maken, zodat de bot er in komende gesprekken automatisch rekening mee houdt.

Ook als de gebruiker bijvoorbeeld wil dat de bot kortere antwoorden geeft, kan daar een herinnering voor aangemaakt worden, blijkt uit een van de voorbeelden die Google in een vroege versie van de functie toont. De Memory-functie werkt volgens 9to5Google overigens nog niet, dus het is nog onduidelijk hoe deze de antwoorden van Bard precies beïnvloedt. Eerder kreeg ChatGPT al een soortgelijke functie genaamd Custom Instructions.