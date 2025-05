Sony: pc-versie Uncharted: Legacy of Thieves Collection komt uit op 19 oktober

Sony heeft de releasedatum van Uncharted: Legacy of Thieves Collection voor pc bekendgemaakt. Het spel komt uit op 19 oktober. Die datum was eerder al uitgelekt via de Epic Games Store maar wordt nu dus officieel bevestigd. Het spel kost bij release 50 euro.

De pc-versie van Uncharted: Legacy of Thieves Collection bevat volgens Sony enkele functies voor pc-gamers. Zo zijn bepaalde elementen uit de gebruikersinterface geoptimaliseerd voor pc-gebruikers en is er ondersteuning ingebouwd voor ultrawide-monitors. Het is mogelijk om de verschillende grafische kwaliteit van in-game elementen aan te passen waaronder de texture quality, de model quality en de kwaliteit van schaduwen en reflecties. Er is ook ondersteuning voor de FSR 2.0-upscalingtechniek van AMD. De game ondersteunt de PlayStation DualSense-controller via een kabel en kan overweg met de haptische feedback en de dynamische triggers van die controller. Gamers kunnen alle controls ook remappen.

Sony raadt minstens een pc aan met een Intel i5-4330- of AMD Ryzen 3 1200-cpu in combinatie met een Nvidia GTX960- of AMD R9 290X-gpu. Er moet minstens 8GB aan werkgeheugen aan boord zijn en 126GB aan opslagruimte op een hdd om het spel te kunnen draaien op een resolutie van 720p en aan 30fps op gemiddelde grafische kwaliteit. Om de game op een 1080p-resolutie en aan 30fps te draaien met hoge grafische instellingen is een pc nodig met een Intel i7-4470- of Ryzen 5 1500X-cpu in combinatie met een NVIDIA GTX 1060- of AMD RX 570-gpu, 16GB ramgeheugen en 126GB opslagruimte op een ssd.

Begin september lekte de releasedatum van Uncharted Legacy of Thieves Collection voor pc uit via een vermelding in de Epic Game Store. Daaruit viel op te maken dat gebruikers die de game vooruitbestellen, een Fortnite-glider krijgen die gebaseerd is op het watervliegtuig van het Uncharted-personage Sully. Ook dat nieuws is bevestigd door Sony. Uncharted: Legacy of Thieves Collection is een bundel die Uncharted 4 en Uncharted: The Lost Legacy bevat. De game is vooruit te bestellen via de Epic Games Store en kost 50 euro.