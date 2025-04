Cooler Master toont X Mighty-voeding met vermogen van 2800W

Cooler Master werkt aan een versie van zijn X Mighty-voeding die een vermogen van 2800W heeft. Dat is een krachtigere versie van de eerdere X Mighty, die het in december al toonde en die een maximumvermogen van 2000W had. De 2800W-versie heeft vier 12Vhpwr-connectors.

Cooler Master toont de psu op de CES-beurs in Las Vegas, maar noemt geen prijzen of beschikbaarheid. Tweakers spotte op de beurs de X Mighty in twee varianten. Een daarvan heeft een vermogen van 2000W. Die toonde Cooler Master in december al. Daarnaast zegt het bedrijf nu dat er een 2800W-variant uitkomt. Waar de 2000W nog twee 12Vhpwer-connectors heeft, heeft de 2800W-variant er daar vier van.

Beide voedingen zijn 80Plus Platinum-voedingen met ATX 3.1-ondersteuning. Het gaat om voedingen met een semipassief aangestuurde ventilator. Eerder zei Cooler Master al dat de psu's een garantieperiode van vijftien jaar zouden krijgen. De voedingen zijn digitaal uit te lezen met Cooler Masters MasterCTRL-software.