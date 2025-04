God of War Ragnarök-trailer toont verhaalelementen en nieuwe gameplaybeelden

Sony heeft tijdens de State of Play-presentatie van woensdagochtend onder meer een nieuwe trailer voor God of War Ragnarök uitgebracht. Daarin zijn gameplaybeelden te zien, maar ook wordt wat meer duidelijk over het verhaal van de game.

Op basis van de trailer wordt duidelijk dat de relatie tussen Kratos en zijn zoon Atreus wederom een belangrijk verhaalelement is. Atreus maakt duidelijk dat hij een geheim heeft dat hij niet wil openbaren en dat Kratos hem desondanks blijft volgen. Er zijn ook de nodige gevechten zichtbaar, zoals tegen Freya. Aan het einde van de trailer is heel kort een gevecht tussen Kratos en Thor voorbij.

God of War Ragnarök komt op 9 november uit voor de PS5 en PS4. Het wordt de opvolger van de originele game God of War die in 2018 uitkwam. In het origineel waren nog zes van de werelden uit de noordse mythologie inbegrepen, maar in de nieuwe game zullen alle negen werelden toegankelijk zijn. Spelers moeten ook meer keuzes krijgen tijdens gevechten.