Gratis Portal RTX-dlc met raytracing en DLSS verschijnt in december

En toch zit het vol met grafische fouten, perspectief dat niet klopt, etc.
Compleet zinloze exercitie, die hele realtime RT. Het is puur een middel om nog GPUs te verkopen in een wereld waar bijna elke game gewoon op elke resolutie behalve 4K dik boven de 60 FPS draait. Ik draai nu op 3440x1440 nog met een GTX 1080... simpelweg omdat ik geen enkele zin heb meer te betalen voor een GPU die RT kan (en omdat ik de onderkant van 50 FPS nog amper zie...go figure). Want dat is wel wat je moet doen. Sinds Pascal is de perf/$ relatief geen meter opgeschoten, Turing was stagnatie, Ampere was bagger vanwege gebrekkig VRAM en te hoge prijzen, en Ada is de zogenaamde fucking limit
; een harde terugval
in perf/$.
Letterlijk een oplossing op zoek naar problemen. Vaak is de uitwerking/het resultaat ook beneden de maat. Scenes zijn te donker of zwaar overbelicht. En om dat te voorkomen... heb je toch weer het handwerk en de tweaks nodig die je bij rasterized content toepast.
Ik hoop, en denk, dat RT tegen een muur oploopt van eindigende node shrinks en een veel te zware belasting op een realtime applicatie om het ooit echt overal te kunnen toepassen. Wat we nu hebben, raster met een RT pass eroverheen, is in elk geval compleet onbruikbaar voor de lange termijn. Letterlijk 'an afterthought' die alleen maar geld, bakken performance, en veel TDP budget kost.
Vooralsnog heb ik iig nul behoefte hier ook maar een euro in te steken. Ik mis de killer app. Zeker met de achterlijke GPU prijzen- en line ups vandaag de dag, is dat essentieel om me over de streep te trekken. Ik speel geen tech demo's en houtje touwtje troep. Nvidia's 4080, maar ook de 4090 zijn een posterboy voor alles wat mis is met realtime RT. Too rich for our blood. En worden games er echt leuker door? Ik heb nog geen enkele game
gedetecteerd waar dat zo is. Het ontbreken van degelijke RT heeft ook op de gaming markt geen enkele impact. Consoles draaien prima zonder. Devs kunnen prima zonder. etc. Ik zie nergens een push behalve Nvidia die zakken geld dropt om toch maar RT te implementeren in game X of Y. En negen van de tien gamers heeft de game dan al uitgespeeld
PC gaming lijkt heel rap een opeenstapeling van marketing-bullshit te worden. HDR is er nog zo één. Hele volksstammen hebben een HDR-capable monitor met HDR 400 of een HDR1000 LCD, terwijl die HDR verkrachten met veel te fel licht / te hoge black point. Compleet nutteloos, het verslechtert eerder de kwaliteit dan dat het iets verbetert. RGB, nog zo één, kwalitatief uitermate teleurstellend. Een 'Gaming' sticker op een stoel betekent per definitie dat je ergonomie te grabbel wordt gegooid omdat je in een kuipstoel terechtkomt die in race auto's past. 3-4 slot GPUs die een bracket nodig hebben om niet simpelweg van je moederbord af te breken, en 450W lusten voor 5% meer perf.
Totale idioterie. Gamen ging toch om games? De hardware lijkt echter wel een doel op zichzelf te worden. En alleen maar omdat de commerciele toko moet doordraaien. Niet omdat het beter gamen wordt. Sterker nog... als ik zie dat de latency explodeert met RT/DLSS3, dan weet ik genoeg; hard pass
!
[Reactie gewijzigd door Vayra op 31 juli 2024 20:53]