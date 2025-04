Cooler Master laat productserie voor customkoeling met vierkante buizen zien

Cooler Master heeft de Mythril-productserie laten zien op CES 2024. De serie dient voor customwaterkoeling, maar in tegenstelling tot de ronde buizen van andere systemen gaat het hierbij om vierkante buizen.

De vierkante vorm van de tubing is volgens Cooler Master geïnspireerd op het eigen logo. Het gaat om een volledige productserie met onder meer pompen, radiators, blokken en koelvloeistof. De buizen zijn hard en zijn te buigen met een meegeleverde tool, zodat gebruikers de tubing zelf kunnen aanpassen.

Pompen komen beschikbaar in verschillende soorten: los, geïntegreerd in de radiator of in het reservoir. Mythril is niet compatibel met AMD Threadripper, maar er komen wel blokken voor AMD AM5-sockets en Intel LGA1700. Omdat de radiators aan de ene kant zilverkleurig en aan de andere zwart zijn, kunnen gebruikers zelf kiezen welke kleur ze zien. Er zijn nog geen details over release en prijzen van de Mythril-serie. Tweakers kwam de serie tegen bij Cooler Master op de CES; de fabrikant lijkt verder geen informatie online te hebben gezet.