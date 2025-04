Minisforum introduceert mini-pc met Meteor Lake-cpu en geïntegreerd touchscreen

Minisforum toont een UH185 Ultra-mini-pc met een Meteor Lake-processor, een geïntegreerd touchscreen en dito webcam. De Chinese fabrikant toont ook een HX200G-mini-pc met Ryzen 9 7945HX-cpu. De adviesprijzen en releasedata van deze systemen zijn nog niet bekend.

Minisforum noemt het systeem in een persbericht de Mini PC UH185 Ultra, duidend op de gebruikte Intel Core Ultra 9 185H-cpu met 16 cores en 22 threads. De mini-pc beschikt daarmee over een geïntegreerde Arc-gpu met 8 Xe-cores. Aan de binnenkant zitten verder twee DDR5-SO-DIMM-slots met ondersteuning voor maximaal 96GB geheugen, naast twee M.2-slots met PCIe 4.0-interface. Minisforum voorziet de pc verder van twee 5Gbit/s-ethernetpoorten en twee USB 4-poorten.

De overige specificaties van het systeem zijn nog niet bekend. Minisforum laat wel afbeeldingen van de mini-pc zien. Daarop is te zien dat het systeem een standaard krijgt waarop de pc verticaal is gemonteerd. Aan de zijkant zit een touchscreen, waarop widgets getoond kunnen worden. Een voorbeeld van Minisforum toont de tijd, het weer en informatie over de cpu, gpu, ram en ssd. Het systeem bevat ook een geïntegreerde 1080p-webcam, die boven het scherm zit.

Minisforum HX200G met Ryzen 9 7945HX-cpu en RX 7600M XT-gpu

De Minisforum HX200G is op zijn beurt een mini-pc met AMD Ryzen 9 7945HX-cpu. Deze beschikt over 16 Zen 4-cores en 32 threads. Hij wordt bijgestaan door een losse AMD Radeon RX 7600M XT-gpu, die is gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en 32 CU's heeft.

De HX200G beschikt verder over vier ventilators, die volgens Minisforum tegelijk 85W vermogen van de cpu en 120W vermogen van de gpu kunnen koelen met een volume van 45dB. De mini-pc bevat een M.2-ssd met PCIe 5.0-interface.

De Mini PC UH185 Ultra (links) en HX200G van Minisforum