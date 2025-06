God of War Ragnarök komt op 19 september uit voor pc

Het actieavonturenspel God of War Ragnarök komt op 19 september uit voor de pc. De game is dan verkrijgbaar via Steam en de Epic Games Store. Wanneer het spel uitkomt, is de gratis dlc God of War Ragnarök: Valhalla ook gelijk beschikbaar.

Sony heeft vrijdag een trailer gedeeld waarin de pc-versie wordt aangekondigd. Bij de release krijgt het spel ondersteuning voor Nvidia DLSS, AMD FSR en Intel XeSS. Daarnaast heeft de pc-versie ook ondersteuning voor 21:9- en 32:9-ultrawidemonitoren en krijgt het ontgrendelde framerate. Later maakt Sony nog meer bekend over de minimale systeemeisen. Op de Steam-pagina is te lezen dat een PlayStation Network-account nodig is om de game te kunnen spelen.

God of War Ragnarök kwam oorspronkelijk uit op 9 november 2022 voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Het is een vervolg op God of War, dat op 20 april 2018 verscheen. Van dat spel kwam begin 2022 een pc-versie uit.