Portal krijgt in november dlc met raytracing

Bijna 15 jaar na de release van de originele Portal-game verschijnt er een nieuwe dlc voor het spel. Deze dlc komt niet van Valve, maar is gemaakt door Nvidia, om de nieuwe versie van zijn DLSS- en Reflex-techniek te laten zien.

Tijdens de Nvidia-keynote liet het bedrijf een demo zien waarin Portal met raytracing-effecten te zien was. Het bedrijf kondigt aan dat dit niet alleen een demo is, maar dat er een officiële dlc voor de 15 jaar oude game verschijnt. Met deze dlc krijgt de game een flinke grafische upgrade.

Portal met RTX maakt gebruik van de nieuwe DLSS 3.0-techniek die Nvidia vandaag heeft aangekondigd. Deze nieuwe versie van deze upscalingtechniek kan volledige frames genereren, waardoor volgens Nvidia tot wel vier keer hogere framerates mogelijk zijn. Deze techniek is alleen te gebruiken met de nieuwe Nvidia 40-serie videokaarten. De game zal ook met oudere Nvidia RTX-kaarten met raytracing te spelen zijn, alleen dan zonder DLSS 3.0.

Het is de bedoeling dat de dlc in november beschikbaar komt via Steam. Iedereen die Portal in zijn Steam-bibliotheek heeft, zal de dlc gratis kunnen downloaden.