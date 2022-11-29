Gratis Portal RTX-dlc met raytracing en DLSS verschijnt in december

Portal with RTX verschijnt in december. Dat maakt Nvidia bekend in een blogpost. De gratis dlc voegt onder meer raytracing toe aan Valves puzzelgame, die in 2007 voor het eerst uitkwam. De update stond aanvankelijk op de planning voor november.

De Portal with RTX-dlc komt op 8 december uit via Steam, meldt Nvidia. De dlc is vanaf dan gratis te downloaden voor iedereen die Portal bezit op het gameplatform. De RTX-versie krijgt onder meer ondersteuning voor pathtracing voor realistische verlichting en reflecties, naast vernieuwde textures en models met een hogere resolutie. Nvidia introduceerde eerder al een soortgelijke RTX-versie van Quake II.

Nvidia kondigde de komst van Portal with RTX in september al aan, samen met de introductie van de eerste GeForce RTX 40-videokaarten. De game is gemaakt met RTX Remix, een modplatform dat gebruikt kan worden om functies als raytracing toe te voegen aan klassieke games. Aanvankelijk zou de dlc in november verschijnen, maar dit is met een maand verschoven naar december.

Portal krijgt, naast raytracing, ook ondersteuning voor DLSS 3 en zijn bijbehorende DLSS Frame Generation-functie. De RTX-versie van Portal werkt echter ook op andere videokaarten met DXR- of Vulkan RT-ondersteuning, zoals AMD's Radeon RX 6000-serie en Intels Arc-gpu's. Die videokaarten kunnen echter geen gebruikmaken van DLSS voor betere framerates. Nvidia raadt een RTX 3060 met DLSS 2 aan voor het spelen van Portal with RTX op een resolutie van 1080p met 30fps. Voor 60fps wordt een RTX 3080 aangeraden.

Portal with RTX

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 29-11-2022 16:24 87

29-11-2022 • 16:24

87

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Reacties (87)

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Nimja 29 november 2022 16:28
Hun project met hoe ze dit aan games hangen is wel heel gaaf. RTX Remix: https://www.youtube.com/watch?v=Vg52-HZhrFc
LogiForce @Nimja30 november 2022 03:40
Hopelijk doen ze dat ook nog een keer voor de originele Mafia. 8-)
Vambier @Nimja30 november 2022 12:22
Deze tool is veel belangrijker dan de RTX mod voor Portal, met deze tool kun je behoorlijk makkelijk een mod voor een oudere game maken met AI geupdate textures, mooiere 3D models en ray tracing.
Je kan het hele level inladen in de tool, on the fly de models in Maya laden, bewerken en gelijk het resultaat in de game zien. Je kan heel gemakkelijk met AI de textures upscalen, of met de hand natuurlijk. Ook surfaces van textures worden met AI aangepast voor goede weerkaatsing van licht. En ben je klaar, maakt hij er in 1 klik een mod van voor de betreffende game.
Als dit echt zo goed werkt als ze in de video zeggen/laten zien wordt dit echt revolutionair voor hd mods voor oudere games.
Ik kijk heel erg uit naar alles wat er van de community gaat komen na het uitbrengen van deze tool.
Sjekster 29 november 2022 16:45
Zitten hier dan zoveel zware raytracing effecten in, ivm recentere games met raytracing? Portal op 1080p zonder raytracing draait volgens mij op 800 fps+ op zo'n 3080. Om dan terug te vallen op 30fps, belooft nog al wat voor de grafische pracht...
rajackar @Sjekster29 november 2022 17:23
Het verschil met andere games is dat het geen traditionele rasterized rendering is met daar bovenop RT effecten. Dat is namelijk wat andere games doen.
Deze versie wordt volledig via path tracing gerenderd. En dat is vele malen zwaarder.
MN-Power @rajackar29 november 2022 18:20
Best een historisch moment dus. :) Bedankt voor de info, ga hem zeker proberen zo gauw hij uit is!
ColonelPhantom @MN-Power29 november 2022 18:26
Ik geloof dat Quake 2 RTX ook al volledig path-traced was. Valt mee hoe vernieuwend het dus is.
Vayra
@ColonelPhantom29 november 2022 18:52
En toch zit het vol met grafische fouten, perspectief dat niet klopt, etc.

Compleet zinloze exercitie, die hele realtime RT. Het is puur een middel om nog GPUs te verkopen in een wereld waar bijna elke game gewoon op elke resolutie behalve 4K dik boven de 60 FPS draait. Ik draai nu op 3440x1440 nog met een GTX 1080... simpelweg omdat ik geen enkele zin heb meer te betalen voor een GPU die RT kan (en omdat ik de onderkant van 50 FPS nog amper zie...go figure). Want dat is wel wat je moet doen. Sinds Pascal is de perf/$ relatief geen meter opgeschoten, Turing was stagnatie, Ampere was bagger vanwege gebrekkig VRAM en te hoge prijzen, en Ada is de zogenaamde fucking limit; een harde terugval in perf/$.

Letterlijk een oplossing op zoek naar problemen. Vaak is de uitwerking/het resultaat ook beneden de maat. Scenes zijn te donker of zwaar overbelicht. En om dat te voorkomen... heb je toch weer het handwerk en de tweaks nodig die je bij rasterized content toepast.

Ik hoop, en denk, dat RT tegen een muur oploopt van eindigende node shrinks en een veel te zware belasting op een realtime applicatie om het ooit echt overal te kunnen toepassen. Wat we nu hebben, raster met een RT pass eroverheen, is in elk geval compleet onbruikbaar voor de lange termijn. Letterlijk 'an afterthought' die alleen maar geld, bakken performance, en veel TDP budget kost.

Vooralsnog heb ik iig nul behoefte hier ook maar een euro in te steken. Ik mis de killer app. Zeker met de achterlijke GPU prijzen- en line ups vandaag de dag, is dat essentieel om me over de streep te trekken. Ik speel geen tech demo's en houtje touwtje troep. Nvidia's 4080, maar ook de 4090 zijn een posterboy voor alles wat mis is met realtime RT. Too rich for our blood. En worden games er echt leuker door? Ik heb nog geen enkele game gedetecteerd waar dat zo is. Het ontbreken van degelijke RT heeft ook op de gaming markt geen enkele impact. Consoles draaien prima zonder. Devs kunnen prima zonder. etc. Ik zie nergens een push behalve Nvidia die zakken geld dropt om toch maar RT te implementeren in game X of Y. En negen van de tien gamers heeft de game dan al uitgespeeld :D

PC gaming lijkt heel rap een opeenstapeling van marketing-bullshit te worden. HDR is er nog zo één. Hele volksstammen hebben een HDR-capable monitor met HDR 400 of een HDR1000 LCD, terwijl die HDR verkrachten met veel te fel licht / te hoge black point. Compleet nutteloos, het verslechtert eerder de kwaliteit dan dat het iets verbetert. RGB, nog zo één, kwalitatief uitermate teleurstellend. Een 'Gaming' sticker op een stoel betekent per definitie dat je ergonomie te grabbel wordt gegooid omdat je in een kuipstoel terechtkomt die in race auto's past. 3-4 slot GPUs die een bracket nodig hebben om niet simpelweg van je moederbord af te breken, en 450W lusten voor 5% meer perf.

Totale idioterie. Gamen ging toch om games? De hardware lijkt echter wel een doel op zichzelf te worden. En alleen maar omdat de commerciele toko moet doordraaien. Niet omdat het beter gamen wordt. Sterker nog... als ik zie dat de latency explodeert met RT/DLSS3, dan weet ik genoeg; hard pass!

[Reactie gewijzigd door Vayra op 31 juli 2024 20:53]

SkullboX @Vayra29 november 2022 23:46
Ik werk zelf in 3D Animation en VFX, een sector die twee decennia terug deze verandering doormaakte. Destijds waren er ook genoeg professionals overtuigd dat het onzin was en nooit haalbaar zou zijn - nu doet niemand iets anders.

De grafische mogelijkheden van raytracing heb je in alle waarschijnlijkheid nog nooit gezien, en in de meeste titels is het niets meer dan een kleine feature geplakt op een spel die op dit moment door 99+% zonder enige vorm van raytracing gespeeld gaat worden. Niet een goed uitgangspunt.

Zelfs Quake 2 RTX en later Metro Exodus Enhanced zijn games die met terugwerkende kracht dan (vrijwel) geheel pathtraced zijn gemaakt, maar maken nog altijd gebruik van omgevingen en assets die oorspronkelijk bedoeld waren voor rasterized rendering. Daarnaast zijn de assets van Quake 2 bijzonder verouderd, en is MEE ook niet bepaald een spel met de hoogste kwaliteit assets. Ik vermoed dat Portal RTX, grotendeels door de cleane art style waarvoor ze blijkbaar ook assets hebben geupdate, waarschijnlijk een veel betere showcase gaat blijken van wat raytracing kan.

Aan raytracing zitten naast de onevenaarbare grafische kwaliteiten (dit staat totaal niet ter discussie) nog een gigantische hoeveelheid voordelen die de kwaliteit van games in het algemeen bijzonder doen gaan stijgen. Waar Game developers nu veel tijd kwijt zijn met het faken van een hoop van de grafische kwaliteiten die je wellicht voor lief neemt, doet raytracing eigenlijk alles voor je wat je wilt uit licht en materialen - en doet dit 'gratis' ook nog geheel dynamisch.

Ook gaat deze stap naar fysiek accuraat licht met daarbij behorende material/shader standaarden in combinatie met als maar groeiende gestandaardiseerde asset libraries het voor iedereen makkelijker en intuitiever aantrekkelijke games te maken.

Prima dat jij grafische kwaliteit niet zo belangrijk vind, iedereen speelt games met andere wensen, maar een gigantisch aandeel van gamers is daar zeer gevoelig voor. Wat nu verkocht wordt als de feature 'RTX' is een beproefde techniek die nu eindelijk realtime kan. Over een aantal jaren verschijnen de eerste titels die hoofdzakelijk ontwikkeld zijn als pathtraced game met assets, lighting en materials gemaakt met dat uitgangspunt. Jaren daarna, gaan er spellen uit komen die rasterization niet eens meer ondersteunen.

Pre-renderd animation en visual effects zijn door hetzelfde traject gegaan, om dezelfde redenen, en die 4090s die zogenaamd zo duur zijn is met afstand de goedkoopste manier ooit om te renderen - zowel de kosten als de efficientie. Uiteindelijk is het goedkoper om een beetje hardware het meeste werk te laten doen om ook nog eens het best mogelijke resultaat te krijgen - dat gaat straks ook op voor games.

Er hoeft geen feature of 'killer app' te komen om jou te overtuigen dat RTX iets is wat je wilt, het wordt gewoon de standaard manier van realtime 3D rendering en de enige manier het te vermijden wordt op termijn te stoppen met het spelen van 3D games.
Vayra
@SkullboX1 december 2022 10:32
Er hoeft geen feature of 'killer app' te komen om jou te overtuigen dat RTX iets is wat je wilt, het wordt gewoon de standaard manier van realtime 3D rendering en de enige manier het te vermijden wordt op termijn te stoppen met het spelen van 3D games.
Oh is dat zo? Ik zie een gelijkenis met autonoom rijden. Dat loopt ook tegen de weerbarstige praktijk aan dat je eigenlijk geen overgangssituatie kunt hebben, want die is economisch en op andere vlakken gewoon onhaalbaar. Hoe wordt het de standaard als je ziet dat games, GPUs en APIs juist steeds de overbrugging moeten verzorgen tussen oud en nieuw?

Je mag mij even schetsen hoe je een GPU generatie gaat verkopen die alle oude content (raster) niet meer lekker draait en primair pathtracing doet. Intel presenteerde ons recent een voorproefje met een Arc GPU lijn die alles voor DX12 niet lekker kan draaien. Of ze doen het toch nog steeds allebei prima... en dan heb je dus aan de content generatie kant geen dwingende push naar het nieuwe - dat is de situatie die we nu voor ons hebben, al 3 generaties lang. RT implementatie is er mondjesmaat, consoles doen niet mee dus je kunt rustig nog 5 jaar wachten voordat er uberhaupt een beetje markt is waar RT 'een moetje is', en zo nog wat van die praktische elementjes. Tegelijkertijd heb je nog maar een paar node shrinks over en prijs per vierkante millimeter die size schiet nu al keihard de pan uit.

Volgens mij vergeet je hier dat content maken die je later omzet in een filmpje wel even van andere orde is als het realtime weergeven van die content in een interactieve omgeving. En laat dát nou precies zijn wat pre-cooked lighting is in raster content ;) Feitelijk is dát wat games al jaren doen. We hadden de efficientie al. RT is een stap terug naar brute force, en per definitie zwaar inefficient.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 31 juli 2024 20:53]

SkullboX @Vayra1 december 2022 13:48
Je mag mij even schetsen hoe je een GPU generatie gaat verkopen die alle oude content (raster) niet meer lekker draait en primair pathtracing doet.
Waarom zou dit zich voordoen?

Het omgekeerde gaat gebeuren. Er komen nieuwe, pathtraced spellen die oude GPUs niet meer ondersteunen. Weinig reden om aan te nemen dat nieuwere GPUs rasterization niet meer even goed kunnen. Er zijn genoeg oude kaarten die moderne spellen niet meer kunnen draaien omdat ze features en ondersteuning missen. Zo gaat dat altijd met hardware en software. Daarnaast is backwards compatibility doorgaans stukken beter dan forwards.

> Volgens mij vergeet je hier dat content maken die je later omzet in een filmpje wel even van andere orde is als het realtime weergeven van die content in een interactieve omgeving.

Ik heb zowel in Pre rendered content als game development gewerkt. De technieken gebruik voor het maken van beiden zijn grotendeels gelijk. Er is uiteraard meer (maar steeds minder) behoefte aan handmatige optimalisatie voor game content development, maar de voordelen van raytracing zijn exact hetzelfde voor beide.

Waar pre rendered raytracing 20 jaar terug niet haalbaar was voor het gros van 3D artists/studios, zijn we nu op datzelfde punt met realtime raytracing. Over 10 jaar is het binnen bereik van vrijwel iedereen, en tot die tijd wordt het gebruik van de mogelijkheden geleidelijk opgeschroefd, en gaan we op ten duur over naar geheel pathtracede games zonder focus op rasterization.

Raytracing is superieur in ieder opzicht behalve de computation die ervoor nodig is, en dat wordt historisch gezien prima opgelost.
indospartan @Vayra30 november 2022 05:11
Wat zuur zeg. Zoals altijd gaat techniek met die stapjes naar de consument. Toen de 1e flat screens tv er kwamen had je HD ready, 720p en 1080i zooi. Toch maakt dat een groot deel uit van de ontwikkeling en prijsverlaging in de toekomst. Ikzelf vindt het ook niet handing dat het nu ook zo is met hdr. Toch zijn dat de keuzen van de kopers zelf. Maar dat betekend niet dat die zooi de benchmark van die techniek is.
Dat jij hdr zo als slecht ervaart zegt eigenlijk al genoeg. Dan kijk je toch echt naar iets verkeerds. Precies naar dat van ik wil wel maar ik kan niet materiaal.

Een mooie oled met echte hdr is DE grootste verandering naar wat je ziet.
Ja het is allemaal duur, maar top of the line is toch nooit goedkoop geweest. Een goede 5.1 set tegenover een soundbar, een "game" stoel tegenover een hermal miller en ga zo maar door. 2016 bijna 5k betaald voor een tv, waar je nu nog maar 1000 voor betaald.
3080ti kwaliteit is over 5 jaar de lowest denominator...

Mijn upgrade van een 4/86 naar een pentium 133 was bijna even duur. En dan ging je van 15fps naar 20. Een iets snellere dia voorstelling met beeld wat slechter is dan een menig Gifje van nu!

Jij als consument mag toch gewoon blijven kiezen met je beurs. Vandaar het giganstische scala opties. Maar nogmaals dat betekend echt niet dat dingen zoals ray tracing marketing zooi is als een "game" stoel. Trap daar dan niet in en koop een herman miller zoals iedereen die om zn rug geeft. Maja dat is weer duurder he?

Jij vindt het allemaal idioot, maar latency vindt je zo belangrijk? Gamen gaat om de games zeg je zelf. Games zijn er in alle soorten en maten. Je snapt toch zelf ook dat de latency van oudere games zoveel slechter waren. Het feit dat we deze dingen in ons huis hebben tegenover een kast in een speelhal zegt toch al zoveel.
Hoezo wordt gamen niet beter? Omdat het geld kost? Wat denk je dat zo'n ping pong kast vroeger koste?

Het feit dat mensen thuis op hun pc met unreal engine bijna animatie films kwaliteit kunnen namaken is toch gewoon mooi. Zelfs The Mandalorian gebruikt die techniek. Waar voorheen hele farms nodig waren met 100 man en duizenden gpu's.

Ja het kost wat, maar vergeet ook even niet hoeveel we te besteden hebben. Gigantisch verschil. Ik zou zeggen geniet van je extreem mono geluid, je houten stoel en 25 kilo crt terwijl je doom speelt. Want stel je voor top of the line spul kost geld.
Vayra
@indospartan1 december 2022 10:01
Je hebt goede punten en ik zie die ook, zeer zeker wel. Ook bij de andere reacties die mij unaniem zuur vinden. Dat mag. Toch zie ik hier opnieuw dezelfde tech-tunnelvisie valkuil die we bij andere technologische hoogstandjes hebben gezien. Op Tweakers is bijna elke ontwikkeling bij voorbaat al een succes in wording, maar de praktijk laat dat helemaal niet zien.

Ik heb sterk het gevoel dat de wal het schip gaat keren mbt RT. We hebben een gigantisch klimaatprobleem en een economie die een omwenteling zal gaan maken. De tijd van meer en meer is voorbij, en je ziet dat al in de manier waarop een node shrink toch eigenlijk niet weet te leiden tot grote stappen vooruit in prestaties; in elk geval niet met de laatste paar stappen, als je nu kijkt naar de chip en de wafer die daarvoor wordt gebruikt op 4nm. We hebben niet meer zoveel speelruimte over.

Nvidia moet nú al op die nieuwe node een 608mm2 GPU uitbrengen en heeft een opgerekt TDP nodig.

Het ziet er gewoon sterk naar uit dat de benodigde performance voor de full blown RT implementatie tegen praktische muren op gaat lopen. Dat doet het al. Perf/$ stagneerde en krijgt nu een gigantische stap terug, en dat prijseffect lekt ook naar beneden toe. Het is nog maar afwachten wat de markt kan gaan dragen wat dat betreft. Ik zie hier fantastische verhalen over volledig path traced content, het zal allemaal best, maar ik zie ze nog niet in de praktijk, om nog maar te zwijgen van wat daar het prestatieniveau zal zijn. Vooralsnog neemt die met RT een duik naar beneden, en dan heb je het nog maar over een paar effectjes zoals GI en dan zelfs met DLSS erachter om de FPS op te krikken.

Zuur, tja. Over crypto was ik ook zuur al sinds die ellende begon, maar die voorspelling komt wel langzaam maar zeker uit. Niet alles kan eeuwig blijven escaleren, en als mensen hebben we maar moeite dat te snappen. Logisch ook, het kon altijd uit, als je bereid was alle neveneffecten te negeren. We hebben eeuwenlang te weinig betaald voor alles wat we doen en de rekening presenteert zich nu schaarste optreedt. Dat raakt GPUs / de chipmarkt, en zeker luxe goederen zoals een videokaart voor de consument.

Nieuwe spulletjes zijn inderdaad altijd heel mooi. Maar een wereld voor de generaties na ons is ook wel aardig.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 31 juli 2024 20:53]

PjotterP @Vayra29 november 2022 19:29
Sorry hoor, maar ik vind RT persoonlijk een hele mooie toevoeging aan bepaalde games. Wat een zure reactie.
ItalianStyle @Vayra29 november 2022 20:35
Wat raytracing betreft in het algemeen klopt er maar weinig van je hele zure, ik geloof zelf puur omdat je anti Nvidia bent, reactie. Ook klopt het maar half over de latency wat betreft frame generation want met een hele hoge framerate met frame generation aan is de latency ook lager waneer je 60 fps vergelijkt met 140 fps blijkt uit testen. Ik snap dat je misschien anti Nvidia bent vanwege hun marketing strategie wat prijzen en Physx in het verleden aan gaat.

Edit

Ook wat HDR betreft, nonsens. Ik snap niet dat dit ook een plus 1 krijgt.

[Reactie gewijzigd door ItalianStyle op 31 juli 2024 20:53]

Hulleman @Vayra29 november 2022 20:43
Wat een ergernis toch. HDR schermen, mits een goed exemplaar zoals een high-end LCD tv of OLED tv (dus niet die gare monitoren), zijn wat mij betreft echt de gamechanger op audiovisueel gebied de afgelopen 15 jaar. HDR > 4K
Madrox @Vayra30 november 2022 08:22
Wat betreft energieconsumptie ben ik het helemaal eens. Pc' s moeten zuiniger worden ipv steeds meer watts verstoken. Dat is de verkeerde weg. Meer performance is prima, maar dan wel icm lager verbruik. Dat is de toekomst. Weg met de 1000watt+ economie!
Finraziel
@Vayra29 november 2022 20:22
Neem nog een glaasje azijn, ga ik verder genieten van de mooie RT in Control... :Y)
SiGNe @Finraziel29 november 2022 23:15
Control is een erg goed voorbeeld.
Er is een scene in Control die alleen met RTX aan spannend is, je kijkt een kamer in waar een monster in staat, dan wat visuele effecten en het monster is weg maar je ziet 'm in de reflectie van een raam, hij blijkt achter je te staan.
Zonder RTX zie je 'm niet in de reflectie van het raam en wordt je dus opeens van achter aangevallen.
Mic2000 @Vayra29 november 2022 20:18
Ik ben het ook niet met je eens. Des te meer raytracing volwassen wordt, hoe meer ik er van begin te genieten. In sommige games waar grote metalen buizen mijn karakter diffuus reflecteren op een natuur getrouwe manier (niet de goedkope oplossing voordat rt er was), hoe meer de wereld begint te leven, ipv een statische dode wereld gerunt door particles, materials en game events.

Ik kan niet wachten op een rtx 6 of 7000 serie

[Reactie gewijzigd door Mic2000 op 31 juli 2024 20:53]

Justinn1988 @Vayra30 november 2022 11:30
Je bent negatief om negatief te zijn. Iedere vorm van techniek kent na implementatie, een evaluatie. Of het wordt verder ontwikkeld of het strand ergens, al dan niet door betere alternatieven. Je zou kunnen stellen dat bijvoorbeeld VR mede is voortgekomen door 3D, iets wat door velen (inclusief mijzelf) ook oorspronkelijk werd weggezet als stomme gimmick. Het is geen verrassing dat voor veel games, ten aanzien van realistische/overtuigende graphics, er met name nog veel te behalen valt in belichting. RT draagt daar zeker aan bij, al is dat nog enigzins beperkt en hardware-technisch niet heel efficient voor videokaarten. Bij doorontwikkeling, inclusief een zekere optimalisatie, kan RT best wel eens een succes worden. Óf het een succes wordt weten we overigens alleen als ontwikkelaars daarmee gaan testen. Dit soort initiatieven bij voorbaat afschrijven is dus nogal zinloos.
Vayra
@Justinn19881 december 2022 10:25
VR is toch ook een prima voorbeeld van een techniek die al meermaals is gelanceerd en eigenlijk vandaag de dag nog steeds niet door weet te breken? Het is nu werkbaar, zeker, maar om nou te zeggen dat het de niche is ontstegen...

[Reactie gewijzigd door Vayra op 31 juli 2024 20:53]

rajackar @ColonelPhantom29 november 2022 18:29
Klopt. Dat was op zich al best revolutionair.
Portal is grafisch wel wat geavanceerder, dus wel weer een mooie stap vooruit.
MN-Power @ColonelPhantom29 november 2022 18:36
Op zich heb je gelijk hoor, maar Quake 2 RTX voelt meer als techdemo. Een 10 jaar nieuwere game(zoals Portal) is IMHO een betere basis, waardoor het resultaat er ook up-to-date uitziet ipv opgepoetst.
incanity @rajackar29 november 2022 18:43
Krijg toch stiekem het gevoel dat ze het expres onnodig zwaar maken dat je haast wel gebruik moet maken van DLSS3, en dan heb je natuurlijk een 40-serie nodig. Blijft toch de marketinggame voor de 40-serie...
Sinester @incanity30 november 2022 09:31
Doet me een beetje denken toen Tessellation net nieuw was dat nVidia er voor zorgde dat dit zo zwaar werd in bepaalde games dat het alleen op nVidia kaarten fatsoenlijk te draaien was

[Reactie gewijzigd door Sinester op 31 juli 2024 20:53]

ChopperGunnerNL @rajackar2 december 2022 23:33
Betekent dit dat de raytracing ingebakken is en je deze niet kan uitzetten?
alwayskill @Sjekster29 november 2022 16:56
Dit zal er ook mee te maken hebben:
'naast vernieuwde textures en models met een hogere resolutie'
Sjekster @alwayskill29 november 2022 17:05
Dat moeten dan wel hele hoge resolutie textures zijn, als er maar 3% van de originele FPS overblijft.....

Sterker, die 800 FPS kan ik terugvinden voor Portal 2 op een 3080, laat staan wat Portal 1 wel niet voor FPS zal hebben.

Draait volgens mij allemaal wel érg inefficient, zoals ook @mjtdevries en @JakkoFourEyes ook al aangeven....

Ik snap best dat je wat aan efficientie inlevert als er in de originele engine geen rekening is gehouden met RTX, maar dit is wel heel belabberd.
Wolfos
@Sjekster29 november 2022 17:40
Je kunt het niet op deze manier vergelijken. De hele renderer is anders.

Sowieso gebruik je geen framerates om te vergelijken want dan lijkt het sowieso al heel veel. Met 800FPS zit je op 1.25 milliseconden per frame. Als je daar bijvoorbeeld HBAO aan toe zou voegen met 2ms hou je nog een derde van je framerate over, maar 2ms is op zich niet zo veel.

Het feit dat ze een path tracer überhaupt op speelbare framerates weten te krijgen is erg knap. Voorheen hebben we dit alleen gezien in Quake 2 RTX en die is nog een pak ouder dan Portal. En zag er ook met de RTX update niet bepaald uit als een moderne game.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 31 juli 2024 20:53]

mjtdevries @Sjekster29 november 2022 18:07
maar dit is wel heel belabberd.
Raytracing is per definitie een ontzettend inefficiente manier om te werken.
Leuk voor renderers die uren over een plaatje mogen doen, maar niet voor een spel.

En dan is de huidige vorm van raytracing bovendien nog extreem simpel. Gewoon wat simpele reflecties op glanzende oppervlakten.
Raytracing gaat er pas realistisch uitzien als je reflecties van niet-glanzende oppervlaktes mee gaat nemen.
Maar dan heb je niet 2x of 4x krachtiger hardware nodig. Dan heb je het meteen over 20x krachtiger. (1 inkomenden ray die 20 nieuwe rays veroorzaakt) En die moet je voor de echt mooie effecten dan weer laten weerkaatsen tegen een paar andere niet-glazenden oppervlaktes waardoor je nog een factor 20x toe moet voegen voor elke extra weerkaatsing.
Terwijl je vergelijkbare effecten heel efficient kunt 'faken' met een fractie van de rekenkracht.

De reflecties die je nu in RT spellen ziet werden daarvoor al gewoon met shaders gedaan.

Op zich kan ik best herkennen waar al die rekenkracht in gaat zitten in deze Portal versie. Maar de meeste mensen waarschijnlijk niet. En als je mensen dan vraagt: Wil je dit 1080p 60fps of iets wat er vrijwel identiek uitziet maar op 4K 120fps met dezelfde hardware dan weet ik het antwoord wel.

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 31 juli 2024 20:53]

Wolfos
@mjtdevries29 november 2022 18:29
Deze demo gebruikt path tracing. Het zijn dus niet alleen de reflecties meer, maar de hele renderer die gebruikt maakt van raytracing.
Alleen hoogglans reflecties is waar de consoles het mee moeten doen, maar zoals Nvidia hier laat zien kunnen de duurste videokaarten inmiddels een stuk meer.

Ik zou er voorlopig niet al teveel van verwachten behalve een tech demo hier en daar, maar het belooft wat voor de volgende generatie consoles.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 31 juli 2024 20:53]

mjtdevries @Wolfos30 november 2022 13:00
Uiteraard gebruiken ze path tracing. Iedere implementatie van een raytracer gebruikt path tracing om het veel efficienter te maken.
Maar het blijven de simpele dingen die ze doen om de berekeningen niet veel te lang te laten duren. Dus simpele reflecties en refracties in de path.

Diffusie reflecties is waar raytracing (en ook path tracing) op stuk lopen, want de benodigde berekeingen exploderen exponentieel.
Maar dat is wel juist wat een scene realistisch maakt.
Er zijn tools die dat wel implementeren en radiosity is een bekende. Maar dat krijg je niet realtime voor elkaar.
De resultaten zijn zelfs bij hele simpele scenes indrukwekkend:
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiosity_(computer_graphics)
Darksteel83 @mjtdevries29 november 2022 22:03
De nieuwe ray tracing dingen die NVIDIA en andere maken zijn ander behoorlijk indrukwekkend.
De Youtubes van 2 minutes papers zijn best interessant. Degene die filmpjes maakt is er ook echt in gespecialiseerd. Je kunt nu echt heel veel sneller goede ray tracing resultaten halen als vroeger. Deels wel met slimme shortcuts.
https://www.youtube.com/w...b_channel=TwoMinutePapers
indospartan @Darksteel8330 november 2022 04:22
Super ziek wat die 2 minute papers laat zien altijd. Idd hoe groot de stappen zijn met natuurmodellen, of t nou ray tracing is of de giga sprongen in compute en ai. Echt heel veel mooie dingen erop gezien. Echt een aanrader idd.
Darksteel83 @indospartan30 november 2022 06:10
Ja het is echt apart. Vooral als je van hem hoort en ziet hoe dit x jaar geleden nog ging.

Het vakgebied maakt best wel ontwikkelingen door.
indospartan @Darksteel8330 november 2022 23:50
Precies ja. Echt een pareltje op yt imho.
Beakzz @Sjekster29 november 2022 17:11
https://www.youtube.com/watch?v=eBldBRkr1TQ Hier kan je de verschillen goed zien en niet alle aanpassingen worden zoals je ziet positief ontvangen.
PjotterP @Beakzz29 november 2022 19:50
"my entire identity revolves around portal games"

Deze videomaker heeft nogal een probleem. Edit: zijn comments zijn deels fair. Maar het blijft optioneel.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 31 juli 2024 20:53]

Beakzz @PjotterP29 november 2022 20:15
Ja welcome to YT. Zo praat iedereen daar. En je gaat ook niet aan mods werken voor een game als de game je niet veel doet. Hij weet dus beter de details te spotten dan mening ander.
Countess @Sjekster29 november 2022 17:29
Ja, hier is alles wat je ziet raytraced.
In moderne game met raytracing is the enkel een toevoeging bovenop de bestaande render technieken. Het overgrote deel van wat je ziet is dan niet raytraced.
De FPS van volledig raytraced in deze game uit 2007 (op een toen al oude engine) maakt gelijk duidelijk waarom dat nog zo is.

[Reactie gewijzigd door Countess op 31 juli 2024 20:53]

darkempire @Sjekster29 november 2022 17:55
Nvida is wel beetje bekend met nep vergelijking

als je goed bekijkt (Recente filmje) is het precies hetzelfde filmpje alleen anders in elkaar gezet, Met beetje stotter erin verwerkt en nep fps icontje en tadaa,, maar hier kan je het wel erg makkerlijk uithalen.

Dit is vrij oude game ouder dan portal 2 natuurlijk die aardig hoge fps kan behalen

Dat 30 fps gaat bij mij niet in voor 3000 serie
De game is ook helemaal niet complex
mr_evil08 29 november 2022 16:40
Een leuke promo om Nvidia DLSS te promoten.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 31 juli 2024 20:53]

DominoNL @mr_evil0829 november 2022 16:43
Je schrijft het fout; het is Nivea

(Oh, je bedoelde nvidia!)

[Reactie gewijzigd door DominoNL op 31 juli 2024 20:53]

Bulls @DominoNL29 november 2022 16:49
nVideo als je het helemaal correct wil
Larcorba @Bulls29 november 2022 17:16
Spul van hun is wel altijd van hoog niVeau
JakkoFourEyes 29 november 2022 16:58
Beetje misleidende benaming dan, want er is dan dus meer gaande dan alleen raytracing toevoegen.

[Reactie gewijzigd door JakkoFourEyes op 31 juli 2024 20:53]

Wolfos
29 november 2022 18:03
Dit is wel een prachtige tech demo van Nvidia. Een echte game die er nog redelijk modern uitziet (met de nieuwe assets), gerendert in een path tracer. Staar je niet blind op die framerates. Dit is een toekomstvisie.
Nu is het de RTX 4080, over X jaar de Playstation 6.
Tadango 29 november 2022 16:28
Waarom geen portal 3 :( Maar Portal 1 opnieuw spelen is ook wel weer leuk eigenlijk.....
Zerora @Tadango29 november 2022 16:33
Dit is niet door Valve gedaan.
yourbirthcertif @Tadango29 november 2022 16:33
Dit is namelijk gewoon een mod gemaakt door Nvidia, en niet intern door VALVe gemaakt.
mjtdevries @Tadango29 november 2022 16:35
Als het bij het 14 jaar oude portal1 al alleen op lage resolutie en framerate te spelen is, wat zou het dan worden bij Portal 2, laat staan 3?

Volgens mij is dit geen beste reclame als je er even langer over nadenkt...
Aardedraadje @mjtdevries29 november 2022 16:49
Portal en Portal 2 draaien in principe op dezelfde engine, en Portal krijgt met deze DLC nieuwe textures. Lijkt me niet dat Portal 2 heel anders zou draaien; daar hoeven immers ook minder grote upgrades aan textures plaats te vinden.
bzzzt @Aardedraadje29 november 2022 16:57
Grotere textures is niet echt het probleem als je VRAM genoeg hebt, maar raytracing werkt op basis van terugzoeken van lichtbronnen. De performance is dan erg afhankelijk van de hoeveelheid lichten in een scene. Maar goede kans dat het met wat trucs wel draaiend valt te krijgen.
mjtdevries @bzzzt29 november 2022 17:26
Precies. De engine mag gelijk zijn bij Portal en Portal2, maar Portal2 werkt gemaakt op een moment dat de hardware al weer krachtiger is.
Dus dan ga je bv meer lichtbronnen toevoegen en complexere ruimtes omdat die hardware dat dan wel trekt. Wat de zaak dan ook complexer maakt als je raytracing gaat toevoegen.
Xfade @mjtdevries29 november 2022 16:49
Best goede reclame, dat ze dit kunnen inbouwen in oude engines ipv. developers die gebruikmaken van engines met ingebakken support met goede optimalisaties.
mjtdevries @Xfade29 november 2022 17:57
Vind je het daadwerkelijk goede reclame dat ze ipv 800 fps in Portal terugvallen op 20 fps?
Voor wat eye-candy wat in een spel als Portal totaal niet van belang is en je al snel niet meer opvalt?

Ik zie dit meer als de techdemo's die Nvidia en ATI vroeger bij hun kaarten hadden om te tonen wat hun kaarten konden. Zagen er prachtig uit, maar in de praktijk had je er niks aan. Als je dat een aantal keren meemaakt dan stomp je een beetje af op reclame.

De 17 jaar oude toy-shop demo ziet er zelfs tegenwoordig nog behoorlijk goed uit. Let eens op al die reflecties in de regenplassen waarvan Nvidia tegenwoordig suggereert dat je RTX nodig hebt.
https://www.youtube.com/watch?v=LtxvpS5AYHQ
https://www.youtube.com/watch?v=acMImU_uNxo
Wolfos
@Xfade30 november 2022 14:20
Unity en Unreal hebben beiden al een ingebouwde path tracer. Deze zijn nog niet geoptimaliseerd voor real-time gebruik, maar dat is deze generatie ook eigenlijk nog niet van toepassing. Ik neem aan dat ze hier werk van gaan maken ten tijde van de PS6.
bzzzt @mjtdevries29 november 2022 16:47
Geen idee of complexiteit de bottleneck is voor RTX.
Aangezien titels als "Control" wel een moderne game wereld inclusief raytracing kunnen renderen denk ik dat Portal 2 niet per se onmogelijk is.
Countess @bzzzt29 november 2022 17:17
Alle moderne games met raytracing wordt er een heel klein beetje raytracing toegevoegd aan de bestaande raster en shader rendering.

Hier worden alle licht effecten met raytracing gedaan. En je ziet dat de hardware daar dus totaal niet klaar voor is. met de vorige generatie RTX kaarten was het quake II volledig in ray tracing, een game uit 1997. nu een game uit 2007 (wel gemaakt op engine die toen al heel oud was)
Het gaat dus nog even duren voor ray tracing meer wordt als een dure eye candy toevoeging aan bestaande render technieken.
bzzzt @Countess30 november 2022 08:32
Uiteindelijk is raytracing gewoon een veel duurdere techniek qua rekenkracht en is het de vraag of mensen de voorkeur geven aan technieken die het resultaat benaderen maar niet helemaal accuraat zijn of dieper in de buidel willen tasten voor 'correctheid'. Als je de geschiedenis van videogames bekijkt is vrijwel altijd voor de eerste optie gekozen...

Daarnaast vind ik de lichteffecten in Portal wel mooier (al is er naar mijn idee wel meer getweaked aan de rendering) maar of het nou echt een betere spelervaring oplevert betwijfel ik. Ergens moet je toch stoppen met realisme nastreven; ook raytracing werkt met geometrie die een benadering is van de werkelijkheid en vooral natuurlijke vormen als gezichten zijn nog steeds verre van realistisch, zelfs in bioscoopfilms waarin met veel meer budget en rekenkracht wordt gewerkt.
Wolfos
@Countess30 november 2022 14:16
Volgend jaar brengen ze nog een demo uit met modernere graphics.
yo0k @mjtdevries29 november 2022 17:08
Wil je deze game dus in hogere resolutie en met meer fps in RTX spelen, dan heb je dus een beduidend snellere videokaart nodig dan de in het artikel met 60 fps @ FullHD genoemde RTX 3080k (dus een RTX 4080/90) en een die DLSS 3 ondersteunt (dus een RTX 4080/90). Komt ook terug in de recommended specificaties op https://www.nvidia.com/en...rtx-available-december-8/. En als je een DLSS 2 kaart hebt, dan kun je ook nog enigszins meekomen. Van die kaarten moeten ze tenslotte ook nog een hoop kwijt.

Het is redelijk duidelijk wat Nvidia hier doet, een extraatje waar alleen de bezitters van de nieuwste beste Nvidia kaarten optimaal van kunnen genieten. In hun promo filmpje op https://www.nvidia.com/en...rtx-available-december-8/ haal je rond de 100 FPS in 4K met RTX en DLSS 3 aan.

Misschien valt het mee en kun je nog aardig wat tweaken aan de RTX quality settings in deze mod, waardoor het ook op mindere kaarten met 'alleen' DLSS 2 goed te doen is op hogere resoluties dan Full HD. Weet iemand hoe dat zit in de Quake 2 RTX mod? Ik vind online dat je wel allerlei zaken kan tweaken, maar niet zozeer de kwaliteit van RTX, daarvoor vind ik alleen aan of uit.

Anyway, het feit dat dit de boodschap is in deze berichten zorgt er denk ik voor dat het marketing team van Nvidia zijn doel heeft bereikt. Nvidia wil uiteindelijk geen RTX verkopen maar de nieuwste videokaarten.

En inderdaad zoals CykoByte al zegt, Portal 1 en 2 draaien op dezelfde engine. Hier zal niet enorm veel verschil inzitten.

[Reactie gewijzigd door yo0k op 31 juli 2024 20:53]

Settler11 @Tadango29 november 2022 16:33
Omdat alles stopt met Valve met 2. Dat weet iedereen toch? ;) HL2, TF2, Portal2, Dota2, L4D2...
Bulls @Settler1129 november 2022 16:52
Dan komt er in elk geval nog wel een Steam Deck 2 :*)
Een RTX 5090 met oled scherm, in de volksmond ook wel de handwarmer genoemd.

[Reactie gewijzigd door Bulls op 31 juli 2024 20:53]

Tadango @Bulls29 november 2022 18:19
Nee, Spellen krijgen een 2e versie, hardware niet...
Settler11 @Bulls29 november 2022 16:53
Die was al mondjesmaat aangekondigd bij Deck 1 ja. :P
Wolfos
@Bulls29 november 2022 17:49
Er zijn goedkopere manieren om brandwonden op te lopen :+
SilentDecode @Tadango29 november 2022 18:17
Omdat dit een soort community mod is.. Geen Valve release van een game..
Ewivis 29 november 2022 16:29
Jammer, heb paar maanden geleden juist weer portal uitgespeeld. Dan maar voor over aantal jaar eens proberen, heb ik vast een 4090 ofzo :)
bzzzt @Ewivis29 november 2022 16:47
Ja, en kost het 50 euro aan elektriciteit om een uur te gamen op dat ding...
Bulls @bzzzt29 november 2022 16:50
Je hoeft dan niet te stoken in elk geval
himlims_ @Bulls29 november 2022 16:52
kunt ook een bbq gebruiken :+

//edit; https://www.rtlnieuws.nl/...iekosten-hoorn-gevaarlijk

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 31 juli 2024 20:53]

Bulls @himlims_29 november 2022 16:54
Of worstjes bakken in de pc :Y)

Edit; reactie op het artikel in de link. Mensen hebben geen gezond verstand meer :'(

[Reactie gewijzigd door Bulls op 31 juli 2024 20:53]

Cid Highwind @Bulls29 november 2022 17:03
Vette graphics gegarandeerd. :Y)
ikt 29 november 2022 16:54
Even een stap terug:

Hoe werkt RTX Remix in hemelsnaam? Van de beschrijving klinkt het bijna magisch - start het spel met RTX Remix op de achtergrond, het haalt de assets binnen, je geeft aan welke dingen waarmee worden vervangen, en de volgende keer dat het spel wordt gestart wordt:

- de halve rendering engine vervangen?
- gemodde assets automatisch vervangen?

Hoe dan? Ja, er lijkt een Dx8/Dx9-limitatie, maar naar mijn weten moest je best specifiek flink aan de slag met reverse-engineerwerk om iets aan de rendering-pipeline te veranderen. "Even" een ray-tracing sausje over iets heen gooien is onmogelijk - hoogstens kun je screen space effecten raytracen, maar voor échte ray-tracing (verder dan wat er van screen space gehaald kan worden) moet men zowat toegang hebben tot de source code.
Wolfos
@ikt29 november 2022 17:46
De DirectX API calls worden afgevangen om het level om te zetten naar het Universal Scene Description formaat. Hierna word de game gerendert met Nvidia's Omniverse renderer, in plaats van de originele renderer.

EDIT:
Dit maakt het misschien wat duidelijker. Het is niet helemaal geautomatiseerd:
https://www.youtube.com/watch?v=Gr6VOrKiXwU

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 31 juli 2024 20:53]

Remenic @Wolfos29 november 2022 17:53
nvm

[Reactie gewijzigd door Remenic op 31 juli 2024 20:53]

aaradorn 29 november 2022 17:02
Word de game dan ook ge-update naar source 2? (Engine waar half life alyx in draait, ziet er allemaal prachtig uit)
Sinester @aaradorn30 november 2022 09:39
Dit is geen werk van Valve maar van nVidia zelf... dus nee dat wordt niet gedaan, Valve heeft er niks over gezegd in ieder geval
TNG128MB 29 november 2022 21:33
Wou het eerste nog eens spelen, leuk :) benieuwd hoe het gaat op men 3060TI op 1440p

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