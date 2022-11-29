Gratis Portal RTX-dlc met raytracing en DLSS verschijnt in december

Portal with RTX verschijnt in december. Dat maakt Nvidia bekend in een blogpost. De gratis dlc voegt onder meer raytracing toe aan Valves puzzelgame, die in 2007 voor het eerst uitkwam. De update stond aanvankelijk op de planning voor november.

De Portal with RTX-dlc komt op 8 december uit via Steam, meldt Nvidia. De dlc is vanaf dan gratis te downloaden voor iedereen die Portal bezit op het gameplatform. De RTX-versie krijgt onder meer ondersteuning voor pathtracing voor realistische verlichting en reflecties, naast vernieuwde textures en models met een hogere resolutie. Nvidia introduceerde eerder al een soortgelijke RTX-versie van Quake II.

Nvidia kondigde de komst van Portal with RTX in september al aan, samen met de introductie van de eerste GeForce RTX 40-videokaarten. De game is gemaakt met RTX Remix, een modplatform dat gebruikt kan worden om functies als raytracing toe te voegen aan klassieke games. Aanvankelijk zou de dlc in november verschijnen, maar dit is met een maand verschoven naar december.

Portal krijgt, naast raytracing, ook ondersteuning voor DLSS 3 en zijn bijbehorende DLSS Frame Generation-functie. De RTX-versie van Portal werkt echter ook op andere videokaarten met DXR- of Vulkan RT-ondersteuning, zoals AMD's Radeon RX 6000-serie en Intels Arc-gpu's. Die videokaarten kunnen echter geen gebruikmaken van DLSS voor betere framerates. Nvidia raadt een RTX 3060 met DLSS 2 aan voor het spelen van Portal with RTX op een resolutie van 1080p met 30fps. Voor 60fps wordt een RTX 3080 aangeraden.