Google Berichten laat gebruikers RCS-berichten bewerken na verzending

Google Berichten laat gebruikers na een upgrade RCS-berichten bewerken na het verzenden. Ook wordt het mogelijk om de hotspot op een verbonden apparaat te gebruiken zonder te hoeven inloggen.

Google Berichten

Het bewerken van berichten kan tot een kwartier na de verzending, meldt Google. De gebruiker aan de andere kant ziet dat het bericht na verzending is bewerkt door een melding die eronder staat. Bewerken kan door lang op het bericht te drukken en het potloodicoontje boven in beeld aan te klikken.

De functie om de hotspot te activeren zonder in te hoeven loggen zit in een set aan functies die Google aanduidt als 'cross device services'. Daarbij moeten gebruikers apparaten koppelen, waarna diverse diensten over diverse apparaten heen beschikbaar zijn. Behalve het gebruik als hotspot is het mogelijk een Meet-vergadering te wisselen tussen apparaten. De functies maken onderdeel uit van een Android-upgrade die deze maand uitkomt.