Nvidia werkt aan remake klassieke pc-games met raytracing

Nvidia zet een gamestudio aan het werk om klassieke pc-games van een nieuw jasje te voorzien, door real-time raytracing toe te voegen. Om welke games het gaat is niet duidelijk, maar eerder gaf Nvidia Quake II al een moderne variant met raytracing.

Het bedrijf heeft niet formeel aangekondigd klassieke games te gaan hermaken, maar dat er wel degelijk een team op wordt gezet blijkt uit een vacature die online is gespot door DSOGaming. Daarin staat dat Nvidia Lightspeed Studios gaat werken aan het opnieuw uitbrengen van klassieke games met raytracing, te beginnend met een bekende titel waarin het bedrijf niet in de vacature wil spreken.

In de vacature stelt Nvidia een producer te zoeken die leiding moet geven aan het project om de desbetreffende game te remasteren. Het liefst moet de kandidaat snel beginnen met het project, maar meer details worden niet duidelijk uit de vacaturetekst. Wel biedt het eerder uitgebrachte Quake II RTX een indicatie van hoe een dergelijk project eruit kan komen te zien. De remake van Quake II is door Nvidia enkele maanden geleden uitgebracht voor pc en is gratis speelbaar.

Raytracing is een moderne rendertechniek, waarbij een 3d-scene net als met conventionele technieken wordt opgebouwd uit objecten of polygonen, maar in plaats van een rasterisatie en shading op de zichtbare objecten los te laten, wordt het uiterlijk van elk zichtbaar oppervlak berekend met licht. Dat maakt een realistischere weergave van objecten mogelijk.