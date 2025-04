'Google bereidt upgrade van Linux-kernel voor Pixel-telefoons voor'

Google bereidt naar verluidt een kernelupgrade voor zijn Pixel-telefoons met Tensor-soc voor. Die moet de versie van de Linux-kernel van 5.10 of 5.15 naar 6.1 brengen. Kernelupgrades op Android zijn zeldzaam.

Medewerkers van Google praten over de kernelupgrade in comments bij de Android-broncode, meldt Mishaal Rahman. Het zou gaan om upgrades voor de Pixel 6, 6a, 7, 7a, Fold en 8. Ook de Pixel 9 zou na release de upgrade nog moeten krijgen.

Het upgraden van de kernel moet de telefoons door optimalisaties in die versie sneller maken. Ook maakt het langere ondersteuning van de telefoons makkelijker, wat vooral van belang is voor de Pixel 8-telefoons. Google belooft bij die telefoons ondersteuning tot 2030; bij de Pixel 7 is dat tot 2027.

Het upgraden van de kernel kan als reguliere update in Android en vereist voor de gebruiker geen speciale stappen. Google heeft het werk aan de kernelupgrade niet bevestigd. Het is onbekend wanneer die upgrade moet uitkomen, maar omdat de Pixel 9 na release de upgrade zou krijgen, lijkt het erop dat de kernelupgrade nog een jaar of langer op zich kan laten wachten.