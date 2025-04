Minisforum toont zijn eerste desktopmoederbord met geïntegreerde mobiele cpu

Minisforum heeft zijn eerste 'Mobile on Desktop'-mini-ITX-moederbord aangekondigd. Deze bevat de AMD Ryzen 7 7745HX-laptopprocessor, al is het moederbord bedoeld voor desktops. De zogenoemde BD770i moet 489 euro kosten en wordt naar verwachting in december geleverd.

De mobiele AMD Ryzen 7745HX-cpu die op het desktopmoederbord is gesoldeerd bevat acht cores, zestien threads, behaalt kloksnelheden van maximaal 5,1GHz en heeft 32MB aan L3-cache. De fabrikant beweert dat het moederbord nog steeds 'prestaties op desktopniveau' levert, maar dat de laptopprocessor tegelijkertijd moet zorgen voor een verminderd stroomverbruik en een stillere werking.

De BD770i bevat naast de cpu een Radeon 610M-igpu, twee PCIe 5.0 M.2-slots, twee DDR5-SO-DIMM-slots met een maximale snelheid van 5200MT/s en een PCIe 5.0 x16-connector waar een extra gpu op aangesloten kan worden. Het moederbord komt ook met een geïntegreerd koelsysteem met de optie om er een aanvullende ventilator op te monteren. Daarnaast heeft de BD770i aansluitingen voor onder meer HDMI, DisplayPort en USB-C en biedt de BD770i volgens de fabrikant 8K-ondersteuning.

Het mini-ITX-moederbord kost op de Minisforum-website 489 euro, al is het op het moment van schrijven in de aanbieding voor 459 euro. Overigens komt er ook een variant met de beter presterende Ryzen 7945HX-cpu, genaamd de BD790i, al is daar nog geen prijs en releasedatum van bekend.